7 cơ sở sau có sai phạm bị phát hiện, gồm:

Cơ sở cà phê có nhạc Peaky Blinders Coffee ở 94 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc do N.T.K là người đại diện, tổ liên ngành thu 5 bình khí cười. Nhà hàng có sử dụng nhạc 22 Tống Duy Tân, phường Hàng Bông do N.T.H.N là người đại diện, thu giữ 2 bình khí cười. Cơ sở cà phê có nhạc Cần tăng dân số 10 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân do N.T.N.N là người đại diện, kinh doanh quá giờ quy định.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều bình khí cười tại các cơ sở kinh doanh. Ảnh: Chu Dũng.

Ba cơ sở (tại phường Trần Hưng Đạo) là quán cà phê có nhạc Track 23 ở 23 Ngô Văn Sở, do T.V.A là người đại diện, thu 10 bình khí cười. Quán cà phê có nhạc Fridays ở 38 Quang Trung do Đ.H.L là người đại diện, thu 1 bình khí cười. Nhà hàng sử dụng nhạc The Fame 25 Ngô Văn Sở, do N.V.H là người đại diện, thu 8 bình khí cười.

Ngoài ra, tổ liên ngành còn thu giữ 6 bình khí cười tại cơ sở cà phê có nhạc The Nine ở 50 Hàng Bài, phường Hàng Bài do C.C.Đ là người đại diện.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đã lên danh sách cơ sở sai phạm, bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và ban giao cho Công an phường sở tại xử lý tiếp.