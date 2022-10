Nghệ sĩ piano Phó An My tái xuất sau 3 năm ở ẩn trên núi

Từ năm 2019, nghệ sĩ piano Phó An My gần như không xuất hiện trước công chúng, ngừng ra mắt các đêm nhạc cổ điển vốn được chị thực hiện gần như thường niên. Sự hoành hành của dịch Covid phần nào lý giải cho sự vắng mặt ấy, nhưng lý do chính, là Phó An My dành thời gian tự đào sâu tìm kiếm nguồn hứng khởi mới, sự sáng tạo mới trong chính bản thân mình.

Tháng 10/2022 này, đánh dấu sự trở lại của một trong những tay đàn thiên phú và kỹ thuật bài bản hàng đầu Việt Nam. Nghệ sĩ piano Phó An My cùng nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc sẽ kết hợp trình diễn một tác phẩm mới nhất của nhà soạn nhạc Đặng Tuệ Nguyên – "Cảm hứng Chiềng Đi".

Nghệ sĩ piano Phó An My. (Ảnh: FBNV)

"Cảm hứng Chiềng Đi" mang đậm dấu ấn của văn hoá người dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam, kể về thân phận người đàn bà H'Mông sinh ra giữa thiên nhiên, được nuôi dưỡng dưới lớp lớp trầm tích của truyền thuyết, đè nén bởi lớp lớp định kiến và hủ tục, mà suối nguồn khát vọng về tình yêu đích thực, hạnh phúc với người mình yêu luôn bừng cháy trong trái tim.

Được chia làm 3 Chương, "Cảm hứng Chiềng Đi" dẫn dắt khán thính giả bằng những tinh túy mang tính biểu tượng của núi rừng Tây Bắc. Chương I gồm Núi – Mặt trăng, Mặt trời và Mũi tên. Chương II gồm Giác mơ – Nắng và Tình yêu. Chương III gồm Mưa – Điệu nhảy và Lời ru.

"Đã từ lâu rồi tôi muốn chơi nhạc ở đây, tự nhiên như chốn núi rừng này, bỏ qua những quy phạm thính phòng, hay bó hẹp trong không gian chuẩn nơi nhà hát lớn. Đêm nhạc không phải một phép thử, cũng không phải sự phá cách, mà đơn giản là hoà mình vào vạn vật để chơi cũng như tận hưởng âm nhạc với cảm giác mới" - nghệ sĩ Phó An My cho biết.

Người đồng hành của nghệ sĩ Phó An My, nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi chơi nhạc cổ điển với Phó An My ở Việt Nam. Ngay lần đầu tiên cầm nhạc phổ tôi đã sửng sốt và nhận ra rằng mình phải tham gia đêm diễn này, dù rằng bạn biết đấy, đi đi lại lại giữa Hà Nội - Sơn La để tập cùng Phó An My không phải là điều dễ dàng, nhưng tôi biết mình sẽ có nhiều hơn những câu chuyện để kể bằng tiếng kèn của mình".

Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc hiện được biết đến như một trong những cây saxophone nổi tiếng nhất Việt Nam. Thiện Đắc theo học kèn clarinette từ năm 12 tuổi, học saxophone từ năm 1994. Năm 2011 anh giành học bổng 3 năm tại Berklee College of Boston (Mỹ), sau đó tốt nghiệp với số điểm cao nhất của ngành nhạc Jazz. Năm 2014, Quyền Thiện Đắc trở về Việt Nam với tấm bằng Thạc sĩ từ Học viện Âm nhạc Malmo (Thụy Điển) và trở thành giảng viên khoa Saxophone Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ 2015 tới nay.

Cảnh sắc tại Chiềng Đi (Ảnh: FBNV)

Đây cũng là lần đầu tiên, nghệ sĩ Phó An My đưa đàn piano ra biểu diễn trên sân khấu ngoài trời, trên đỉnh đồi, phía dưới là những thung lũng mận, đào, chè bảng lảng trong sương khói, và khán giả cũng chia nhỏ ra, lẫn vào cây cỏ, chứ không xếp ghế ngồi theo hàng lối. Chị cũng khẳng định sẽ gây bất ngờ cho khán giả Hồ Chí Minh khi đêm nhạc được mang đi trình trình diễn ở phía Nam.

Bản Chiềng Đi, Vân Hồ, Sơn La nơi diễn ra "Cảm hứng Chiềng Đi" cũng là địa điểm nghệ sĩ Phó An My lựa chọn an cư 3 năm qua sau khi rời xa Hà thành. Đến đây, công chúng cũng sẽ được chiêm ngưỡng tác phẩm vẽ trên tường, nhà của người dân bản Chiềng Đi mà các hoạ sĩ tên tuổi đã cùng nhau thực hiện trong dự án cộng đồng "Bản Art Stay" do nghệ sĩ Phó An My kêu gọi. "Cảm hứng Chiềng Đi" cũng là hoạt động mở màn trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm ngày thành lập huyện Vân Hồ, Sơn La như một lời tri ân của nghệ sĩ với mảnh đất mình yêu quý.