Lễ 30/4, hàng không tăng cường bay đêm, hạn chế chậm trễ chuyến phục vụ người dân

Nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày. Dự báo nhu cầu đi lại của người dân bằng đường hàng không sẽ tăng cao, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã yêu cầu các đơn vị tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong cao điểm.



Về hàng không, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không chỉ đạo lực lượng an ninh hàng không, cảng hàng không tăng cường công tác kiểm soát an ninh, an toàn bay.

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam và Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, các hãng hàng không... phải có kế hoạch tăng cường nhân lực, trang thiết bị, trang thiết bị phục vụ công tác soi chiếu an ninh - an toàn, công tác tác trả hành lý cho hành khách.

Các hãng hạn chế chậm trễ chuyến trong lễ. Ảnh: H.T

Các đơn vị bố trí, thông tin hướng dẫn đầy đủ tại các cảng hàng không để hành khách biết và lấy hành lý đúng khu vực quy định, tránh ùn tắc và gây bức xúc cho hành khách, đặc biệt chú trọng đối với Cảng Hàng không quốc tế Tân Sân Nhất, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Ngoài ra, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị cần chú trọng kiểm tra, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống các loại bệnh dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên các chuyến bay, tại các khu vực dịch vụ của cảng hàng không.

Đặc biệt, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là một trong những điểm nóng của cao điểm sắp tới cần bố trí vị trí đỗ thuận lợi nhất cho các tuyến xe buýt đang hoạt động để hành khách dễ dàng nhận biết và sử dụng dịch vụ xe công cộng.

Các cảng vụ hàng không phối hợp chặt chẽ với sở GTVT và các lực lượng chức năng để tổ chức phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại các tuyến đường xung quanh khu vực Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Đáng chú ý, trong cao điểm 30/4 này, các hãng hàng không cần xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm, bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an toàn bay. Các hãng điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến đặc biệt trong kỳ nghỉ Lễ. Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công bố, công khai giá bán và mức giá vé theo quy định.

Lượng hành khách qua đường hàng không sẽ tăng cao trong lễ. Ảnh: H.T

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tăng thêm 26 slot (giờ cất, hạ cánh) mỗi ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp nghỉ lễ và cao điểm hè 2023. Với việc tăng slot này, các hãng hàng không sẽ cung ứng thêm khoảng 4.500 - 5.000 vé/ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong các giai đoạn cao điểm.

Ngoài ra, cơ quan này yêu cầu các hãng hàng không thực hiện nghiêm việc niêm yết; công bố công khai giá bán theo quy định trên các kênh phân phối. Đáng chú ý, Cục này yêu cầu chế tài đối với các đại lý không thực hiện đúng quy định về giá vé nội địa.