Sôi động với lễ cầu an ở Cần Thơ với hàng trăm du khách tham gia

Chiều nay 14/2, tại Xóm Chài (khu vực 3, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ), lễ Cầu an (hay còn gọi là lễ Tống phong, Tống gió, Tống ôn) đã được diễn ra rất sôi động.

Lễ Cầu an ở Cần Thơ được tổ chức vào chiều 14/2. Ảnh: Huỳnh Xây

Lễ Cầu an ở Cần Thơ gồm nghi thức diễu hành trên sông kèm múa lân cùng nghi lễ cúng nhằm cầu an, cầu phúc, cầu thịnh, cầu mua may bán đắt cho người dân. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, đặc biệt do do dịch Covid-19 không tập trung đông người nên lễ Cầu an được diễn ra gọn nhẹ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, lễ Cầu an ở Cần Thơ có hơn 50 tàu ghe với hàng trăm người tham gia.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ Cầu an ở Cần Thơ:



Cổng vào miếu Bà Xóm Chài - nơi tổ chức Lễ Cầu an. Ảnh: Huỳnh Xây

Lễ Cầu an diễn ra nhiều năm nay tại xóm chài ở Cần Thơ. Ảnh: Huỳnh Xây

Người dân làm thủ tục cúng bái trước khi đem bè (được người làm từ tre, trúc và dán bằng giấy màu) ra sông. Ảnh: Huỳnh Xây

Người dân để loại nhiều hoa khác nhau trên bè. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo tục lệ, trong lúc khiêng bè xuống thuyền lớn, người khiêng phải đi thật nhanh, tuyệt đối không dừng, không quay lại. Ảnh: Huỳnh Xây

Sau khi xuống thuyền lớn, người dân vẫn tiếp tục thắp nhang cầu an, cầu phúc, cầu thịnh, cầu mua may bán đắt trong năm 2022. Ảnh: Huỳnh Xây

Rất đông người dân đến xem lễ Cầu an. Ảnh: Huỳnh Xây

Lễ Cầu an ở Cần Thơ có hơn 50 tàu ghe với hàng trăm người tham gia. Ảnh: Huỳnh Xây

Biểu diễn múa lân ngay trên thuyền trong lễ Cầu an. Ảnh: Huỳnh Xây

Rất đông người dân đến Xóm Chài chiều 14/2. Ảnh: Huỳnh Xây

Lễ Cầu an ở Cần Thơ đã được diễn ra rất sôi động. Ảnh: Huỳnh Xây

Lễ Cầu an ở Cần Thơ còn gọi là lễ Tống phong, Tống gió, Tống ôn. Ảnh: Huỳnh Xây