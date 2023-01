Đầu xuân "rót tiền" vào đâu vừa may vừa sinh lợi cao: Gửi tiết kiệm hay mua vàng? Đầu xuân "rót tiền" vào đâu vừa may vừa sinh lợi cao: Gửi tiết kiệm hay mua vàng?

Mua vàng đầu năm, đặc biệt là ngày Vía Thần tài vừa lấy may nhưng cũng là khoản đầu tư của nhiều nhà đầu tư "yêu thích" kim loại quý. Thế nhưng, năm nay nhiều người cho biết sẽ gửi tiền tiết kiệm với mong muốn tài khoản sinh lời an toàn cả năm, đồng thời nhận được những phần quà may mắn từ ngân hàng.

Bình luận 0