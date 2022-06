Ông Tất Thành Cang bị đề nghị truy tố trong một vụ bán rẻ đất công gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Liên quan sai phạm tại dự án Khu dân cư ở Phước Kiển và Khu dân cư Ven Sông với số tiền thiệt hại 498 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra lần 4 và đề nghị truy tố cựu Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang cùng 9 bị can.