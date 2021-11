SCB tặng Bình Thuận xe xét nghiệm lưu động

Buổi Lễ trao tặng có sự hiện diện của ông Dương Văn An - Ủy Viên BCH TW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Bình Thuận; Ông Nguyễn Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Bà Bố Thị Xuân Linh - Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Thuận; Ông Bùi Xuân Chỉnh - Giám đốc NHNN tỉnh Bình Thuận; cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận; Sở Y tế; Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận và ông Trương Khánh Hoàng - Tổng Giám đốc SCB.

Ông Trương Khánh Hoàng - Quyền Tổng Giám đốc SCB đã trao tặng một xe xét nghiệm Covid-19 lưu động cho đại diện UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, xe xét nghiệm Covid-19 lưu động, có giá trị 15 tỷ đồng, là trang thiết bị rất cần thiết ở thời điểm hiện nay. Với ưu điểm là thuận tiện di chuyển, có thể đưa đến bất kỳ địa điểm nào để tiến hành xử lý xét nghiệm tại chỗ (công suất xét nghiệm từ 2.000 - 3.000 mẫu), giảm thiểu các nguy cơ lây lan dịch bệnh và quá tải cho các bệnh viện. Đồng thời, xe xét nghiệm lưu động cũng giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tiêu chuẩn xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đảm bảo độ chính xác, giảm chi phí so với việc xây dựng phòng thí nghiệm tại chỗ, tiết kiệm chi phí vận chuyển mẫu cũng như các chi phí khấu hao khác liên quan đến việc vận chuyển mẫu từ điểm lấy mẫu đến các phòng thí nghiệm.

Xe chuyên dụng xét nghiệm lưu động Mitsubishi Fuso FJ (6x2) được thiết kế trên nền xe cơ sở Mitsubisshi Fuso ( Nhật Bản ) đối với thùng xe xét nghiệp được bố trí các phòng chức năng một cách khoa học giúp thao tác nhân viên y tế thuận tiện trong công tác lấy, tách chiết và phân tích mẫu; thùng xe có 4 phòng chức năng gồm: Phòng Pha mix, Phòng Real-time PCR, Phòng đệm, Phòng nhận mẫu và tách chiết... với đầy đủ trang thiết bị lấy mẫu, lưu trữ, phân tích kết quả. Tất cả các hệ thống nâng hạ được vận hành bằng hệ thống thủy lực và điều khiển bằng remote thông minh.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống bộ đàm để liên lạc giữa các nhân viên y tế, lái xe và nhân viên điều hành ngoài xe.

Cũng trong dịp này, ông Trương Khánh Hoàng – Quyền Tổng Giám đốc SCB đã trao tặng số tiền một tỷ đồng cho Quỹ cứu trợ của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Lễ trao tặng, ông Nguyễn Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuậnđã nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến dịch xét nghiệm diện rộng hiện nay của tỉnh: "Bình Thuận luôn bám sát tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, xác định rõ mục tiêu, quyết tâm, nỗ lực cao nhất, huy động lực lượng kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong thời gian tới, đặc biệt là đợt cao điểm từ nay đến cuối tháng 11/2021 nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh".

Ông Trương Khánh Hoàng, Quyền Tổng Giám đốc SCB, đã chia sẻ: "Với mong muốn được chia sẻ, đóng góp một phần nhỏ bé trong công cuộc phòng chống dịch hiệu quả và an toàn cho toàn bộ người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, SCB rất vinh dựđược đóng góp vào công tác xét nghiệm của Tỉnh, nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Sự thấu hiểu, đồng lòng, chung sức và chia sẻ lẫn nhau chính là con đường ngắn nhất để Nhân dân, Chính quyền cùng cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Bình Thuận sẽ cùng đến đích một cách bình tĩnh, chắc chắn và an toàn".

Mới đây nhất, SCB đã trao tặng thành phố Hải Phòng 05 xe tiêm chủng cơ động nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Từ đầu năm đến nay, SCB cũng đã đóng góp gần 53 tỷ đồng cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19 của các tổ chức, đơn vị cũng như các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong đó, SCB cũng đã ủng hộ số tiền 50 tỷ đồng vào Quỹ ủng hộ mua vắc-xin thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Ngoài ra, các cổ đông của SCB cũng đã đóng góp 20 tỷ đồng vào Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của TP.HCM nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phong trào xã hội hóa nguồn kinh phí mua vắc-xin Covid-19.