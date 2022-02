Xem trực tiếp V.League 2022 trên kênh nào?

Bầu không khí của V.League 2022 đang nóng lên từng giờ khi các CLB đã hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước giờ bóng lăn. Với sự đầu tư mạnh mẽ từ "PSG Việt Nam" Bình Định, SLNA và đội bóng "phố núi" HAGL nhằm thách thức ngôi vương với các "quyền lực" Viettel và Hà Nội FC, mùa giải 2022 hứa hẹn sẽ vô cùng gay cấn và hấp dẫn.

Lịch thi đấu vòng 1 V.League 2022.

Những "ứng cử viên vô địch" lộ diện

Với những gì đã thể hiện ở mùa giải 2021, Viettel và HAGL chắc chắn là những cái tên không thể thiếu khi nói đến khả năng cạnh tranh cho danh hiệu vô địch mùa này. Đoàn quân của HLV Kiatisak có sự bổ sung đáng kể với các ngoại binh chất lượng là Barbosa Mauricio và Jefferson Silva, trong khi Viettel có sự hiện diện của Quả bóng vàng Việt Nam 2021 và vẫn giữ được gần như nguyên vẹn bộ khung giúp họ thành công ở những mùa giải gần đây. Bên cạnh đó, dù đã sa sút ở mùa giải năm ngoái khi "suýt phải đi chung kết ngược", cựu vương Hà Nội FC cũng vẫn là cái tên sáng giá trong cuộc đua đến ngôi vương bởi họ còn đó các ngôi sao như Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng…

Trong khi đó, cái tên tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông trong những ngày qua chính là Topenland Bình Định. Với việc chiêu mộ thành công trung vệ Đình Trọng từ đội bóng Thủ đô, ngoài kỳ vọng chuyên môn còn cho thấy khát khao vươn lên của những đội bóng như Bình Định, hòng thay đổi cán cân quyền lực V.League 2022. SLNA cũng gây chú ý khi đưa về sân Vinh cả Trọng Hoàng lẫn Quế Ngọc Hải để làm giàu bản sắc địa phương. Với thành phần ban huấn luyện gồm Huy Hoàng, Văn Quyến, Như Thuật cùng dàn cầu thủ phần lớn trưởng thành từ bóng đá trẻ xứ Nghệ, SLNA sẽ rất đáng gờm ở mùa giải 2022.

Hấp dẫn ngay từ vạch xuất phát

Trong các ngày 25, 26/2, trái bóng V.League 2022 chính thức được khởi tranh trên các sân cỏ trong cả nước. Và với việc mùa giải năm nay trở lại với thể thức lượt đi, lượt về cùng sự đầu tư mạnh mẽ của các đội bóng nên ngay tại vạch xuất phát, các đội bóng cạnh tranh ngôi vô địch và tránh suất xuống hạng sẽ phải tích lũy từng điểm số.

Viettel sẽ khởi động hành trình cạnh tranh ngôi vương trước từ "PSG Việt Nam" Bình Định. Mặc dù vừa để mất bộ đôi Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng nhưng không vì thế mà có thể xem nhẹ thầy trò HLV Trương Việt Hoàng. Đội bóng áo lính vẫn còn đó trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng, sự trưởng thành của Hoàng Đức (Quả bóng vàng Việt Nam 2021) và sự bổ sung Geovane đã là quá đủ khi tái hợp với đối tác chí thân Pedro Paulo từng tạo lên "song sát" làm mưa làm gió tại Sài Gòn FC. Ở phía đối diện, với các tên tuổi mới được chiêu mộ như Trần Đình Trọng, Hà Đức Chinh, Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Jermie Lynch, Rafaelson…, chắc chắn đội bóng đất võ mong muốn một chiến thắng ngày mở màn để tạo đà thuận lợi ở những vòng đấu tiếp theo.

Trong khi đó, đoàn quân của HLV Kiatisak sẽ phải làm khách tại Thiên Trường của Nam Định. Mục tiêu của Nam Định vẫn chỉ là giành 1 kết quả hòa trước ĐT Việt Nam thu nhỏ với những gương mặt xuất sắc Hữu Tuấn, Công Phượng, Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương và được bổ sung thêm các tiền đạo ngoại Mauricio Barbosa và Jefferson Baiano.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng không thể bỏ qua những cuộc so tài hấp dẫn giữa B.Bình Dương vs SLNA và chuyến làm khách của Hải Phòng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với những đầu tư từ các CLB cùng việc trở lại thể thức thi đấu lượt đi, lượt về chắc chắn sẽ khiến cuộc đua ở V.League diễn ra sôi động, giàu tính cạnh tranh. Đón xem vòng 1 V.League 2022 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh thể thao và ứng dụng On Sports TV của VTVcab trong các ngày 25, 26/2.