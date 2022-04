Nam Bộ sắp có 1,2 triệu tấn trái cây cần bán, thứ trái nào có sản lượng lớn nhất và hay bán đi đâu?

8 loại trái cây sắp vào vụ, sản lượng tiêu thụ là bao nhiêu?

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), trong quý II/2022, các tỉnh Nam Bộ cần tiêu thụ một lượng trái cây khổng lồ.

Cụ thể, tổng sản lượng 8 loại cây ăn trái chính tại vùng Nam Bộ gồm: thanh long, chuối, xoài, mít, bưởi, cam, dứa và sầu riêng dự kiến đạt hơn 1,2 triệu tấn trong quý II/2022.

Trong đó, sản lượng 8 loại trái cây tại vùng ÐBSCL dự kiến đạt hơn 943.500 tấn, còn tại vùng Ðông Nam Bộ ước đạt hơn 246.600 tấn.

Thanh long là loại có sản lượng hơn 144.600 tấn, tập trung tại các tỉnh: Long An và Tiền Giang. Chuối khoảng 277.200 tấn, tập trung nhiều tại các tỉnh: Sóc Trăng, Trà Vinh, Ðồng Nai. Xoài hơn 147.000 tấn, tập trung tại Ðồng Tháp, An Giang, Tiền Giang.

Dứa 142.800 tấn, tập trung nhiều tại Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang. Mít 141.700 tấn, tập trung nhiều tại Tiền Giang, Hậu Giang. Sầu riêng 141.500 tấn, tập trung nhiều tại Tiền Giang, Ðồng Nai…

Theo Cục Trồng trọt, lượng trái cây cần thu hoạch và tiêu thụ trong quý II là rất lớn. Hiện nay, khi đầu ra xuất khẩu một số loại trái cây còn gặp khó do dịch COVID-19 thì việc đẩy mạnh các hoạt động bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm tại nội địa là rất cần thiết nhằm giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm.

Các địa phương cần quan tâm rà soát, thống kê kỹ diện tích, sản lượng từng loại trái cây đang bước vào thu hoạch và chuẩn bị thu hoạch để có giải pháp đẩy mạnh kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm, giúp nông dân tiêu thụ kịp thời.

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), trong quý II/2022, dự kiến có khoảng 1,2 triệu tấn trái cây cần tiêu thụ, trong đó chuối có sản lượng lớn nhất, trong khi thị trường lớn nhất là Trung Quốc đang thực hiện kiểm soát chặt cửa khẩu do chính sách "zero Covid". Trong ảnh: Thu mua xoài ở Cần Thơ. Ảnh: Báo Cần Thơ.

Xuất khẩu trái cây giảm do Trung Quốc giảm mua

Trong khi sản lượng trái cây đang vào vụ thu hoạch rất lớn thì xuất khẩu trái cây trong quý I/2022 lại giảm do thị trường truyền thống Trung Quốc giảm mua do thực hiện chính sách zero Covid nên tăng cường các hoạt động kiểm soát ở cửa khẩu.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu trái cây trong tháng 3/2022 đạt 340 triệu USD, giảm 15,4% so với tháng 3/2021.

Tính chung, 3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam ước đạt 849 triệu USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong cơ cấu hàng rau quả xuất khẩu, mặt hàng quả chiếm tỷ trọng cao nhất trong 2 tháng đầu năm 2022, đạt 353,6 triệu USD, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, chủng loại quả chủ yếu được xuất khẩu tới thị trường Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2022, nên trị giá xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh là yếu tố chính làm giảm trị giá xuất khẩu chung của ngành hàng này.

Nguyên nhân chính khiến xuất khẩu giảm là do tình trạng ùn ứ xe nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc kéo dài từ cuối năm 2021 đến nay.

Trong đó, chủng loại quả thanh long xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 124,1 triệu USD, giảm 38,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, chủng loại sản phẩm chế biến xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng cao trong 2 tháng đầu năm 2022, đạt 120,8 triệu USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Chủng loại sản phẩm chế biến xuất khẩu chủ yếu tới các thị trường Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, trị giá xuát khẩu sang 4 thị trường này chiếm 47,7% tổng trị giá xuất khẩu chủng loại sản phẩm chế biến.