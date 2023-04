Trước khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023, thí sinh cần lưu ý điều gì?

Trước khi khai phiếu đăng ký dự thi, thí sinh phải đọc kỹ các mục và bản "HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU", những điểm nào chưa rõ thí sinh phải hỏi cán bộ tiếp nhận đăng ký dự thi để được hướng dẫn đầy đủ.Thí sinh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi.

Thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thực hiện khai thông tin đăng ký dự thi trực tuyến theo tài khoản được cấp trên Hệ thống phần mềm quản lý thi. Sau khi hoàn thành rà soát và xác nhận theo thời hạn đăng ký dự thi quy định, trường trung học phổ thông nơi thí sinh đang học in phiếu đăng ký dự thi, phiếu số 1, phiếu số 2 và ký tên, đóng một dấu có phần giáp lai lên ảnh của phiếu đăng ký dự thi để xác nhận nhân thân thí sinh.

Giao diện 2 phiếu đăng ký dự thi số 1 và số 2. Ảnh: CMH



Thí sinh tự do khai thông tin cần thiết trên bì đựng phiếu đăng ký dự thi, phiếu số 1 và phiếu số 2 (thông tin phải giống nhau ở tất cả các mục tương ứng trên bì, phiếu số 1 và phiếu số 2) rồi nộp cho nơi tiếp nhận đăng ký dự thi kèm theo bản sao (photocopy) 2 mặt chứng minh nhân dân/căn cước công dân trên 1 mặt của tờ giấy A4 và 2 ảnh cỡ 4x6 kiểu căn cước công dân/chứng minh nhân dân, mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, vào mặt sau tấm ảnh, 2 ảnh này đựng trong một phong bì nhỏ). Ngoài ra, thí sinh phải dán thêm 1 ảnh vào vị trí đã xác định ở mặt trước túi đựng phiếu đăng ký dự thi. Công an xã phường nơi thí sinh tự do đang cư trú ký tên và đóng một dấu có phần giáp lai lên ảnh của phiếu đăng ký dự thi để xác nhận nhân thân thí sinh.

Người chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc lấy kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông làm cơ sở để đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng phải điền tất cả các mục trên phần mềm.

Người đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký dự thi để lấy kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông làm cơ sở để đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng chỉ phải khai từ mục 1 đến mục 15 và các mục 24, 25, 26, 27 trên phần mềm.

Nơi tiếp nhận đăng ký dự thi giữ lại bì đựng phiếu đăng ký dự thi, phiếu số 1, bản sao (photocopy) căn cước công dân/chứng minh nhân dân và 2 ảnh, trả lại phiếu số 2 cho thí sinh sau khi đã ký và đóng dấu xác nhận. Thí sinh lưu giữ phiếu số 2 này để nhận giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi.

Trong trường hợp có những sai sót thông tin đăng ký dự thi hoặc bị thất lạc giấy báo thi thí sinh đem phiếu đăng ký dự thi này trực tiếp tới điểm thi đã đăng ký vào buổi tập trung phổ biến quy chế để đề nghị sửa chữa sai sót và làm thủ tục dự thi.