Gác lại ngày mùa, cha mẹ cùng con đến trường đón áo mới

“Hôm nay con tôi có áo mới”

Những ngày giữa tháng 5, đầu tháng 6 là thời gian tất bật, nhộn nhịp nhất của bà con vùng núi biên giới huyện Bát Xát khi chuẩn bị vào mùa gặt. Những ngày này, đều đặn từ sớm tinh mơ, người dân đã có mặt trên những ruộng nương, chăm sóc cho từng bụi sắn, từng thửa ruộng của mình. Đây dường như là một công việc thường nhật và là ưu tiên hàng đầu của mọi người nơi đây, khi đa số hộ dân đều canh tác nông nghiệp là nguồn kinh tế lo cho cả gia đình.

Từ sớm, phụ huynh của các học sinh tại trường đã có mặt tại hàng ghế của chương trình. Ảnh: Nguyệt Minh

Thế nhưng, sáng hôm nay ngày 18/05 lại là một ngày đặc biệt đối với nhiều phụ huynh có con đang theo học tại Trường Mầm non Nậm Chạc khi điểm đến của họ không phải những ngọn đồi nương rẫy trập trùng. Thay vào đó, họ đã có mặt từ rất sớm ở hàng ghế phụ huynh trong Chương trình "Tháng Năm yêu thương" tặng quà cho học sinh Trường Mầm non Nậm Chạc do đoàn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đoàn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Công ty TNHH Tigerwood, Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương, CLB “Hát rong thiện nguyện” cùng các nhà hảo tâm tổ chức.

Bà Xà Thuỵ Hà Vy trao tặng các con học sinh những chiếc áo mới tại Chương trình "Tháng Năm yêu thương". Ảnh: Nguyệt Minh

Gửi tặng đến cô trò Trường Mầm non Nậm Chạc, đoàn Báo NTNN/Điện tử Dân cùng các nhà hảo tâm đã trao 250 bộ quần áo, 250 phần quà bánh kẹo cùng 2 tủ sách với tổng trị giá hơn 50.000.000 đồng. Phần quà là lời động viên tinh thần để cô trò Trường Mầm non Nậm Chạc cùng tiếp tục hành trình dạy và học đầy ý nghĩa.

Từ những phút đầu tiên của Chương trình, các con tại Trường Mầm non đã hết sức háo hức chờ đợi đến phần nhận quà. Ảnh: Nguyệt Minh

Các cô giáo tại trường cho biết, “tin vui” này đã khiến các bản làng nơi đây thêm phần nô nức những ngày gần đây. Đến tham gia chương trình, chúng tôi biết được chị Lò Thị Mòi (dân tộc Dao) có con gái Vương Thiên Gi đang học tại lớp 5 tuổi đã rất trông đợi đến ngày hôm nay: “Từ lúc cô giáo cho biết tin con tôi sắp được tặng áo mới, tôi vui lắm, mỗi ngày đều mong chờ đến ngày hôm nay để cho con có được áo mới, để con đi học chăm ngoan hơn”.

Gia đình chị Lò Thị Mòi chỉ có mỗi cháu Gi đang học lớp 5 tuổi tại Trường Mầm non Nậm Chạc. Được biết, những bộ quần áo cháu mặc đến trường mỗi ngày đều là quần áo cũ được người khác cho lại. Vì thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn, nên việc sắm sửa quần áo mới là điều xa xỉ với gia đình chị Mòi. Chị cho biết: “Có những hôm tiền ăn còn chưa có thì lấy đâu ra tiền để sắm sửa đồ mới. Hôm nay con tôi có áo mới rồi, tôi mừng quá”.

Vừa nhận được phần quà, bé Gi đã giục mẹ mặc giúp mình chiếc áo mới. Ảnh: Thế Hiển

Nép sau lưng mẹ, cô bé Gi với đôi mắt ngây thơ của trẻ con miền núi, vừa tỏ vẻ ngại ngùng, cô bé vừa đảo mắt nhìn quanh. Đã quen nói tiếng phổ thông, cô bé Gi dân tộc Dao bảo mẹ: “Mai mẹ cho con mặc áo mới đến trường nhé!”.

Cho con động lực vui bước đến trường

Theo cô Nguyễn Thị Hồng Ngân - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Chạc, hầu hết tất cả học sinh tại trường thuộc các dân tộc thiểu số là Dao, Mông, Giáy. Bên cạnh đó, địa bàn xã Nậm Chạc là xã vùng núi cao biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm 77.46%. Vì lẽ đó, việc đưa trẻ đến trường cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, cần sự phối hợp của nhà trường và phụ huynh học sinh.

“Trẻ mầm non có những đặc điểm về hành vi khác với các cấp học khác, đặc biệt các con tại địa bàn này. Học sinh sẽ đến trường nếu các con thấy trường học vui và thú vị hơn ở nhà, vì thế các cô giáo luôn cần có sự cố gắng, thêm vào đó là việc đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất cho các con” – cô Ngân chia sẻ.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N tận tay tặng các trẻ em vùng cao những phần quà bánh kẹo: Ảnh: Nguyệt Minh

Mặt khác, phụ huynh học sinh khi thấy con em mình được tạo điều kiện học tập đầy đủ cũng sẽ an tâm cho con đến trường. Điều này là tiền đề trẻ em dân tộc miền núi được tiếp cận với các giá trị mà giáo dục mang đến, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thế hệ chủ nhân tương lai đất nước.

Đại diện đoàn trao tặng, ông Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N bày tỏ: “Nhìn thấy các con háo hức đón nhận những phần quà, cá nhân tôi có thể cảm nhận được niềm phấn khích hiện rõ trên gương mặt các em thơ. Với các con, mỗi chiếc bánh, chiếc áo mang giá trị tinh thần vô cùng to lớn. Chúng tôi hy vọng những món quà gửi đến các con, sẽ mang đến niềm vui, nguồn động lực để các con tiếp tục vui bước đến trường.”

Những phần quà từ Chương trình hứa hẹn là nguồn động lực để các em cố gắng tích cực đến trường hơn trong tương lai. Ảnh: Nguyệt Minh.

Được biết tỉ lệ huy động trẻ nhà trẻ (trẻ dưới 3 tuổi đến lớp) của Trường Mầm non Nậm Chạc năm học 2022 - 2023 là 39,2%, vượt chỉ tiêu mà toàn huyện đặt ra là 35%. Có được thành công đó, theo cô Lê Thị Kim Dung - Hiệu trưởng nhà trường là nhờ những chính sách chỉ đạo, quan tâm của địa phương cùng với sự hỗ trợ nồng hậu của các nhà hảo tâm đến với các em học sinh.

Sự quan tâm kịp thời của nhà hảo tâm là động lực để cô trò tại trường viết tiếp hành trang tri thức. Ảnh: Nguyệt Minh

Trước tình cảm của đoàn thiện nguyện, cô Lê Thị Kim Dung chia sẻ: “Thay mặt nhà trường, thầy cô cùng các em học sinh Trường Mầm non Nậm Chạc, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý Báo, quý nhà hảo tâm đã có sự quan tâm đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các trẻ em dân tộc miền núi. Tôi tin rằng, với sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời, các em học sinh sẽ tích cực tham gia các hoạt động học tập. Từ đó, góp phần phát triển toàn diện năng lực và kỹ năng của các em, tạo tiền đề cho một tương lai tươi sáng hơn cho địa phương”.