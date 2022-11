Hội Nông dân TP HCM góp sức xây dựng sản phẩm OCOP

Một trong những cách để xây dựng sản phẩm OCOP là Hội Nông dân (ND) TP.HCM đang "phấn đấu xây dựng mỗi cơ sở Hội có ít nhất một sản phẩm lợi thế của địa phương theo chuỗi giá trị" (Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội ND thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2022).

Hỗ trợ sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu thành OCOP

Thời gian qua, Hội ND TP.HCM đã phối hợp các sở ngành liên quan, đặc biệt là Sở NNPTNT thành phố tuyên truyền thông tin về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết về triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Các cấp Hội đã tập trung rà soát, xác định các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố để hỗ trợ, xây dựng sản phẩm OCOP.

Hội Nông dân TP.HCM ký kết với Bưu điện thành phố tăng cường đưa sản phẩm OCOP lên sàn giao dịch điện tử. Ảnh: Trần Đáng

Trong năm 2022, thành phố sẽ tổ chức đánh giá, công nhận cho 41 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên; 22 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao và 19 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao.

Chương trình "Bình chọn và Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu" được Hội ND thành phố tổ chức hàng năm.

Theo đó, qua 3 năm (giai đoạn 2018 - 2020) tổ chức rà soát, đã có 118 sản phẩm của 117 đơn vị, cá nhân được tôn vinh, trong đó có sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Cụ thể như: Rau thủy canh (HTX Nông nghiệp Tuấn Ngọc), Lan giống Dendrobium (HTX nông nghiệp Vườn lan Việt), vườn lan rừng (THT lan rừng, xã Phạm Văn Cội), sữa chua HTX Bò sữa Đông Thạnh; rau an toàn HTX Phước An; Yến sào Cần Giờ, Khô cá dứa một nắng Cần Giờ HTX Nông nghiệp - Thương mại, Dịch vụ, Du lịch - Đầu tư và Xây dựng Cần Giờ Tương Lai… Vừa qua, để kịp thời đồng hành và gỡ rối những khó khăn nông dân gặp phải trong quá trình tham gia OCOP, Hội ND đã phối hợp với Sở NNPTNT thành phố tổ chức hội nghị Chuyên đề "Giải pháp xây dựng sản phẩm OCOP trên địa bàn TP.HCM"...

Nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Đặc biệt, sau Đại hội Đại biểu Hội ND TP.HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã chỉ đạo tập trung vào 4 nội dung để hướng đến nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, như: Tuyên truyền, vận động phát triển sản phẩm OCOP gắn với cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp; từng bước chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, phù hợp với lợi thế về điều kiện sản xuất và yêu cầu thị trường thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tôn vinh Sản phẩm Nông nghiệp tiêu biểu, tuyên dương Nông dân tiêu biểu thành phố.

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung – cầu cho sản phẩm OCOP thông qua hoạt động Hội chợ, triển lãm (chợ phiên nông sản), đưa nông dân tham gia hội chợ, triển lãm do T.Ư Hội NDVN và các tỉnh - thành tổ chức; tăng cường chuyển chuyển đổi số và tham gia Chương trình OCOP, ký kết chương trình phối hợp với bưu điện TP.HCM về hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa giai đoạn 2022 - 2025.

Trong đề án Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 đã được UBND TP.HCM ban hành, cũng đặt rất nặng vấn đề về chuẩn hóa sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, phù hợp với lợi thế về điều kiện sản xuất và yêu cầu thị trường. Trong năm 2022, thành phố sẽ tổ chức đánh giá, công nhận cho 41 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên; 22 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao và 19 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao.