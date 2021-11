Ba tiểu thuyết huyền ảo và kỳ lạ của nhà văn trẻ Thương Hà

Thương Hà sinh năm 1981, hiện đang là nghiên cứu sinh ngành Luật ở Trung Quốc. Cô quan niệm: "Văn chương bằng tình yêu thương cứu giúp con người từ trong tăm tối bước ra ánh sáng". Vì lẽ đó, cô yêu văn chương, yêu viết lách và gửi nhiều ước vọng vào viết.

Mới đây, Thương Hà cho ra mắt 3 cuốn sách cô ấp ủ và thai nghén trong một thời gian dài gồm: Người PTSD, Một con đường và Nalis xô dạt bờ định mệnh.

Nhà văn Thương Hà. Ảnh: NVCC.

Người PTSD kể về Sam - nhân vật chính trong cuốn truyện. Sam là một cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam. Trở về nước sau chiến tranh, Sam sống cuộc sống bình thường của một người độc thân khi người vợ đã mất từ trước, rồi ông nhận Thu - một bé gái Việt Nam di dân làm con nuôi.

Truyện bắt đầu khi Sam cảm thấy mình bị ám ảnh bởi quá khứ chiến tranh. Người đọc bắt gặp Sam trong tình cảnh tâm lý đó ngay từ trang đầu cuốn sách. Và suốt mấy trăm trang sách tác giả kể cho ta về hành trình vật lộn chống chọi sự ám ảnh đã trở thành một căn bệnh của Sam - bệnh PTSD.

PTSD là viết tắt của "Post-traumatic Stress Disorder" (Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương). Theo tâm lý học, PTSD là một rối loạn tâm thần có thể xảy ra ở những người đã trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đau thương mạnh như: thiên tai, tai nạn, khủng bố, chiến tranh, chiến đấu hoặc bị hiếp dâm…. Sam trong cuốn truyện này là một người PTSD vì chiến tranh.

Bìa cuốn sách "Người PTSD" của Thương Hà. Ảnh: NVCC.

Ông không tìm được cách điều trị ở Mỹ nên quyết định quay lại chiến trường xưa – Việt Nam. Ở đây, ông gặp được nhiều người và như tìm được sự nâng đỡ. Cuối cùng, Sam tìm thấy việc làm cuối đời của mình để chuộc lỗi, để thoát khỏi PTSD là sẽ xin vào làm việc thiện nguyện trong một trung tâm nuôi dưỡng trẻ em bị chất độc da cam.

Một con đường có hai tuyến truyện xuyên suốt tác phẩm. Tuyến truyện thứ nhất là phá án mang tính trinh thám - hình sự mới mẻ. Tuyến truyện thứ hai là mối tình đồng tính nam khác biệt. Những vấn đề mà tiểu thuyết này đặt ra lại không chỉ là những truyện vụ án hình sự, án xác lập, phá án… mà lại có một cốt truyện khác: mối tình đồng tính nam. Những diễn biến tâm lý nhân vật. Những âm thầm giằng xé. Những đấu tranh bền bỉ trên nẻo đường riêng khác với "chủng loại được coi là người bình thường hoặc hoàn hảo".

"Đọc tiểu thuyết Một con đường có thể mở ra một cánh cửa tâm hồn mới. Người đọc can dự vào câu chuyện rồi phiêu du vào một thế giới mới - thế giới của tội ác và trừng phạt với tình yêu nam nam khác lạ, để mà sẻ chia, để mà đồng cảm, yêu thương", nhà văn Sương Nguyệt Minh bộc bạch.

Bìa sách "Một con đường" của nhà văn Thương Hà. Ảnh: NVCC.

Sau khi ra mắt hai tiểu thuyết dày dặn dưới bút pháp hiện thực Người PTSD, Một con đường, nhà văn Thương Hà tiếp tục trình làng tiểu thuyết thứ ba Nalis xô dạt bờ định mệnh với thử nghiệm huyền ảo.

Đây không phải là cách viết mới nhưng tư duy tìm tòi, dấn thân vì chữ nghĩa đã tạo ra cho người đọc nhiều cảm xúc và cả sự trải nghiệm như thể chính mình cũng là những nhân vật đang tạo dựng nên sự xô dạt định mệnh của cả nhân loại trong vũ trụ bao la.

Nalis xô dạt bờ định mệnh khởi đầu từ những tin tức đầy rẫy trên các đài báo, ti vi, mạng xã hội được cập nhật từng giờ, thậm chí từng phút; các nước châu Âu đang lâm vào tình trạng suy thoái tồi tệ nhất bởi đại dịch Nalis. Số ca nhiễm và chết vì Nalis ở nước Mỹ khiến các bệnh viện quá tải. WHO đánh giá biến chủng mới - đặc biệt nguy hiểm bởi tốc độ lây lan nhanh chóng.

Không chỉ vậy, biến chủng mới này còn làm gia tăng gấp đôi nguy cơ nhập viện của bệnh nhân Nalis so với các biến chủng khác… Kèm theo đó là một loại virus còn nguy hiểm hơn cả virus gây bệnh - những tin tức giả cũng tràn lan trên các trang mạng xã hội do các "anh hùng bàn phím" chế ra để câu like, để thực hiện các mưu đồ đen tối.

Nalis xô dạt bờ định mệnh - cuốn tiểu thuyết viết về đại dịch nguy hiểm. Ảnh: NVCC.

Lực lượng an ninh mạng các nước và ở Việt Nam cũng phải căng mình ra chống đỡ các virus giả vô cùng độc hại này. Một nhóm các chiến sĩ trẻ về an ninh mạng phát hiện ra trang blog cá nhân Mèo đen hay đăng tải những thông tin về đại dịch. Điều khiến cho bạn đọc và các chiến sĩ an ninh mạng ngạc nhiên là các thông tin này đều mang tính dự báo về tình hình bệnh tật sẽ diễn sau đó vài ngày.

Nhóm an ninh mạng thay nhau truy tìm địa chỉ của blog Mèo đen nhưng bất lực, mỗi khi gần tìm được địa chỉ IP gốc thì lại bị văng ra. Cuối cùng chỉ có sự kiên trì và tinh thông nghiệp vụ, họ cũng đã tìm ra được chủ nhân Mèo đen.

Mèo đen là cô bé sống trọ trong một khu tập thể lại tan chảy vào không gian, để rồi sau này một người sau khi bị nhiễm bệnh đã phân tâm đi vào thế giới ảo, cổ đại, cận đại, hiện đại, gặp lại Mèo đen và vô số những nhân vật ảo như Nalis, mẹ linh hồn, ông trùm bóng đêm… nhưng bước vào từ cuộc sống hiện thực; rồi từ đây lấy ảo để nói thật, lấy thật để ẩn dụ vào trong ảo đó nói cái điều muốn nói.

"Chỉ có một loại "vaccine" tốt nhất mà tác giả muốn là sứ giả gửi đến độc giả trong cuốn tiểu thuyết này, đó là con người chỉ có thể cứu được sinh mệnh của mình chính bằng hòa bình - hòa bình với thiên nhiên, hòa bình giữa con người với nhau, hòa bình giữa dân tộc này với dân tộc kia" nhà văn Bùi Thanh Minh nhìn nhận.