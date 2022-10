Khế là loại quả rẻ tiền, quen thuộc trong đời sống của chúng ta. Ngày xưa ở quê rất nhiều nhà trồng cây khế vừa lấy quả ăn vừa để làm gia vị nấu nướng.

Khế - loại quả quý nhiều dưỡng chất

Chúng ta không biết rằng loại quả nho nhỏ này nhưng lại có nhiều vitamin rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, khế cũng chứa một lượng nhỏ các khoáng chất quan trọng như magie, phốt pho, kali, sắt và kẽm.

Loại quả này còn có nhiều chất flavonoid chống oxy hóa như epicatechin, acid gallic và quercetin.

Ngay cả vỏ quả cũng cung cấp 3g chất xơ, giúp thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh và ngăn chặn sự hấp thu cholesterol lipoprotein (LDL) gây hại trong ruột của bạn.

Các vitamin C trong quả khế có tác dụng như một chất chống oxy hóa tự nhiên mạnh mẽ, cung cấp 34.4 mg, tương đương 57% lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể trong một ngày, giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch chống lại các gốc tự do gây viêm tế bào.

Theo 1 số nghiên cứu, loại quả này có tác dụng giảm cân, hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa bệnh tim mạch, tốt cho thị lực, giảm lão hóa, đẹp da. Loại quả này còn có tác dụng kháng khuẩn, giảm đau, tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa ung thư, kiểm soát tốt đường huyết.

Khế cũng là gia vị cho nhiều món ăn như nấu canh, kho cá, rang tép...

Hôm nay, Dân Việt hướng dẫn bạn nấu canh cá chim với khế, món ăn bổ dưỡng cho sức khỏe. Canh cá có vị ngọt tự nhiên của cá kết hợp cùng với vị chua thanh, dịu nhẹ của khế cùng vị cay của ớt xiêm tạo nên hương vị tuyệt vời

Canh cá chim nấu với loại quả chua chua, thơm ngon

Nguyên liệu nấu canh cá chim với khế

- Cá chim trắng

- Khế chua

- Ớt xiêm

- Hành lá, ngò gai

- Gia vị thông thường

Cá ướp gia vị trước khi nấu, không chiên vì thịt sẽ bị khô

*Cách chọn mua cá chim trắng tươi ngon



- Cá còn sống: nên chọn những con cá bơi khỏe, có mắt trong suốt, mang hồng, lớp da không xuất hiện màu lạ và không nên chọn những con cá bơi yếu và có màu nhợt nhạt.

- Cá ướp lạnh: nên chọn mua con cá có mắt trong, sáng rõ, không bị đục và hơi phồng lên. Giác mạc cá có sự đàn hồi, mang cá có màu hồng đỏ và không bị nhớt là cá vẫn còn tươi ngon.

- Tránh chọn mua những con cá có miệng cá há mở, khi ấn vào thân cá để lại vết hằn của ngón tay vì đây có thể là cá ươn và không sử dụng được nữa.

Nguyên liệu để nấu món canh rất đơn giản

Cách nấu canh cá chim với khế



- Cá chim ướp gia vị

- Khế cắt nhỏ, ớt đập dập

- Phi thơm hành dầu, cho khế chua, cho nước lọc nấu sôi

- Tiếp tục cho cá đã ướp vào, cho ớt xiêm đã đập dập, nêm nếm lại gia vị, nấu khoảng 5 phút cá chín, cho hành và ngò gai vào, tắt bếp.

- Trình bày: Cá vớt vào đĩa mắm ớt cắt sẵn, canh ăn riêng.

- Canh có mùi ớt xiêm thơm thơm, ăn toát cả mồ hôi, canh thì chua chua vị khế, cá ăn vừa ngọt, vừa cay rất ngon. Canh ăn cùng cơm trắng rất thích hợp.

Chúc các bạn thành công khi nấu canh cá chim với loại quả thơm ngon này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Mai Trang Pham thực hiện