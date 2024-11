Loại củ trường thọ, nhuận tràng, chống lão hóa, tăng cường miễn dịch, phụ nữ càng ăn càng đẹp

Mùa thu lại là mùa ăn loại củ trường thọ này. Chúng rẻ hơn khoai tây, nhuận tràng hơn củ sen vì giàu chất xơ, chất nhầy, vitamin C, beta carotene và các chất dinh dưỡng khác.

Loại củ này có màu cam và tím rất giàu chất chống oxy hóa để bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do. Các gốc tự do là các phân tử không ổn định có thể làm phá hủy DNA và kích hoạt tình trạng viêm. Tổn thương gốc tự do có liên quan đến các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim và lão hóa.

Do đó, sử dụng các loại củ giàu chất chống oxy hóa sẽ rất tốt cho sức khỏe.

Khoai lang không chỉ có thể kích thích nhu động ruột, chống táo bón mà còn cải thiện sức đề kháng của cơ thể và làm chậm tốc độ lão hóa.

Vì vậy, loại củ này được mệnh danh là "trái cây trường thọ", theo bảng xếp hạng thực phẩm sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới.

Dưới đây là món ăn thơm ngọt, rất phù hợp để phụ nữ ăn để giữ gìn nhan sắc, càng ăn càng đẹp.

hôm nay tôi sẽ dạy các bạn cách ăn nó mà bạn chưa từng thấy trước đây. Nó mềm, dẻo và ngọt, phụ nữ càng uống thì càng đẹp.

Món ăn gợi ý: Khoai lang nấu rượu

Nguyên liệu: Khoai lang ruột cam, táo tàu, trứng, bột gạo nếp, tinh bột ngô, đường trắng, đường nâu, kỷ tử, rượu nếp

Cách làm:

- Chuẩn bị hai củ khoai lang ruột cam, rửa sạch và gọt vỏ, sau đó dùng dao cắt thành những lát mỏng. Cố gắng cắt chúng càng mỏng càng tốt để dễ hấp. Sau khi cắt, bạn hãy cho chúng vào đĩa. cho vào nồi với nước lạnh. Sau khi nước sôi, hấp trong 15-20 phút.

- Chuẩn bị thêm một ít táo tàu khô, rửa sạch bằng nước, dùng kéo cắt thành từng miếng nhỏ và bỏ lõi chà là. Sau khi cắt hết, để riêng để sử dụng sau.

- Lấy khoai lang hấp chín ra, đổ vào tô lớn, thêm một thìa đường, nếu thích ngọt có thể cho thêm, sau đó xay nhuyễn khoai lang, rồi thêm một lượng thích hợp, bột gạo nếp, khuấy đều. Vừa khuấy vừa cho bột cho đến khi tạo thành khối bột nhuyễn, mềm mại vừa phải.

- Chuẩn bị một chiếc đĩa khác, cho 1 thìa bột gạo nếp và 1 thìa bột ngô vào, dùng thìa khuấy vài lần cho bột dàn đều rồi để riêng để dùng sau.

- Dùng tay vo một miếng bột khoai lang thành viên tròn nhỏ, sau đó đặt lên đĩa có phủ bột gạo khô, lắc đều để bột nếp dính lên từng viên khoai lang, giúp các viên không dính nhau.

- Cuối cùng, cho viên khoai vào rây và giũ bớt tinh bột thừa. Bạn có thể làm nhiều hơn, sau đó bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Khi ăn vào buổi sáng, bạn chỉ cần cho vào nồi và nấu chín.

- Đun sôi nước trong nồi trước, cho những viên khoai lang đã chuẩn bị vào, cho bao nhiêu viên là tùy theo nhu cầu ăn của bạn. Dùng thìa khuấy đều để khoai không dính vào nhau, đun sôi trên lửa lớn cho đến khi các viên khoai nổi lên thì vớt ra.

- Lấy một nồi khác, thêm nước, cho hai miếng đường nâu vào, sau đó cho táo tàu vào, vặn lửa lớn và đun đường nâu cho đến khi đường tan, nấu khoảng 2 phút thì cho khoai lang đã nấu chín vào. Sau đó cho nửa bát rượu nếp rồi dùng thìa khuấy vài lần rồi tiếp tục đun trên lửa lớn.

- Tiếp theo, đổ nước tinh bột đã khuấy vào. Nếu nhà có kỷ tử, bạn cũng có thể thêm một ít. Cuối cùng, đổ nước trứng vào và đợi đến khi chín.

- Viên khoai lang nấu theo cách này không chỉ có mùi thơm đặc biệt mà còn có vị ngọt. Từng viên khoai mềm, dẻo và rất ngon.

Thời tiết sau đầu thu tương đối hanh khô, bạn có thể chế biến khoai lang theo cách này và thưởng thức vào buổi sáng, rất ấm áp và bổ dưỡng.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại củ này!

(Theo Toutiao)