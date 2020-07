Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khen thưởng đột xuất vụ truy xét, bắt giữ các đối tượng cướp ngân hàng BIDV

Chiều 29/7, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký Quyết định số 3333/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.



Theo đó, UBND TP.Hà Nội tặng Bằng khen 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích đột xuất trong điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng cướp tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, địa chỉ số 27 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Hoàng Ngọc (trái) bị bắt ở Hải Phòng sau hai ngày cùng đồng bọn gây ra vụ cướp ở Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh, Hà Nội.

Các tập thể gồm: Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Đống Đa; Công an phường Láng Hạ - quận Đống Đa; Đội Điều tra trọng án - Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Hà Nội; Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản - Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Hà Nội và Công an huyện Quốc Oai.

Mức thưởng cho mỗi tập thể 10 triệu đồng được trích từ nguồn kinh phí xã hội hóa; mức thưởng cho mỗi cá nhân thực hiện theo các quy định hiện hành.

Như Dân Việt đã đưa tin, cũng trong ngày 29/7, thay mặt Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã gửi thư khen ngợi các tập thể, cá nhân tham gia đấu tranh phá vụ cướp tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, địa chỉ số 27 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Bức thư nêu rõ, đây là chiến công xuất sắc của Công an TP.Hà Nội, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an quận Đống Đa trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Chiến công này đặc biệt quan trọng trong thời điểm Đảng bộ thành phố đang tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở; Thủ đô và cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô, nhất là kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.