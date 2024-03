Lộ diện "cặp đôi" trai tài gái sắc của THPT Chuyên Sư phạm

Mới đây, chung kết Đại sứ Chuyên Sư Phạm của Trường THPT Chuyên Sư phạm, Hà Nội đã được tổ chức trong không khí sôi động với những mà so tài gay cấn của các thí sinh. Sau màn trình diễn xuất sắc, Ban Giám khảo đã chọn ra hai học sinh xuất sắc nhất cho ngôi vị Đại sứ Tổng, đó chính là Hoàng Diệu Ly - Lớp 11 A2 và Nguyễn Đức Vinh Quang - Lớp 12 Toán 1.

Hai tân Đại sứ Chuyên Sư Phạm mùa Fiesta A Cielo 8 đăng quang. Ảnh: MT

Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, cặp đôi Diệu Ly và Vinh Quang, còn gây ấn tượng với bảng thành tích nổi bật cả trong học tập và các hoạt động phong trào.



Về Diệu Ly, nữ sinh đã tham gia vòng quốc gia giải Toán tuổi thơ, đạt các giải học sinh giỏi cấp thành phố năm cấp 2. Diệu Ly còn là Trưởng ban Truyền thông của Câu lạc bộ CSP Debate Society, cuộc thi tranh biện Warm-up Debating Championship, Skout Debate Championship, Đại sứ Truyền thông của American Study, In Your Soul. Cô cũng là Tình nguyện viên của The Breakfast 2024 và đạt giải Ba cuộc thi tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong vòng thi ảnh dành cho Top 10 ứng cử viên sáng giá nhất trước đó, với chủ đề “dấu ấn riêng” qua câu hỏi: “Vốn dĩ, mỗi con người sinh ra đều là một cá thể độc lập, có các dạng vân tay khác nhau và cái tôi riêng biệt. Vậy với bạn, dấu ấn riêng của bản thân là gì?”, Hoàng Diệu Ly đã gửi gắm đến khán giả thông điệp vô cùng ý nghĩa: “Mỗi cá thể trong vũ trụ đều đã được định sẵn để toả sáng rực rỡ theo cách của riêng mình. Hãy trân trọng cái “tôi” bằng tất cả những điều tích cực nhất, vì đó là chìa khoá vặn mở cánh cửa của vẻ đẹp thực sự”. Qua đây, Diệu Ly mong muốn bản thân cũng như tất cả mọi người sẽ trân trọng và nâng niu vẻ đẹp của chính mình.

Hoàng Diệu Ly tỏa sáng trong bộ ảnh của mình với thông điệp: “Vì chỉ khi là chính mình, “mặt trời” mới chạm tới thời khắc lộng lẫy nhất".

Chàng trai chuyên Toán Vinh Quang đã từng đạt huy chương Đồng Olympic chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2022 môn Toán, giải Khuyến khích kỳ thi Học sinh giỏi cấp Đại học Sư Phạm năm 2022 môn Toán, giải Ba kỳ thi chọn HSG lớp 9 tỉnh Phú Thọ năm học 2020 - 2021, đạt 7.5 IELTS.

Không chỉ sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, Vinh Quang còn vô cùng năng động và tích cực trong các hoạt động ngoại khoá. Vinh Quang là cựu Cố vấn ban Thanh nhạc Câu lạc bộ MCCM - Music Club - CSP (đọc là Chuyên Sư Phạm) Melody, Câu lạc bộ Âm Nhạc trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm năm học 2022-2023, Ban tổ chức sự kiện M-Crush năm 2022 và 2023, Ban tổ chức sự kiện M-Shake năm 2023, tham gia biểu diễn tại sự kiện School Tour 2023: MCCM x High school Music Showdown, top 20 cuộc thi Đại sứ Chuyên Sư Phạm mùa Fiesta A Cielo 7.



Nguyễn Đức Vinh Quang tự tin trong phần thi Hùng biện.

Ở vòng thi ảnh, Nguyễn Đức Vinh Quang cũng đã trả lời: "Trở thành chính bản thân mình, chính là dấu ấn hoàn mỹ nhất, đối với tôi. Tôi mong muốn, sẽ trở thành phiên bản hoàn hảo, hoàn thiện nhất của bản thân trong tương lai để khiến dấu ấn ấy càng trở nên đậm nét, nổi bật và rực rỡ"...

Nguyễn Đức Vinh Quang luôn tự nhủ: “Tiếp tục trải nghiệm, tiếp tục cố gắng” để hoàn thiện kỹ năng của mình. Ảnh: MT