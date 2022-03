Trung Quốc ra quy định mới, doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm phải tuân thủ điều này

Trung Quốc ra quy định mới, muốn xuất khẩu thực phẩm cần thủ tục gì?

Bộ Công Thương cho biết, từ năm 2022, theo quy định của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu vào Trung Quốc được thực hiện trực tuyến trên website của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (https://cifer.singlewindow.cn).

Theo đó, doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm phải mở tài khoản và đăng ký sản phẩm mong muốn xuất khẩu vào Trung Quốc tại website trên.

Xe chở hoa quả tươi vào bến bãi tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Ảnh: Quang Duy

Đối với mặt hàng thuộc nhóm (1) chất béo và dầu thực vật, (2) sản phẩm bột ngũ cốc và mạch nha chế biến, và (3) các loại bánh có nhân, cơ sở sản xuất cần được thẩm định về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước khi chuyển đăng ký tới Tổng cục Hải quan Trung Quốc (Tra cứu theo mã HS tại tính năng "Product type query" để biết về phân loại hồ sơ đối với mặt hàng dự kiến đăng ký xuất khẩu. Đối với sản phẩm được phân loại "Yes" đối với yêu cầu "Official recommendation", hồ sơ sẽ cần phải đăng ký thông qua Bộ Công Thương).

Để có cơ sở công bố, xác nhận sự đáp ứng của doanh nghiệp xuất khẩu với quy định an toàn thực phẩm của Trung Quốc và Việt Nam, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương/Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký sản phẩm thuộc các diện trên gửi văn bản đề nghị kèm theo Bản thuyết minh (Phụ lục 2) về địa chỉ: Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ), số 54, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Thắng. ĐT: 024.222.02412; Email: ThangNgM@moit.gov.vn

Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Bộ Công Thương sẽ rà soát thông tin, công bố với Tổng cục Hải quan Trung Quốc về sự đáp ứng của doanh nghiệp đối với quy định an toàn thực phẩm của Trung Quốc và Việt Nam.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm xuất khẩu.

Doanh nghiệp trực tiếp theo dõi quá trình đăng ký và nhận phản hồi của Bộ Công Thương và Tổng cục Hải quan Trung Quốc trên website.

Bộ NNPTNT cho biết, tính đến ngày 1/3, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã cấp 1.776 mã sản phẩm nông sản, thực phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.