Chuyện tình yêu của Demi Lovato khiến fan ngưỡng mộ

Mới đây, ca sĩ Demi Lovato chính thức đồng ý lời cầu hôn của bạn trai là nhạc sĩ Jordan "Jutes" Lutes. Chủ nhân ca khúc "Heart Attack" được bạn trai tổ chức một buổi lễ "vừa riêng tư, vừa thân mật", tại quán ăn nổi tiếng Craig's ở Los Angeles.

Chiếc nhẫn đính hôn được Jordan "Jutes" Lutes chọn lựa có một viên kim cương hình quả lê rất lớn, được chế tác bởi Material Good, một thương hiệu trang sức xa xỉ.

Chuyện tình yêu của Demi Lovato

Trước đó, vào ngày sinh nhật thứ 31 của Demi Lovato, Jordan Lutes đã chia sẻ loạt ảnh selfie và video trên mạng xã hội, bày tỏ sự ngưỡng mộ và tình cảm đặc biệt dành cho đối tác của mình. Trong những dòng chia sẻ, anh gửi lời chúc mừng và bày tỏ bản thân luôn coi người yêu Demi Lovato như "người bạn thân nhất". Sự mở lời này khác biệt hoàn toàn so với sự kín đáo của Demi Lovato về các mối quan hệ tình cảm trong quá khứ.

Demi Lovato không ngại thể hiện tình yêu với bạn trai. Ảnh: CNBC.

Trong một cuộc phỏng vấn với CBS Mornings vào đầu năm nay, Demi Lovato chia sẻ cô đang rất hạnh phúc. "Tôi không biết mình sẽ sáng tác về điều gì trong album tiếp theo, vì tôi thực sự rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc này trở thành động lực lớn cho hành trình của chúng tôi", cô nói.

Câu chuyện tình yêu của Demi Lovato và Jordan Lutes bắt nguồn từ khi họ hợp tác vào năm 2022. Gặp nhau lần đầu vào tháng 1/2022, họ cùng nhau làm việc trong ca khúc "Substance" của Lovato. Mối quan hệ này nhanh chóng trở nên sâu sắc hơn. Hiện tại, Lutes tham gia đồng sản xuất các bài hát khác trong album thứ tám của Lovato mang tên "Holy Fvck".

Trong cuộc phỏng vấn, Demi Lovato chia sẻ về hành trình từ bạn bè đến người yêu: "Đầu tiên, chúng tôi trở thành bạn bè. Sau vài tháng làm bạn, cả hai quyết định "thử sức", khi cùng nhau thổ lộ cảm xúc của mình". Cô tâm sự có nền tảng bạn bè từ trước nên cả hai rất hiểu nhau.

Trên Instagram, Demi Lovato đã chia sẻ từng chúc mừng sinh nhật đầy cảm động cho Jordan Lutes, gọi anh là "thiên thần ngọt ngào". Demi Lovato kết thúc dòng chia sẻ với lời tỏ bày lòng biết ơn sự xuất hiện của Lutes trong cuộc đời cô. Nữ ca sĩ không ngại gọi người yêu là "giấc mơ đã trở thành hiện thực".

Đối với Demi Lovato, người thường gặp những trục trặc trong chuyện tình cảm ở quá khứ có vẻ như bây giờ cô đã tìm thấy "người trong mộng là" Jordan Lutes. Niềm đam mê chung của họ đối với âm nhạc và những trải nghiệm khi đồng hành đã tạo ra một tình yêu đẹp.

Nữ ca sĩ người Mỹ Demi Lovato bắt đầu sự nghiệp của mình từ khi còn rất nhỏ. Cô sinh ngày 20/8/1992 tại Albuquerque, New Mexico, Hoa Kỳ. Demi Lovato nổi tiếng với sự đa tài, cô có thể hát, diễn xuất và sáng tác nhạc.

Demi Lovato từng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần trong quá khứ. Ảnh: BT.

Cô bắt đầu nổi tiếng qua vai trò Mitchie Torres trong bộ phim của Disney Channel mang tên "Camp Rock" (2008) và "Camp Rock 2: The Final Jam" (2010). Sau đó, Demi Lovato chú trọng vào sự nghiệp âm nhạc của mình và phát hành nhiều album thành công như "Don't Forget" (2008), "Here We Go Again" (2009) và "Unbroken" (2011).

Trong quá khứ, Demi Lovato phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống cá nhân, bao gồm vấn đề về tâm thần và sức khỏe tinh thần. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cuộc chiến của mình với các vấn đề tâm thần, bệnh lý ăn uống và nghiện chất kích thích. Cô trở thành một biểu tượng trong việc dũng cảm chia sẻ các vấn đề sức khỏe tâm thần và hỗ trợ người trải qua những khó khăn tương tự.