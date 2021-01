Bất động sản Phát Đạt, Hà Đô…lãi lớn, Đất Xanh ngậm ngùi báo lỗ

Thực tế, nhiều doanh nghiệp BĐS đã rục rịch bán hàng trở lại ngay đầu quý 3/2020. Các dự án được đẩy nhanh tiến độ bán hàng và tiêu thụ. Một số đơn vị chấp nhận tăng chiết khấu, khuyến mãi để kích cầu nhằm thu hồi vốn nhanh. Tuy nhiên, sơ bộ kết quả kinh doanh quý 4/2020 của nhiều doanh nghiệp lại chưa đạt kỳ vọng.

Các doanh nghiệp BĐS đẩy mạnh bán hàng từ quý 3/2020

"Ông lớn" địa ốc ngậm ngùi báo lỗ

Đáng chú ý trong những ngày đầu năm mới 2021 là báo cáo của Chứng khoán Bản Việt (VCSC) về kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2020 của Tập đoàn Đất Xanh (DXG).

Cụ thể, theo VCSC, năm 2020 doanh thu ròng của DXG đạt 2.700 tỷ đồng (-54% so với cùng kỳ) và khoản lỗ ròng trị giá 484 tỷ đồng (so với con số năm 2019 là 1.200 tỷ đồng). Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2020 thấp hơn đáng kể so với dự báo. Chủ yếu do thời gian ghi nhận chậm hơn dự kiến của dự án Gem Sky World Long Thành (GSW). Đây là dự án có quy mô 92,2 ha (xã Long Đức, Đồng Nai), được phát triển từ quỹ đất đấu giá tương đương 3.060 tỷ đồng vào tháng 8/2019.

Được biết, DXG từng kỳ vọng bàn giao và ghi nhận lợi nhuận của khoảng 700 lô đất, thuộc đợt mở bán đầu tiên vào tháng 7/2020. Tuy nhiên, do thủ tục pháp lý chậm hơn dự kiến, việc ghi nhận dự án GSW sẽ bắt đầu trong năm 2021.

Như vậy, với kế hoạch lợi nhuận cả năm là 1.034 tỷ đồng, hiện DXG đã không thể nào hoàn thành kế hoạch trong năm 2020.

Lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp BĐS năm 2020 chưa được như kỳ vọng, do đại dịch Covid-19

Cũng "long đong" những ngày cuối năm 2020 là ThuDuc House (TDH). Kết luận thanh tra của Cục Thuế TP.HCM cho biết, từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2019, Thuduc House đã trục lợi số tiền thuế của Nhà nước hơn 221 tỷ đồng. Do vậy, Cục Thuế TP.HCM quyết định thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn cho Thuduc House là 221 tỷ đồng và thu số tiền chậm nộp 37 tỷ đồng.

Sau đó, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành quyết định số 5438 thu hồi số tiền trên đối với kỳ tính thuế tháng 1/2019 đến tháng 6/2019. Cơ quan thuế cũng truy lại kỳ tính thuế 2017 và 2018 và ban hành quyết định thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn trong giai đoạn này là 109,8 tỷ đồng và thu số tiền chậm nộp hơn 27 tỷ đồng.

Tổng cộng số tiền truy thu và tiền chậm nộp là 396,5 tỷ đồng. Số tiền trên chỉ mới tính trên số thuế truy thu và tính tiền chậm nộp.

Hiện lãnh đạo ThuDuc House đang tiến hành các thủ tục khiếu nại, khởi kiện để làm sáng tỏ vấn đề mà Cục Thuế TP.HCM nêu.

Vinhomes, Phát Đạt, Hà Đô… báo lãi lớn

Trái ngược với các doanh nghiệp như DXG, TDH, hàng loạt các "ông lớn" BĐS khác lại được dự báo thắng lớn trong quý 4/2020 và dự kiến cả năm 2021.

Chẳng hạn, với Công ty CP Vinhomes (VHM), hàng loạt công ty chứng khoán đều cho thấy triển vọng tích cực về kết quả kinh doanh trong quý IV/2020 và tiềm năng tăng trưởng trong năm 2021.

