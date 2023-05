Hải Phòng: Kỳ tích của cụ ông 78 tuổi ngừng tuần hoàn được hồi sinh và đang sống vui khỏe

Nỗ lực của các y, bác sĩ và người thân, sự sống quay về với cụ ông 78 tuổi

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Văn Lữ - Trưởng Khoa Hồi sức Theo yêu cầu (HSTYC) của BV Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng, đơn vị đã tiếp nhận trường hợp cụ ông khi vào viện với chẩn đoán hôn mê sau cấp cứu ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp đã đặt stent mạch vành/THA – ĐTĐ typ II.

BV Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng. Ảnh: Trần Phượng

Trong quá trình đặt stent, người bệnh xuất hiện ngừng tim và được cấp cứu ngừng tuần hoàn trong hai giờ, tình trạng người bệnh nặng, gia đình thống nhất xin cho người bệnh về nhà và đã làm xong thủ tục với công ty mai táng.

Tuy nhiên, khi về nhà, người bệnh vẫn tiếp tục được thở máy, duy trì thuốc vận mạch, gia đình vẫn thấy hình ảnh nhịp tim trên monitor nên quyết định đưa người bệnh trở lại viện, vào Khoa Hồi sức Theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Khoa Hồi sức Theo yêu cầu (HSTYC) của BV Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng nơi mang lại sự sống cho cụ ông 78 tuổi. Ảnh: Trần Phượng

Tại Khoa HSTYC, người bệnh trong tình trạng hôn mê sâu, Glasgow: 3 điểm, đồng tử 2 bên giãn 5mm, mất hết các phản xạ, vân tím rải rác toàn thân, nhịp tim: 130 chu kỳ/phút, HA: 70/40mmHg đang duy trì ba thuốc vận mạch liều tối đa, SP02: 70%, phổi nhiều ral ẩm, ral nổ. Xét nghiệm thể hiện tình trạng toan máu nặng, suy đa tạng với điểm SOFA: 16 điểm (tiên lượng tử vong > 90%).

Xác định tình trạng người bệnh rất nặng, cơ hội duy trì sự sống rất thấp, các bác sĩ trực đã trao đổi, giải thích tình trạng của người bệnh cho gia đình. Được sự đồng thuận cao của gia đình về việc tiếp tục các can thiệp chuyên sâu dù cơ hội cải thiện rất thấp.

Người bệnh được tiến hành ngay và đồng thời các can thiệp hồi sức chuyên sâu như lọc máu liên tục, đặt thiết bị thăm dò huyết động bằng phương pháp PiCCO. Đặc biệt, người bệnh được tiến hành hạ thân nhiệt chỉ huy.

Hạ thân nhiệt giúp giảm chuyển hóa cơ thể, giảm nhu cầu tiêu thụ oxy, cải thiện tình trạng thiếu máu, giảm sản sinh các chất oxy hóa tự do để bảo vệ não và các mô, cơ quan. Người bệnh được hạ thân nhiệt diễn ra qua 4 giai đoạn đó là giai đoạn cảm ứng, giai đoạn duy trì, giai đoạn làm ấm và giai đoạn bình thường hóa thân nhiệt.

Cụ Nam khi đang được tiến hành các biện pháp hồi sức chuyên sâu: Hạ thân nhiệt, PiCCO, lọc máu liên tục và phim CTscanner lồng ngực thời gian điều trị tích cực. Ảnh: Bệnh Viện cung cấp

Qua mỗi giờ, sự sống của người bệnh vẫn được duy trì là niềm hy vọng của gia đình ngày một lớn lên. Sau 72 giờ tiến hành hạ thân nhiệt chỉ huy, người bệnh được ngừng thuốc an thần để đánh giá lại tri giác, thấy tri giác cải thiện, người bệnh có đáp ứng với kích thích thì đó là những tín hiệu giúp gia đình và nhân viên y tế thấy được những can thiệp trước đó không phải là những nỗ lực vô vọng và tiếp tục cố gắng. Đó mới là những kết quả bước đầu, người bệnh còn phải trải qua nhiều ngày hồi sức để cải thiện chức năng các cơ quan như tim – phổi - gan – thận do hậu quả của quá trình tụt huyết áp kéo dài. Nhưng sự cải thiện về chức năng não, kết quả của quá trình hạ thân nhiệt chỉ huy là bước cải thiện đầu tiên đồng thời cũng là sự hy vọng lớn nhất để người bệnh, gia đình cùng nhân viên y tế không nản trí.

Kết quả, sau 63 ngày nằm viện, người bệnh ra viện trong tình trạng phục hồi tri giác, vận động hoàn toàn, có thể tự phục vụ sinh hoạt cá nhân.

