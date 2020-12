Quảng Nam: Hội Nông dân thị xã Điện Bàn giúp hội viên vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 và bão lũ

Tiên phong trong các hoạt động hỗ trợ

Ông Đặng Hữu Tú – Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn cho biết, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân cùng toàn hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, hỗ trợ nông dân.

Cùng với việc tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế, Hội tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng giai đoạn. Hội thực hiện với quyết tâm thực hiện tốt sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cả nước và hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Hội Nông dân thị xã Điện Bàn đã tiên phong trong các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong tình hình dịch Covid-19, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn đã chọn những việc làm cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện để thích nghi với công tác phòng chống dịch.

Hội Nông dân thị xã Điện Bàn đã phát động Hội Nông dân 20 xã/phường tham gia cuộc thi xây dựng Clip tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, đã phản ánh tình hình triển khai, sự vào cuộc cụ thể của Hội Nông dân các đơn vị trong công tác phòng chống dịch.



Tặng quà cho hộ nông dân bị ảnh hưởng do bão lũ.

Hội tổ chức các chuyến xe yêu thương, chuyến xe nghĩa tình trong đợt dịch Covid-19, với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng, và nhiều hoạt động hưởng ứng sôi nổi, rộng khắp từ cơ sở.

Hội Nông dân thị xã đã phát động 2 đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp và 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Xây dựng và bàn giao công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại tuyến đường DH9, lắp đặt 50 pano, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng Đại hội, trang bị 300 áo đồng phục cho cán bộ từ Chi hội.



Ông Đặng Hữu Tú cho biết thêm, Hội đã phối hợp tổ chức 12 lớp dạy nghề, 11 lớp Hội nghị mới cung ứng phân bón trả chậm từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các chính sách ưu đãi của nhà nước và do các cấp Hội mang đến, đặc biệt đã triển khai thí điểm mô hình cung ứng giống cây trồng tại đơn vị Điện An, đây là mô hình đầu tiên của toàn tỉnh do Hội Nông dân thị xã Điện Bàn triển khai thực hiện.

Hội Nông dân thị xã Điện Bàn, điểm tựa cho bà con nông dân.

Công tác an sinh xã hội được Hội Nông dân từ thị xã đến cơ sở đặc biệt quan tâm, đã hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa cho 9 ngôi nhà nhân ái, trị giá hơn 450 triệu đồng.



Hội tổ chức thành công chương trình "Tết yêu thương, tết sẻ chia-Xuân ấm áp" với các phần quà hàng trăm triệu đồng, tổ chức trao quà khuyến học lần thứ 3 cho con em nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phát động và tổ chức các bữa cơm "Ấm áp – Những bữa cơm nghĩa tình", giải cứu 5,9 tấn cá diêu hồng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tặng nhiều phần quà cho hộ nông dân bị ảnh hưởng của thiên tai bão lũ năm 2020.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi diễn ra đều khắp trên địa bàn toàn thị xã, có 5.822 hộ/14.700 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở. Phong trào đã gắn với giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hội nghị triển khai các hoạt động của Hội Nông dân thị xã Điện Bàn.

Thông qua phong trào, đã xuất hiện nhiều gương cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các cấp Hội Nông dân thị xã Điện Bàn đã trực tiếp đăng ký đảm nhận giúp đỡ 25 hộ nghèo, 14 hộ cận nghèo và 4 hộ có hoàn cảnh khó khăn, Hội đã trao tặng sinh kế, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn, cây giống, con vật nuôi, kỹ thuật phục vụ sản xuất.



Công tác quản lý vốn vay qua kênh ngân hàng chính sách, Quỹ Hỗ trợ nông dân, Nghị định 55 được các cấp Hội thực hiện chặt chẽ, đúng và đảm bảo các quy trình theo hướng dẫn của cấp trên.

Thành quả được ghi nhận

Ông Đặng Hữu Tú cho biết, các cơ sở Hội đã vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM), xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở 13 xã NTM, tích cực vận động Hội viên nông dân tham gia chương trình xây dựng đô thị văn minh.

Năm nay, nhằm để nâng cao hơn nữa hiệu quả của các tuyến đường Chi hội nông dân tự quản trên địa bàn toàn thị xã, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn tiếp tục phát động cuộc thi "Tuyến đường Chi hội nông dân tự quản kiểu mẫu" lần thứ II/2020.

Hội Nông dân thị xã Điện Bàn với Chương trình "Ấm áp – Những bữa cơm nghĩa tình".

Qua hoạt động đó, đã xây dựng các tuyến đường hoa, các tuyến đường do Chi hội quản lý, thành lập các tổ tự quản bảo vệ môi trường nông thôn, tổ an ninh tự quản… nhiều đơn vị Hội Nông dân cơ sở đã trực tiếp vận động các nguồn lực để lắp đặt đèn chiếu sáng trên hầu hết các tuyến đường do Chi hội nông dân đảm nhận đồng thời gắn các loại pano tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như Hội nông dân các cấp.



Đặc biệt, công tác tuyên truyền năm nay có những đổi mới nhất định, ngoài việc duy trì chuyên mục nông dân – nông thôn vào ngày thứ 3 hàng tuần, phát hành hơn 1000 bản tin nội bộ.

Năm 2020, công tác Hội và phong trào thi đua của Hội Nông dân thị xã Điện Bàn dẫn đầu toàn tỉnh.

Hội Nông dân thị xã Điện Bàn đã phối hợp rất tốt với báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt, báo Quảng Nam phản ánh các tin bài về hoạt động hội, thành lập hơn 10 Group Zalo, Facebook nhóm để quản lý điều hành và phản ánh các hoạt động từ Chi, tổ hội đến thị xã, thông qua đó đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội cũng như chỉ đạo ngay, kịp thời những hoạt động phát sinh, mới có tính cấp thiết trong năm.

Phiên chợ 0 đồng, được Hội Nông dân thị xã Điện Bàn vận động các nhà hảo tâm thực hiện trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.

Tại Hội nghị, ngày 17/12, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn trao tặng kỷ niệm chương "Vì giai cấp Nông dân Việt Nam" cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Hội Nông dân thị xã Điện Bàn. Đây là phần thưởng cao quý nhất của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam dành cho các đồng chí lãnh đạo và ghi nhận sự cống hiến về vật chất và tinh thần của các đồng chí cho tổ chức Hội Nông dân thị xã Điện Bàn.



Hội cũng tuyên dương 20 Chi hội trưởng tiêu biểu, dẫn đầu công tác Hội và phong trào nông dân của 20 xã/phường, 12 tập thể xuất sắc cấp xã/phường, biểu dương 5 cá nhân tiêu biểu; khen thưởng 8 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho Hội. Đồng thời, Hội khen thưởng chuyên đề cho các đơn vị tiêu biểu, kết thúc năm 2020, Hội Nông dân thị xã khen thưởng, biểu dương 32 tập thể Chi hội, 17 cá nhân Chi hội trưởng tiêu biểu.