Cụ thể, Chứng khoán SSI kỳ vọng Vinhomes tiếp tục tăng trưởng tích cực trong quý IV/2020 nhờ bàn giao khoảng 11.000 sản phẩm từ các dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park. Theo đó, SSI dự báo lãi trước thuế quý cuối năm 2020 của doanh nghiệp tăng trưởng 138,6% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, các khu công nghiệp (KCN) tại Hải Phòng sẽ đóng góp lợi nhuận từ năm 2021. Với 373 ha đất cho thuê giai đoạn 2021 - 2022 tại khu công nghiệp tại Hải Phòng, SSI dự báo doanh thu năm 2021 của Vinhomes sẽ tăng trưởng 100% so với cùng kỳ.

Hiện tại, nguồn đất của Vinhomes đạt khoảng hơn 15.000 ha. Lượng căn hộ đặt trước của Vinhomes đạt 25.000 căn, dự kiến sẽ mang lại 81.300 tỷ đồng doanh thu trong tương lai.

Với Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR), năm 2020, doanh thu PDR ước tính tăng 15% năm trước, đạt 3.910 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 1.200 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Hiện, quỹ đất của PDR đạt hơn 442 ha, tập trung ở Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Quốc, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM 28,5 ha.

Với Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (HDG), theo báo cáo mới nhất của Chứng khoán MB (MBS), trong quý 4/2020, Hà Đô đã mở bán dự án Charm Villa (Dự án này được kỳ vọng mang lại 3.300 tỷ đồng doanh thu cho công ty). Trong năm 2021, doanh nghiệp tiếp tục có kế hoạch mở bán Hado Green Lane (doanh thu dự kiến 2.200 tỷ đồng), Hado Minh Long (doanh thu dự kiến 2.700 đồng).

Tại mảng năng lượng, trong tháng 9/2020, dự án điện mặt trời Infra bắt đầu mở bán thương mại và mang về 13 tỷ đồng doanh thu trong tháng đầu tiên. Thủy điện Sông Tranh 4 với công suất 48MW cũng bắt đầu đi vào hoạt động từ quý IV/2020. Sản lượng điện tăng 2% và giá bán trung bình tăng 9% so với cùng kỳ.

"Mảng năng lượng sẽ là động lực tăng trưởng và dòng tiền cho Hà Đô trong dài hạn. Tổng công suất điện của Hà Đô được dự báo sẽ tăng trưởng 3 - 4 lần trong 3 năm tới, doanh thu bán điện đạt khoảng 2.500 tỷ đồng trong năm 2021. Tểng doanh thu và lãi sau thuế của Hà Đô trong năm nay có thể đạt lần lượt 5.126 tỷ đồng và 1.838 tỷ đồng", báo cáo của MBS nêu.

Còn với "ông lớn" Thaiholdings (THD) của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), năm 2020 doanh nghiệp này đạt doanh thu thuần 1.821 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế hợp nhất năm 2020 đạt gần 1.091 tỷ đồng, cao gấp 22,9 lần so với năm 2019. Đây là mức lãi cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây của Thaiholdings.

Lý do các khoản mục tăng đột biến trong năm do Thaiholdings đã hạch toán việc hợp nhất kết quả kinh doanh của Thaigroup trước thời hạn 31/12/2020. Trong đó, năm 2020 ThaiGroup đã tiến hành chuyển nhượng tài sản để ghi nhận lãi khoảng 1.200 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2020, quy mô tổng tài sản của Thaiholdings đạt mức 10.765 tỷ đồng tăng gấp 12,6 lần so với đầu năm. Nợ phải trả của Thaiholdings đạt mức 8.420 tỷ đồng, gấp hơn 34 lần so với thời điểm đầu năm, chiếm 78% cơ cấu nguồn vốn và cao gấp 4 lần quy mô vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ ngắn hạn lên tới 5.540 tỷ đồng, trong khi đầu năm 2020 chỉ ở mức 194,5 tỷ đồng.

Tổng nợ đi vay của THD là hơn 3.162 tỷ đồng, chiếm hơn 1/3 cơ cấu nợ phải trả và tăng tới 3.099 tỷ đồng so với ngày đầu năm.