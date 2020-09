Chữa bệnh dại bằng thuốc nam - hiểu sai nên chết người

Nỗi ân hận muộn màng

Theo thống kê của ngành y tế, tại Nghệ An, từ năm 2013 đến cuối năm 2019 đã có 71 người bị chết do bệnh dại; gần 3.000 người tiêm huyết thanh kháng dại và 70.000 người phải đi tiêm vaccine phòng dại do bị súc vật nghi dại cắn. Theo đánh giá của ngành chức năng Nghệ An, nguy cơ bị chó dại cắn gây tử vong có dấu hiệu gia tăng trong thời gian tới.

Đáng nói, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn có rất nhiều thầy lang vườn hoạt động "chui", điều trị bệnh dại cho người bị chó, mèo cắn bằng thuốc nam.

Hồi tháng 4/2020, một bé trai 7 tuổi ở xã Mã Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) trong lúc nô đùa với một con chó lạ đã vô tình bị cắn nhẹ vào tay và chân. Nhưng vì chủ quan, gia đình đã không đưa đi tiêm phòng. Sau khi bé có một số biểu hiện bất thường, gia đình lại mang đến thầy lang cứu chữa. Khi được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thì bệnh nhân đã lên cơn dại dẫn đến tử vong.

Tiêm vaccine ngừa dại tại Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM. Ảnh: Y.T.D.P

Bác sĩ Hoàng Ngọc Đàn ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, nhiều trường hợp sau khi bị chó cắn mang đến thầy lang chữa sau đó khỏi nên cứ đồn thổi "thầy lang chữa được bệnh chó dại cắn". Nhưng trên thực tế, con chó cắn người đó không hề bị dại…

Anh N.V.T (43 tuổi) ở xã Nghi Thiết, Nghi Lộc (Nghệ An) là chồng của bà N.T.T - người tử vong vì bệnh dại, cho hay: "Vợ tôi phát bệnh dại sau khi bị chó cắn khoảng một năm. Khi bị chó cắn, vợ tôi có lên trạm y tế để khâu vết thương nhưng lại không đi tiêm phòng mà cùng gia đình nuôi chó ra lấy thuốc nam của một thầy lang ở huyện Diễn Châu uống...".

Bác sĩ Võ Văn Thắng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc cho biết: Năm 2018, trên địa bàn huyện Nghi Lộc có tới 4 người tử vong do bệnh dại. Cả bốn trường hợp tử vong này sau khi bị chó cắn đều không tiêm phòng dại, và 3/4 trường hợp sử dụng thuốc nam để chữa trị mặc dù đã được nhân viên y tế tuyên truyền, khuyến cáo đi tiêm phòng.

Bài thuốc lấy nọc chó - không đáng tin

Cà Mau là tỉnh đứng đầu khu vực phía Nam về số ca tử vong do bệnh dại, với số người bị chó mèo cắn lên đến hàng trăm người. Nhưng thay vì đến các cơ sở y tế để tiêm ngừa thì một số người lại tìm đến các cơ sở và phương thuốc gia truyền không rõ nguồn gốc để chữa trị, và nhận hậu quả đau lòng.

Chỉ vì tin vào bài thuốc lấy nọc chó gia truyền mà mẹ anh Hiếu ở xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đã ra đi mãi mãi. Ngày 22/7/2018, bà bị một con chó cắn vào tay. Thay vì đến cơ sở y tế để tiêm phòng, bà lại nhờ một thầy lang lấy nọc. 2 tháng sau, bà qua đời. "Mẹ tôi được người quen nói quen ông thầy có thể lấy nọc chó và đưa mẹ tôi đi lấy. Sau đó, bà cũng khỏe, Khi bà phát bệnh dại thì gia đình cũng không biết lý do bà bị gì" - con trai của bà cho biết.

Không chỉ vùng nông thôn mà ngay cả ở vùng đô thị của tỉnh Cà Mau, nhiều người khi bị chó mèo cắn đều tìm đến các cơ sở hay thầy lang để nhờ lấy nọc. Một chủ cơ sở thuốc gia truyền ở TP.Cà Mau cho hay, mỗi ngày cơ sở tiếp nhận 2 - 5 người bị chó mèo cắn đến lấy nọc. Bài thuốc lấy nọc của cơ sở đã có hơn 80 năm, truyền qua nhiều đời nên rất hiệu nghiệm... Thuốc lấy nọc chó cắn là sừng nai kết hợp một số vị thuốc Bắc, chỉ cần để vào vết thương thì nọc độc của chó sẽ bị hút ra. Phí cho mỗi lần hút nọc độc chó cắn là 200.000 đồng.

"Bệnh dại khi mắc là tử vong 100%, không có thuốc đặc hiệu để điều trị. Chỉ có vaccine để phòng ngừa nhưng người dân không tin mà lại tìm đến các bài thuốc gia truyền là rất nguy hiểm" - bác sĩ Tăng Ngọc Định - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau cho hay.

Hiện nay các trung tâm y tế đều có vaccine phòng bệnh dại, nếu chích hết 5 lần và có huyết thanh phòng bệnh dại, chi phí hết 2 triệu đồng. Đây là các phòng bệnh dại hiệu quả nhất.