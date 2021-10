Nhiều tỉnh miền Tây vẫn giữ chốt kiểm soát, kiểm tra giấy tờ người dân ra vào địa phương

Người dân ở khu vực nào được vào tỉnh Cà Mau?

Hôm nay 16/10, liên quan đến Nghị quyết 128 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có quyết định tạm thời về việc "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh.

Sau khi Nghị quyết 128 của Chính phủ được ban hành, nhiều địa phương ở ĐBSCL đã có chỉ đạo mới trong việc kiểm soát người dân ra vào tỉnh. Trong ảnh, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau kiểm tra thông tin người dân ra vào tỉnh. (Ảnh: Chúc Ly)

Theo quyết định này, người từ các địa phương khác vào tỉnh phải khai báo y tế, trong đó nêu đầy đủ và chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin theo quy định, nếu khai báo không trung thực, để phát sinh dịch bệnh sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.



Theo đó, người đến từ khu vực nguy cơ thấp (cấp 1), khu vực nguy cơ trung bình (cấp 2) được cho vào tỉnh Cà Mau.

Người đến từ khu vực nguy cơ cao (cấp 3), nguy cơ rất cao (cấp 4), khi vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 còn hạn trong 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu thì được vào tỉnh.

Cụ thể, đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 (có giấy chứng nhận hoặc có xác nhận trên phần mềm PC-COVID) hoặc người đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) được phép tự di chuyển đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc để theo dõi sức khỏe 7 ngày.

Trong thời gian theo dõi sức khỏe phải tự thực hiện xét nghiệm theo quy định và thông tin đến cơ quan y tế gần nhất nếu có một trong các biểu hiện, triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở...

Những người đã tiêm 1 liều vaccine phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền) được hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tập trung hoặc cách ly y tế tại nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện) trong 7 ngày. Trong thời gian này, phải xét nghiệm theo quy định và tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K.

Những người chưa tiêm vaccine phòng Covid-19 được hướng dẫn cách ly y tế tập trung hoặc cách ly y tế tại nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện) trong 14 ngày. Trong thời gian này, phải xét nghiệm theo quy định và tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo sau khi cách ly tập trung và luôn thực hiện thông điệp 5K.

Đối với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau sẽ sử dụng phần mềm cập nhật trực tiếp thông tin của người đến/về tại chốt, trạm, cung cấp ngay đến UBND cấp xã để theo dõi, giám sát theo quy định.

Vĩnh Long sẽ cách ly người vào địa phương theo tình hình thực tế

Hôm nay 16/10, thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 theo các cấp độ nguy cơ.

Hiện tỉnh Vĩnh Long vẫn duy trì chốt kiểm soát ra vào tỉnh. (Ảnh: CTV)

Theo quyết định, từ hôm nay 16/10 đến 31/10, Vĩnh Long có 4 địa điểm ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao) thuộc một số ấp tại huyện Vũng Liêm, Long Hồ, Tam Bình và TP Vĩnh Long. Các địa phương còn lại ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình).



Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các ngành chức năng và các địa phương ban hành hướng dẫn cụ thể và thực hiện nghiêm Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Hiện tỉnh Vĩnh Long vẫn duy trì chốt kiểm soát ra vào tỉnh, kiểm tra giấy tờ, giấy xét nghiệm âm tính, quản lý chặt việc đi lại của người dân ra vào tỉnh theo quy định của Bộ Y tế và Bộ GTVT. Đồng thời cách ly người vào địa phương theo tình hình thực tế.

Các địa phương vẫn duy trì chốt kiểm soát liên tỉnh

Liên quan đến Nghị quyết 128 của Chính phủ, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã giao Sở Y tế khẩn trương tham mưu phương án cụ thể để phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 128.

Ông Nghĩa cũng chỉ đạo các địa phương trong tỉnh căn cứ các nội dung quy định của Nghị quyết 128 của Chính phủ mới ban hành để xây dựng phương án kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong nhiều tình huống cụ thể.

Đồng thời, có những đề xuất xác thực tế, đa dạng, nhiều chiều để UBND tỉnh xây dựng phương án thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ mang tính khả thi, đồng bộ và nhất quán trong toàn tỉnh. Theo dự kiến, đầu tuần tới, Đồng Tháp sẽ có quyết định thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ chung cho toàn tỉnh.

Về các chốt kiểm soát dịch, từ đầu tháng 10, Đồng Tháp đã dỡ bỏ các chốt trong tỉnh, hiện chỉ còn 24 chốt giáp ranh các địa phương có dịch.

Cũng như Đồng Tháp, hiện nay lãnh đạo tỉnh Trà Vinh cũng đã và đang chỉ đạo các đơn vị có liên quan nhanh chóng nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ. Địa phương này vẫn duy trì các chốt kiểm soát liên tỉnh.

Người vào tỉnh An Giang phải có đơn đăng ký di chuyển và tiêm chủng đủ liều vaccine

Ông Trần Anh Thư- Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vừa ký văn bản quy định tạm thời về quản lý người dân đi/đến các tỉnh/thành đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó người vào tỉnh phải có đơn đăng ký di chuyển và tiêm chủng đủ liều vaccine.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo thống nhất chủ trương tạo điều kiện cho các công dân từ các địa phương khác đến An Giang nhưng bị kẹt lại tỉnh do thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16, được phép trở về nơi cư trú; các công dân trong tỉnh được phép ra ngoài tỉnh và các trường hợp từ các tỉnh, thành phố khác đến An Giang.

Tỉnh An Giang áp dụng chung người điều khiển phương tiện và người đi cùng (nếu có) phải đảm bảo cam kết và đáp ứng các yêu cầu sau:

Có đơn đăng ký di chuyển (có thể đánh máy hoặc viết tay) gửi cơ quan có thẩm quyền. Trong đó nêu rõ là người điều trị khỏi bệnh Covid-19 dưới 180 ngày (có giấy chứng nhận xuất viện sau điều trị Covid-19 ) hoặc đã tiêm chủng đủ liều vaccine hoặc đã tiêm chủng ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm (có giấy xác nhận tiêm chủng) hoặc chưa tiêm.

Thực hiện nguyên tắc 5K; giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 24h hoặc xét nghiệm RT- PCR có giá trị trong vòng 72h (kể từ thời điểm lấy mẫu).

Ngoài ra phải có các giấy tờ chứng minh mục đích di chuyển; khi di chuyển phải khai báo y tế đầy đủ và thực hiện đúng mục đích di chuyển theo nội dung đơn đăng ký…

Đối với các tổ chức, cá nhân đến An Giang với mục đích công tác, làm việc, học tập, đầu tư, kinh doanh...thì phải xuất trình thư mời, kế hoạch công tác, chương trình làm việc tại tỉnh (hoặc văn bản chấp thuận của UBND tỉnh, thành phố nơi đi cho phép đến An Giang) và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt thời gian ở lại tỉnh.

Đối với các tổ chức, cá nhân và phương tiện lưu thông qua địa bàn tỉnh đến các tỉnh, thành khác (không dừng đỗ trên địa bàn tỉnh) và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thì tạo điều kiện hỗ trợ được di chuyển qua tỉnh.