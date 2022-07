Người vợ đầu của ông Donald Trump qua đời ở tuổi 73

Ivana Trump qua đời ở tuổi 73 (Ảnh: Getty)

Người vợ đầu tiên của ông Trump đã bất ngờ qua đời vào ngày 14/7 tại căn hộ của bà ở thành phố New York.

Cựu tổng thống Mỹ cho biết trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social: "Tôi rất đau buồn khi thông báo cho tất cả những người yêu mến bà ấy rằng Ivana Trump đã qua đời tại nhà riêng ở thành phố New York. Bà là một người phụ nữ tuyệt vời, xinh đẹp, người đã có một cuộc sống đầy cảm hứng. Niềm tự hào và niềm vui của bà là ba đứa con, Donald Jr., Ivanka và Eric. Bà rất tự hào về chúng, cũng như tất cả chúng tôi đều rất tự hào về bà. Hãy yên nghỉ, Ivana!"

Sinh vào tháng 2/1949, bà kết hôn với Donald Trump vào năm 1977. Bà giữ các chức vụ hàng đầu trong Tổ chức Trump, bao gồm cả chủ tịch khu nghỉ mát sòng bạc Castle của vị tỷ phú.

Cuộc ly hôn của cặp đôi là chủ đề được truyền thông đưa tin rộng rãi vào những năm 1990.

Sau khi hai vợ chồng chia tay vào năm 1992, bà tiếp tục phát triển các dòng quần áo của riêng mình, cũng như các sản phẩm trang sức và làm đẹp.

Các tuyên bố của gia đình Trump và bài đăng của cựu tổng thống không đề cập đến nguyên nhân cái chết của bà.

Ivana và Donald Trump là những nhân vật nổi tiếng trong xã hội New York vào những năm 1980 và cùng nhau thực hiện nhiều dự án, bao gồm xây dựng Tháp Trump và cải tạo Khách sạn Grand Hyatt ở New York, cũng như thiết kế Khu nghỉ dưỡng Sòng bạc Trump Taj Mahal ở New Jersey .

Kết hôn bốn lần, cuộc hôn nhân đầu tiên của Ivana với Alfred Winklmayr là nhằm mục đích đảm bảo quốc tịch Áo, theo một người viết tiểu sử.

Sau đó, bà kết hôn với doanh nhân người Ý Riccardo Mazzucchelli vào tháng 11/1995. Họ ly hôn vào năm 1997.

Ivana kết hôn với nam diễn viên kiêm người mẫu Ý Rossano Rubicondi vào tháng 4/2008, khi tỷ phú Donald Trump chủ trì buổi lễ tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của mình và cô con gái Ivanka đóng vai phù dâu. Cặp đôi ly hôn chưa đầy một năm sau đó.

Trong suốt cuộc đời, Ivana đã xuất hiện một số lần trên truyền hình, bao gồm cả trên Wogan và Celebrity Big Brother.

Khi bà xuất hiện trên The Oprah Winfrey Show năm 1992 sau khi ly hôn với Donald Trump, bà nói: "Tôi sẽ không để đàn ông thống trị mình nữa".

Ivana đã xuất bản một số cuốn sách, bao gồm "Tình yêu một mình", "Tự do yêu" và đặc biệt là cuốn "Điều tuyệt vời nhất vẫn chưa xảy ra: Đương đầu với ly hôn và tận hưởng cuộc sống một lần nữa".

Bà cũng sở hữu một chuyên mục tư vấn tập trung vào tình yêu và cuộc sống có tựa đề Ask Ivana từ năm 1995 đến năm 2010.

Là một cựu người mẫu từng huấn luyện cho đội trượt tuyết quốc gia Tiệp Khắc, Ivana đóng vai trò xây dựng hình ảnh truyền thông cho ông Trump vào những năm 1980, khi họ là một trong những cặp đôi quyền lực nổi bật nhất của thành phố New York.

Sau này, Ivana được cho là sinh sống tại thành phố New York, Miami và Saint Tropez.

Thông thạo tiếng Đức, Pháp, Séc và Nga, bà nhập tịch Mỹ vào năm 1988.

Bà có tổng cộng 3 đứa con và 10 đứa cháu.