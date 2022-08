Chính sách hỗ trợ vườn cây ăn trái đặc sản Bình Dương



Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương cho biết, chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn trái đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn mới sẽ theo hướng Nhà nước và người dân cùng thực hiện tại hội nghị đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri phường Bình Nhâm (TP.Thuận An) sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, tổ chức ngày 2/8.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri phường Bình Nhâm cho biết, chăm sóc vườn cây ăn trái đặc sản là hoạt động sản xuất có tính đặc thù ở Thuận An.

Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp nói chung gặp nhiều khó khăn. Nhiều cử tri đề nghị tỉnh Bình Dương có chính sách hỗ trợ phù hợp để giúp nông dân duy trì lâu dài vườn cây ăn trái đặc sản.

Hội nghị đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri phường Bình Nhâm, (TP.Thuận An) sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Ảnh: Trần Khánh.

Cử tri Nguyễn Văn Ba ở phường Bình Nhâm cho biết, thời gian qua, tỉnh Bình Dương có chính hỗ trợ nông dân giữ gìn và phát triển vườn cây ăn trái đặc sản theo Quy định 63 năm 2016 của UBND tỉnh. Rất nhiều nông dân được hưởng lợi từ quy định này.

Từ cuối năm 2021, chính sách này không còn thực hiện nữa. "Nhiều bà con nông dân muốn biết Quy định 63 có còn tiếp duy trì nữa hay không?", ông Ba đặt vấn đề với đại biểu HĐND.

Trả lời kiến nghị này, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương cho biết, thực tế, chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn trái đặc sản tỉnh Bình Dương đã được thực hiện kể từ năm 2007. Khi đó TP.Thuận An vẫn còn là thị xã Thuận An.

Các loại trái cây đặc sản của Thuận An, Bình Dương. Ảnh: T.L

Đến năm 2012, HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định mở rộng danh sách đối tượng hỗ trợ, bao gồm các vườn cây ăn trái đặc sản trên khắp địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó có Thuận An.

Đến năm 2016, Bình Dương ban hành chính sách mới, xác định giai đoạn thực hiện của Quy định 63 là 5 năm (giai đoạn 2017-2021). Đến cuối năm 2021, Quy định 63 đã hết hiệu lực thi hành.

Tiếp tục hỗ trợ nông dân phát triển vườn cây ăn trái đặc sản

Bà Phượng cho biết, cuối năm 2021, Sở NNPTNT đã có tờ trình gửi UBND tỉnh, phân tích những mặt được và chưa được của Quy định 63.

Riêng địa bàn Thuận An có một điểm hạn chế. "Từ năm 2016 trở đi, đối tượng được hỗ trợ và diện tích vườn cây ăn trái đặc sản được hỗ trợ ngày càng thu hẹp lại qua từng năm", bà Phượng cho biết.

Nông dân TP.Thuận An thu hoạch trái măng cụt. Ảnh Trần Khánh

Theo đề xuất mà Sở NNPTNT tham mưu UBND tỉnh Bình Dương, việc tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ như Quy định 63 thời gian qua sẽ không phát huy hiệu quả.

Thay vào đó, Sở NNPTNT đề xuất ban hành một đề án tổng thể nhằm phát triển vườn cây ăn trái đặc sản toàn tỉnh Bình Dương. Đề án này sẽ bao gồm nhiều vấn đề.

"Chính sách hỗ trợ giữ gìn và phát triển vườn cây ăn trái đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn mới sẽ theo hướng Nhà nước và người dân cùng thực hiện, thay vì Nhà nước hỗ trợ đơn thuần như Quy định 63 trước đây", bà Phượng thông tin.

Tại hội nghị tiếp xúc lần này, HĐND tỉnh ghi nhận đề xuất, kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo lãnh đạo tỉnh.



"Tỉnh Bình Dương sẽ lựa chọn cách thức sao cho chính sách hỗ trợ cho người dân được hiệu quả nhất, người dân phải được thụ hưởng chính sách một cách tốt nhất", bà Phượng chia sẻ.

Những vườn cây ăn trái đặc sản ở Thuận An, Bình Dương luôn quyến rũ du khách. Ảnh: Phương Lê

Quy định 63 nhằm hỗ trợ người dân triển vườn cây ăn trái đặc sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao gắn với công nghiệp chế biến, tạo mảng xanh bảo vệ môi trường kết hợp với du lịch sinh thái.

TP.Thuận An có 4 phường ven sông Sài Gòn được hỗ trợ là: phường Bình Nhâm, phường Hưng Định, phường An Thạnh và phường An Sơn; áp dụng cho 5 loại cây: măng cụt, sầu riêng, dâu, bòn bon và mít tố nữ.

Xã Bạch Đằng của TX.Tân Uyên được áp dụng hỗ trợ cho 2 loại cây: bưởi ổi, bưởi đường lá cam.

Theo Quy định 63, người trồng mới hoặc cải tạo trồng mới từ vườn cây già cỗi, vườn tạp kém hiệu quả được hỗ trợ 100% giống; 50% vật tư nông nghiệp; hỗ trợ 5.000.000 đồng/ha cho kiến thiết vườn trồng mới. Và các chính sách hỗ trợ khác cho việc thâm canh, chăm sóc vườn cây ăn trái đặc sản. Tổng diện tích vườn cây ăn trái trên địa bàn TP.Thuận An hơn 1.000 ha.