Vì sao iPhone vẫn chưa có chip M1?

Các tin đồn trước sự kiện “Spring Loaded” của Apple cho biết chip A14X bên trong iPad Pro 2021 sẽ có tốc độ tương đương với chip M1 bên trong các mẫu máy Mac ra mắt vào tháng 11/2020, gồm MacBook Pro, MacBook Air và Mac Mini. Nhưng thay vì tiết lộ chip A14X nằm giữa A14 của iPhone 12 và M1 của Mac, công ty đã tạo ra bước ngoặc bằng việc đặt chip M1 vào máy tính bảng mạnh mẽ nhất của mình. Hiện tại, M1 cung cấp sức mạnh cho 6 thiết bị khác nhau, gồm các mẫu Mac năm ngoái, iMac 2021 làm mới, iPad Pro 11 inch và iPad Pro 12,9 inch. Nhiều máy Mac có thể sẽ được nâng cấp lên M1 trong tương lai cũng như các thế hệ M-series tiếp theo. Với tất cả điều này, không thể không đặt ra khả năng Apple sẽ cung cấp một vài đổi mới khi đưa chip M1 vào bên trong iPhone.

M1 đã ngày càng hiện diện nhiều trên các sản phẩm của Apple.

Các mẫu iPad Pro mới đi kèm với chip mạnh hơn các máy tính bảng khác trong dòng sản phẩm của Apple và iPhone vì một lý do đơn giản. iPad lớn hơn rất nhiều so với iPhone, vì vậy nó có pin lớn hơn nhiều. Cần nhớ rằng Apple luôn xem xét việc cung cấp hiệu suất và thời lượng pin tốt nhất có th cho các thiết bị của mình.

iPad, mà đặc biệt là dòng Pro, có thể làm được nhiều điều hơn iPhone để có thêm sức mạnh. Đó là lý do tại sao việc nâng cấp iPad Pro lên M1 mang nhiều ý nghĩa. A14 và M1 đều là gọi cho các thế hệ chip khác nhau. Đặt một chip A14X ở giữa sẽ thêm một lớp phức tạp khác vào chuỗi cung ứng của Apple, vốn trở nên vô bổ. Trong khi đó, việc nâng cấp hiệu suất của iPad Pro so với iPhone 12 là phải được chú trọng, và A14X sẽ không đủ để truyền đại điều đó. Đó là lý do Apple chỉ cung cấp chip A14 Bionic tương tự dòng iPhone 12 cho iPad Air 2020.

Nhưng cũng đừng quên chiến lược rõ ràng của Apple là mang lại sự đồng nhất cho các sản phẩm của mình. iOS và macOS là những hệ điều hành riêng biệt, nhưng chúng gần giống nhau khi nói đến giao diện người dùng tổng thể. Người dùng iPhone không có kinh nghiệm macOS sẽ có thể sử dụng máy Mac ngay lập tức và ngược lại. iPhone, iPad và Mac có thiết kế tương tự nhau, đặc biệt là iPhone 12, iPad Pro và iMac hoàn toàn mới. Mang lại cảm giác đồng nhất cho các lựa chọn chip chỉ đơn giản là bước tiếp theo.

iPad Pro 12,9 inch năm nay sử dụng chip M1 thay vì A14Z Bionic như đồn đại.

Nói về M1 trên iPad Pro mới, nó cũng tương tự như trên iMac mới, điều mà cách đây vài năm dường như không thể. Điều này sẽ tiếp tục khiến Intel cảm thấy lo sợ, đó là chưa kể iPad Pro đặt tiêu chuẩn quá cao khiến máy tính bảng Android sẽ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh trong thời gian tới.

Tất cả những điều này khiến nhiều người nghĩ rằng Apple có thể đã gần mang chip M1 tương tự lên iPhone. Vấn đề là chip M1 có thể quá lớn đối với iPhone, nơi không gian bên trong ở mức hạn chế. Nó cũng tiêu thụ điện năng nhiều hơn A14.

Apple cần phải tìm ra cách để tăng hiệu suất của chip M1 trước khi sử dụng chúng bên trong iPhone. Một cách tiếp cận khác là đưa ra một công nghệ pin đột phá, hoặc tăng kích thước tổng thể của iPhone. Một iPhone gập lại có thể là loại iPhone đi kèm chip M1.

Một điều hoàn toàn có khả năng xảy ra là Apple sẽ sử dụng cùng một chip cao cấp cho tất cả các thiết bị cao cấp của mình. Apple có thể mang đến cho người mua trải nghiệm máy tính tương tự, bao gồm thiết kế, giao diện người dùng và sức mạnh, bất kể kích thước màn hình ra sao. Đó sẽ là một lợi thế lớn so với những gì Android có thể cung cấp. Kết quả là, M1 không còn là cơn ác mộng của riêng Intel nữa mà còn khiến các máy tính bảng Android cảm thấy lo sợ. Những máy tính bảng Android cao cấp trong năm 2021 thực sự không đủ để cạnh tranh.

A14 Bionic đang là chip trang bị trên loạt iPhone 12.

Có những người cho rằng việc sử dụng chip M1 trên iPhone là điều không cần thiết vì điện thoại có thể không cần sức mạnh tương tự trên máy tính hoặc máy tính bảng. Nhưng chip xử lý dòng M có thể cung cấp sức mạnh cho trải nghiệm iPhone trong tương lai, giống như kính AR và VR được đồn đại mà Apple đang sản xuất. Chưa kể rằng chip iPhone càng nhanh thì tuổi thọ của chiếc điện thoại đó càng lâu.