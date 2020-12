TP.HCM có ca lây nhiễm Covid-19, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn

Không có vùng trống, không có ngoại lệ

Cho rằng, đến nay, một bộ phận người dân vẫn không đeo khẩu trang nơi công cộng; các cơ sở cách ly tập trung cơ bản thực hiện tốt nhưng vẫn có nội dung phải chấn chỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh: Thời gian tới, nguy cơ đối với Hà Nội thường trực xảy ra, nếu không thực hiện tốt việc phòng chống.

Ông Quý cũng lưu ý, trong cộng đồng, vẫn có nguy cơ người khỏi bệnh tái nhiễm lại; các ca cách ly xong 14 ngày mới phát bệnh; hoặc những ca cách ly 7 ngày tập trung, 7 ngày tại nơi lưu trú có thể phát bệnh… Trong khi đó, nguy cơ từ bên ngoài đến từ những người nhập cảnh không thực hiện cách ly theo đúng quy trình; nhập cảnh trái phép qua biên giới…

"Sở Y tế và CDC Hà Nội cần liên hệ thường xuyên với Sở Y tế, CDC TP.HCM để xem có trường hợp nào liên quan đến các ca bệnh để thành phố có biện pháp phòng tránh phù hợp", ông Quý yêu cầu, đồng thời đề nghị tiếp tục tuyên truyền thực hiện quy tắc 5K; đeo khẩu trang nơi công cộng; quản lý chặt chẽ việc cách ly các trường hợp nhập cảnh; thực hiện đầy đủ quy trình đảm bảo an toàn cho bệnh viện…

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng, cần tiếp tục thực hiện nghiêm quy tắc 5K; đảm bảo an toàn cho các bệnh viện.

"Bên cạnh các đoàn kiểm tra của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội cũng cần thành lập các đoàn kiểm tra để đánh giá các tiêu chí an toàn. Chúng tôi cũng đã ban hành tiêu chí an toàn cho các phòng khám, đề nghị nhanh chóng kiểm tra các tiêu chí này, mục tiêu là đảm bảo an toàn các cơ sở y tế để thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP.Hà Nội", ông Sơn nói.

Ông Sơn cũng cho rằng, hiện nay, nhiều ý kiến ở Hà Nội đang lo ngại về các khu vực cách ly tại các khách sạn, khu cách ly các tổ bay. Đã có các đoàn kiểm tra các khu vực này rồi, nên cần thực hiện thêm, vì đang rất lo ngại về các vị khách nước ngoài, các tổ bay về cách ly.

"Nếu không đảm bảo vấn đề này sẽ bị giống thành phố Hồ Chí Minh. Cần phải hết sức quan tâm. Đối với các tổ bay, Thủ tướng đã yêu cầu cách ly đầy đủ 14 ngày chứ không phải có chuyện cách ly 5 – 7 ngày, sau đó xét nghiệm âm tính là được về nhà", ông Sơn nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng thông tin, hiện nay, có nhiều băn khoăn về việc cách ly, xét nghiệm các đoàn chuyện gia, khách mời vào Việt Nam. Theo ông Sơn, khi vào Việt Nam các thành viên trong đoàn đều phải kiểm tra, xét nghiệm theo tinh thần không có vùng trống, không có ngoại lệ.