Cuộc sống thiếu thốn, người phụ nữ tự “ngã giá” bán mình

20 tuổi nhưng trông Cụt Thị May (tên nạn nhân đã được thay đổi, trú xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) trông già dặn. May là nạn nhân trong vụ mua bán người vừa được TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử.

Sống tại vùng cao Nghệ An, nơi nhận thức của người dân còn hạn chế, lại theo phong tục tập quán của đồng bào nên May lập gia đình sớm. Chồng May cũng trẻ tuổi, không có công việc ổn định. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, đôi vợ chồng trẻ suốt ngày cãi lộn. “Chồng không thích làm việc, hay uống rượu lại hay đánh vợ. Thích lên là đánh, không có lý do chi cũng đánh”, May kể về chồng cũ.

Bị cáo Moong Thị Lệ tại phiên tòa

Chán nản, May ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Không có công việc lại áp lực việc nuôi con khiến May khủng hoảng. Khoảng tháng 4/2018, thấy cuộc sống thiếu thốn, không có tiền nuôi con nên May tìm đến nhà Moong Thị Lệ (SN 1986), trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) đặt vấn đề nhờ tìm người đưa mình sang Trung Quốc. Vì trước đó vào khoảng đầu năm, Lệ được Xeo Thị Hành (không rõ lai lịch, địa chỉ) từ Trung Quốc đến gặp, đặt vấn đề nhờ tìm người đưa sang Trung Quốc bán sẽ trả tiền công nên người đàn bà này đã đồng ý “giúp” đỡ May.

May ra giá đưa mình sang Trung Quốc là 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi Lệ báo lại cho Hành thì người đàn bà này chỉ chấp nhận trả cho May 90 triệu đồng. May đồng ý số tiền trên. Trước khi lên đường đi lấy chồng, Lệ đưa cho May 1 triệu đồng để sắm ít đồ dùng. Về nhà, May giao đứa con nhỏ lại cho người thân chăm sóc rồi xếp ít bộ đồ để sang xứ người lấy chồng.

Khoảng 2 ngày sau, Lệ bắt xe cho May đi Quảng Ninh để sang Trung quốc gặp Hành. Tại xứ người, Hành bán May cho người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ. Hành gửi về cho Lệ hơn 112 triệu đồng, trong đó 90 triệu đồng cho gia đình May, 15 triệu đồng tiền công của Lệ, số tiền còn lại gửi cho bố mẹ Hành.

“Nhà chồng thì không tệ nhưng sang đây rồi, không người thân, không biết tiếng, không thông thuộc đường đi lối lại... sợ lắm. Do đó, sau gần 2 năm lấy chồng bên đó, tháng 7/2020, em tìm cách trở về Việt Nam, đoàn tụ cùng gia đình”, May nói về lý do trốn về Việt Nam. Một thời gian sau khi May về nước, cơ quan chức năng đã phát hiện ra hành vi phạm tội của Moong Thị Lệ.

Moong Thị Lệ bị truy tố ra trước tòa án xét xử về tội “Mua bán người”. May cũng có mặt tại phiên tòa với tư cách là nạn nhân. Tại phiên tòa, cô thuật lại lý do xin đi Trung Quốc lấy chồng và xin giảm án cho Lệ.

Có mặt tại phiên tòa, May đã xin giảm án cho bị cáo

Moong Thị Lệ thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc và cho biết, bản thân thiếu hiểu biết, không nhận thức được việc đưa người sang Trung Quốc để lấy chồng là vi phạm pháp luật. “Thấy bị hại tìm đến trình bày hoàn cảnh khó khăn, chồng đánh đập, không có công việc để nuôi con, muốn đi lấy chồng nên bị cáo giúp đỡ. Hơn nữa nếu đưa được người đi Trung Quốc còn được Hành trả tiền cho nên bị cáo mới làm. Bị cáo nghĩ giúp May lấy chồng khác, cuộc sống tốt hơn mà không biết như thế là phạm tội”, bị cáo Lệ thật thà nói.

Trước sự có mặt của một số bà con dân tộc thiểu số, một vị hội thẩm đã nhắc nhở họ về tội phạm mua bán người ở vùng cao Nghệ An. Mua bán người ngoài hành vi phạm tội của các bị cáo còn có một phần lỗi từ các bị hại. Nhiều cô gái đã chấp nhận sang Trung Quốc, hay thậm chí là xin đi nước ngoài lấy chồng để được nhận tiền. Chính tư tưởng đó khiến tệ nạn mua bán người ngày càng diễn biến phức tạp. Thông qua phiên tòa, vị hội thẩm cũng nhắc nhở mọi người nên nâng cao tinh thần cảnh giác, nhất là phụ nữ ở vùng cao phải nhận thức rõ những mặt sai trái, vi phạm pháp luật của việc sang Trung Quốc lấy chồng.

Xét thấy trong vụ án này phía bị hại cũng có một phần lỗi và có lời xin giảm án cho bị cáo nên sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Moong Thị Lệ 6 năm tù về tội “Mua bán người”.