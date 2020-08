Doanh nghiệp dùng giấy tờ gian dối, bao che người đến từ vùng dịch Covid-19

Ngày 28/8, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 xảy ra tại Công ty CP Dệt may PPJ- Huế.

Theo nội dung văn bản này, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhận được công văn của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh báo cáo một số nội dung liên quan đến Công ty CP Dệt may PPJ- Huế tại Khu công nghiệp Phú Đa (huyện Phú Vang), dùng giấy tờ xác nhận có nội dung không đúng sự thật, bao che cho người đến từ vùng có dịch, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về vụ việc Công ty CP Dệt may PPJ - Huế dùng giấy tờ xác nhận có nội dung không đúng sự thật để bao che cho người đến từ vùng có dịch.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Công ty CP Dệt may PPJ - Huế nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định, trong đó có xem xét trách nhiệm đảng viên trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giao Tổ trưởng tổ xử lý vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của UBND thị xã Hương Thủy tiếp tục theo dõi, phối hợp với Công an tỉnh xem xét xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu cơ quan này chủ trì, làm việc với Công ty CP Dệt may PPJ - Huế, yêu cầu công ty có cam kết, nghiêm túc rút kinh nghiệm, nếu tái phạm sẽ không cấp phép lưu thông phương tiện và xử lý theo quy định của Luật Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công ty CP Dệt may PPJ - Huế là chủ đầu tư Dự án nhà máy may Hương Phủ, công suất 5 triệu sản phẩm/năm tại Khu công nghiệp Phú Đa. Đây là công ty thành viên của Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú (có trụ sở chính tại TP.HCM). Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng để quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dệt may PPJ - Huế và một công ty tại huyện Hải Lăng, Quảng Trị.

Vào ngày 14/8/2020, ông Thirumalai Raju Deepak (người Ấn Độ) là chuyên gia của chi nhánh Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú tại Đà Nẵng cùng lái xe là Trương Nho Thạch đi xe ô tô 8 chỗ, biển kiểm soát 43A - 409.01 xuất phát từ Đà Nẵng đi Thừa Thiên - Huế. Xe đến trạm thu phí Hầm Hải Vân vào lúc 14h46 và được chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 số 4 cấp phù hiệu màu xanh (do khai báo đi qua Huế để đến huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Tuy nhiên, khi xe đến ngã ba Cây Xoài thuộc địa phận thị xã Hương Thủy, ông Thirumalai Raju Deepak đã xuống xe và được tài xế Nguyễn Văn Quang của Công ty CP Dệt may PPJ - Huế điều khiển xe 16 chỗ, biển kiểm soát 75B-014.51 đón để đưa vào sân bay Phú Bài, xe 43A-409.01 tiếp tục chạy theo tuyến đường tránh TP.Huế để đi ra Quảng Trị.

Để qua mặt các cơ quan kiểm tra, Công ty CP Dệt may PPJ - Huế đã soạn thảo công văn số 09A/CV-PPJ-HCNS ngày 14/8/2020 về việc hỗ trợ nhân viên di chuyển do ông Nguyễn Hữu Quang - Phó Giám đốc Công ty ký, có nội dung không đúng sự thật (ông Thirumalai Raju Deepak không phải là nhân viên của công ty) nhằm tạo điều kiện cho ông Deepak tới sân bay Phú Bài để bay đến TP.HCM.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các cơ quan liên quan đã phát hiện được hành vi gian dối, bao che của ông Thirumalai Raju Deepak và Công ty CP Dệt may PPJ - Huế. Lực lượng chức năng và an ninh sân bay Phú Bài đã yêu cầu các đối tượng liên quan viết tường trình, lập biên bản về các hành vi vi phạm đến quy định phòng, chống dịch của tỉnh.

Trong chiều tối 14/8/2020, ông Thirumalai Raju Deepak cùng lái xe 43A-409.01 đã được các cơ quan chức năng áp giải đến cửa hầm phía Bắc đèo Hải Vân để bàn giao cho Công an Đà Nẵng. Lái xe của Công ty CP Dệt may PPJ - Huế được đưa đi cách ly tập trung (có trả phí), xe 16 chỗ biển số 75B-014.51 được tạm giữ tại Công an thị xã Hương Thủy.