Trường hợp cụ ông nêu trên là trường hợp được cứu sống hy hữu nên cũng nhiều người ấn tượng. Chị N.T.T công tác tại BV Hữu Nghị Việt Tiệp khi được hỏi về trường hợp cụ ông nêu trên rất vui mừng chia sẻ niềm vui cùng ông và gia đình vì sự sống đã quay trở lại.

Cuộc sống sau hồi sinh của cụ ông 78 tuổi

Có mặt tại gia đình cụ Nguyễn Đức Nam (78 tuổi) – cụ ông được cứu sống nêu trên, chúng tôi liên tục được tận thấy những cuộc điện thoại từ bạn bè, người thân ở khắp mọi miền đất nước chúc mừng, hỏi thăm khi biết cụ thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Chia sẻ với PV Báo Dân Việt, cụ Nguyễn Đức Nam cho biết, nhiều năm cụ có sức khoẻ khá ổn định. Đến năm 2016, cụ phải trải qua ca mổ não tại Bệnh viện Việt Đức.

Cụ Nguyễn Đức Nam (78 tuổi) được cứu sống ngoạn mục chia sẻ với Phóng viên Báo Dân Việt. Ảnh: Thiên An

Sau lần mổ đó, sức khoẻ cụ ông khá tốt. Cho tới ngày 21/10/2022, khoảng 10 giờ cụ có biểu hiện tức ngực, chân tay toát hết mồ hôi, mất kiểm soát về hành vi. Ngay lập tức, cụ Nam được gia đình đưa vào Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu và được các bác sĩ đặt stent.



Khi đặt stent xong, cụ ông bị ngừng tim, gia đình xin về nhà lo hậu sự, độ ngũ kèn, trống, bàn ghế đã được mang tới nhà. Nghĩ tới cảnh kèn, trống, bàn ghế đã sẵn sàng cụ Nam lại tủm tỉm cười và càng cảm thấy trân quý sự sống và gia đình nhiều hơn.

Cụ Nguyễn Thị Bích, vợ của cụ Nam chia sẻ tiếp câu chuyện, sau khi về đến nhà được khoảng 1 giờ 30 phút thì tim của ông bắt đầu có dấu hiệu đập lại, có nhịp thở nên gia đình thông báo với bệnh viện Việt Tiệp. Ngay lập tức, bệnh viện Việt Tiệp cử trưởng khoa tim mạch xuống đưa ông vào bệnh viện Việt Tiệp lọc máu và cấp cứu. Khoảng 20 ngày sau, cụ Nam bắt đầu nhận thức được, dần dần sức khoẻ được hồi phục. Hiện tại, cụ ông đã mạnh khoẻ và vẫn tương tác thông tin thường xuyên với các bác sĩ và các bác sĩ BV Việt Tiệp vẫn thăm hỏi thường xuyên về sức khoẻ của cụ.

Hai cụ rất vui vẻ, hoà nhã và hạnh phúc, quan tâm, chăm sóc nhau mỗi ngày. Ảnh: Trần Phượng

Hai cụ rất vui mừng, hạnh phúc chia sẻ, gia đình thực sự rất may mắn vì sự sống đã quay lại với cụ Nam. Để có được kết quả nêu trên, gia đình vô cùng biết ơn sự nhiệt tình, tận tâm cứu chữa của đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện với trang thiết bị hiện đại của Bệnh viện. Bên cạnh đó là sự yêu thương, gắn kết và chăm sóc vô cùng chu đáo của người thân, sự lạc quan, quyết tâm, phối hợp tốt với đội ngũ y bác sĩ và người thân của người bệnh.

Tất cả các thành viên trong gia đình cụ Nguyễn Đức Nam. Ảnh: Trần Phượng

Trao đổi với anh Nguyễn Ngọc Thái, hàng xóm của cụ Nam (Đường Dân Lập, TP.Hải Phòng) cho biết, anh vẫn nhớ như in trường hợp hy hữu của cụ Nam. Khi cụ gặp sự cố ngày 21/10/2022, anh là người hỗ trợ cùng cụ bà (vợ cụ Nam) đưa cụ đi cấp cứu. Trường hợp cụ Nam khá hy hữu. Gia đình đã xin về lo hậu sự, dịch vụ tang lễ đã sẵn sàng. Trong lúc đưa về, cụ đã có dấu hiệu tích cực trở lại, còn nước còn tát, gia đình cho cụ quay lại Bệnh viện và sự sống đã quay trở lại với cụ Nam. Bản thân anh rất mừng về việc này và thấy sự sống trở lại đúng là 1 kỳ tích. Đặc biệt, hiện tại sức khoẻ cụ khá ổn định, vui vẻ, hạnh phúc bên người thân.