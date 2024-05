Vợ Đức Tiến phản hồi tin không ký giấy cho mẹ chồng qua Mỹ nhìn mặt con trai lần cuối

Cụ thể, Bình Phương đã chụp lại tin nhắn với mẹ chồng và cho biết:



“Đây là screenshot (ảnh chụp màn hình - PV) để gửi cho mọi người. Ai đang muốn biết tại sao và đang nghĩ là Phương không nghe máy. Phương để screenshot này và sẽ không nói gì thêm. Phương xin thành thật cảm ơn mọi người yêu thương anh Tiến và đã quan tâm. Giấy khai tử chưa có được”.

Theo hình ảnh được Bình Phương chia sẻ, trong tin nhắn với mẹ chồng, cô có giải thích là chưa có giấy khai tử nên chưa ký được giấy bảo lãnh bà qua Mỹ. Ngoài ra, vợ của Đức Tiến có gọi điện cho mẹ chồng.

Ảnh chụp màn hình của vợ Đức Tiến đăng tải. Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận an ủi, động viên vợ của Đức Tiến trong giai đoạn đau buồn, bối rối này: "Bình Phương đừng đọc những gì trên Facebook nữa"; “Cố gắng lên. Phương hãy mạnh mẽ lên lo cho Anh Tiến, còn lo cho bé Mèo”; “Mọi người thương và hiểu em. Thương cả hai vợ chồng và bé Mèo”; “Tang gia bối rối. Chị đừng nghĩ nhiều!”...

Trước đó, trên mạng xã hội có đoạn clip được cho là quay tại nhà của Đức Tiến ở Việt Nam. Mẹ của cố diễn viên có chia sẻ trong clip: "Tôi muốn sang Mỹ gặp con trai tôi là Đức Tiến lần cuối cùng nhưng Bình Phương không ký giấy. Hiện tại sức khỏe tôi rất tốt, không bệnh gì. Mấy ngày nay, tôi điện thoại không nghe máy, nhắn tin không trả lời".

Sau đó, vợ của Đức Tiến có bài đăng trên trang cá nhân cho biết, hiện cô đang bối rối và phải nhờ vào những đồng nghiệp, bạn bè của chồng lo liệu trong thời gian này.

"Mấy nay tinh thần em suy sụp, phải nhờ các anh chị giúp đỡ. Hôm nay, em mới tạm bình tâm sau mất mát quá lớn", vợ của Đức Tiến viết.

Cô đã gửi lời cảm ơn đến những người đã bên cạnh, hết lòng giúp đỡ trong giai đoạn khó khăn, đau buồn này. Ngoài ra, Bình Phương cũng cho biết, tâm nguyện lúc sinh thời của Đức Tiến là muốn được chôn cất thay vì hỏa táng.

Hình ảnh vợ con Đức Tiến được ca sĩ Trizzie Phương Trinh đăng tải. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh - người bạn thân của Đức Tiến cũng vừa đăng tải bài viết chia sẻ về tình trạng hiện tại của Bình Phương.

"Đêm qua mình và cô em Khánh Vương (một người bạn thân của vợ chồng Đức Tiến - PV) ghé qua nhà Đức Tiến để cầu nguyện cho Tiến và để thăm 2 mẹ con Bình Phương, xem 2 mẹ con có cần giúp đỡ thêm việc gì không. Nhìn Bình Phương tiều tuỵ còn bé Mèo thì miệng liên tục hỏi mẹ “When’s daddy coming home?” (Khi nào ba về?) mà đau thắt ruột gan.

Tinh thần Bình Phương đang rất suy sụp, có lúc còn có những suy nghĩ quẩn “Em chỉ muốn ôm bé Mèo đi theo anh Đức Tiến”. Có bao nhiêu người nhìn thấy được cảnh này? Họ chỉ giỏi phán xét trong khi không biết gì về hoàn cảnh hiện tại của Phương. Chúng tôi chỉ mong mọi người hãy để cho Bình Phương được yên để em ấy được bình tâm chôn cất chồng đàng hoàng. Bình Phương đã quá đau khổ rồi, mọi người không cần phải làm cho em ấy đau khổ thêm!

Câu chuyện nào cũng có 2 mặt, không phải người nào lên tiếng trước là người đó đúng. Khánh Vương và mình là 2 người được Bình Phương tâm sự rất nhiều về chuyện lý do tại sao chưa thể xin visa cho mẹ của Tiến qua Mỹ nhưng mình sẽ không nói ra lý do đó ở đây mà Bình Phương sẽ là người chính thức lên tiếng. Rất đau lòng khi thấy chuyện riêng tư của gia đình Đức Tiến được đưa lên mạng xã hội rồi Bình Phương phải giải thích với báo chí trong khi chồng còn nằm đó, chưa an táng".

Đức Tiến và vợ con. Ảnh: FBNV

Vì quá xót xa cho vợ của bạn mà mình phải viết vài dòng để xin mọi người, hãy cho em ấy được thở. Nếu không hiểu chuyện thì xin đừng dùng những lời lẽ đắng cay để trách móc Phương. Chuyện gia đình của Phương, Phương sẽ biết cách giải quyết sao cho êm đẹp. Có vài người đã liên lạc với mình nói “thấy tội nghiệp cho bác gái” nhưng mình khẳng định rằng, không ai tội nghiệp và đau đớn hơn Bình Phương trong lúc này. Có bao nhiêu người thấu hiểu được nỗi đau, chồng bước ra khỏi nhà 2 tiếng trước, trước khi đi còn ôm hôn vợ con, 2 tiếng sau đã nghe tin chồng mình ra đi mãi mãi".

Hiện thi hài của Đức Tiến được phía nhà quàn chịu trách nhiệm, lưu giữ dưới hình thức bảo quản lạnh, đợi đến khi diễn ra tang lễ vào ngày 29/5. Lễ viếng nam diễn viên bị trễ đến 10 ngày do quy trình làm ma chay ở Mỹ phức tạp. Ngoài lễ nhập quan và nghi thức thăm viếng, gia đình tổ chức chương trình văn nghệ tưởng niệm cho diễn viên, siêu mẫu nổi tiếng một thời.

Lễ nhập quan và phát tang sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng ngày 29/5, sau đó, nghệ sĩ và người thân có thể đến viếng. Linh cữu diễn viên Đức Tiến sẽ được an táng vào lúc 11 giờ ngày 30/5 tại một nghĩa trang ở California, Mỹ. Bình Phương - vợ Đức Tiến và con gái 4 tuổi tên Mai Phương (bé Mèo) là 2 người đại diện gia quyến tổ chức tang lễ cho nam diễn viên.

Tại Việt Nam, chị gái của Đức Tiến tổ chức lễ viếng cho nam diễn viên tại nhà riêng ở phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM từ ngày 20 đến ngày 22/5.