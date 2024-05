Sẽ cưỡng chế hai bến vật liệu xây dựng "chui" giữa lòng TP.Cà Mau nếu không khắc phục

Clip một trong hai bến vật liệu xây dựng chui ở phường 7, TP.Cà Mau đang bốc hàng hóa từ sà lan lên bến. Clip do người dân cung cấp.

Liên quan đến bài viết: "Cà Mau: Hai bến vật liệu xây dựng chui gây khói bụi giữa lòng thành phố" đăng trên Báo điện tử Dân Việt ngày 25/4, phản ánh việc người dân ở phường 7, TP.Cà Mau đang rất bức xúc trước việc hai bến vật liệu xây dựng Công Thành và Phước Tín ngang nhiên hoạt động mà không được cơ quan chức năng cấp phép, gây khói bụi, "hành dân" giữa mùa nắng nóng…

Ngày 2/5, ông Nguyễn Thanh Bằng - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, xử lý hai bến vật liệu xây dựng không phép nói trên.

Bến Công Thành và Phước Tín vẫn ngang nhiên hoạt động dù nằm sát bên hành lang cầu Huỳnh Thúc Kháng ở TP.Cà Mau. Ảnh: An An

Ông Bằng khẳng định, nếu hai bến Công Thành và Phước Tín vẫn tiếp tục hoạt động thì Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau sẽ giao cho chính quyền TP.Cà Mau làm lại quy trình từ đầu. Nghĩa là lập biên xử phạt và đề nghị khắc phục, trong trường hợp chủ bến không khắc phục thì sẽ tiến hành cưỡng chế.

Cũng theo ông Bằng, trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện tại còn nhiều bến thủy nội địa hoạt động "chui" chưa được xử lý dứt điểm trong nhiều năm qua, chớ không chỉ có riêng bến Công Thành hay Phước Tín. Trong đó điển hình như bến vật liệu Thế Duy, bến Quý Hiệp ở cầu Lương Thế Trân, thuộc địa bàn huyện Cái Nước.

Ông Bằng cho rằng việc cưỡng chế các bến thủy nội địa không phép hiện tại còn nhiều khó khăn. "Sắp tới, chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền huyện Cái Nước cho lắp đặt các biển báo hiệu tuyên truyền trước các bến không phép mà chưa xử lý được để không cho phép phương tiện cập bến", ông Bằng nói và cho biết, các chủ bến hoạt động chui luôn tìm mọi cách để đối phó với lực lượng chức năng.

Như Dân Việt đã thông tin: Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau khẳng định hai bến vật liệu xây dựng Công Thành và Phước Tín, thuộc phường 7, TP.Cà Mau đang hoạt động không phép. Và hai bến này trước đây đã bị lập biên bản vi phạm nhiều lần…

Lý do hai bến vật liệu xây dựng này không được cấp phép hoạt động là do nằm trong hành lang an toàn cầu Huỳnh Thúc Kháng. Song, theo người dân địa phương, dù không có phép hoạt động nhưng các bến vật liệu xây dựng này vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp phản ứng của bà con.