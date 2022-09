Cụ thể, khoảng 10 giờ sáng 5/9, một thanh niên mặc áo hồng, sừng sộ lôi, túm cổ áo, đe dọa, huých tay vào mặt một học sinh Trường THCS Cự Đồng (xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Sự việc diễn ra ngay tại cổng trường học, vào đúng ngày khai giảng năm học mới đã làm mất an ninh trật tự, bức xúc, phản cảm đối với đông đảo người có mặt.

Ngay khi việc diễn ra, một số phụ huynh lập tức vào can ngăn hành động của nam thanh niên. Em học sinh cũng nhanh chóng được tách khỏi nam thanh niên.

Thanh niên làm loạn, túm cổ áo, đe dọa học sinh trước cổng trường ngày khai giảng. Ảnh cut từ clip



Sự việc trên cũng nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Cô Đinh Thị Dung, Hiệu trưởng Trường THCS Cự Đồng thông tin, do mâu thuẫn cá nhân giữa hai em học sinh lớp 8 của trường, nên dẫn đến sự việc gây rối, mất an ninh trật tự trước cổng trường học. Ngay sau đó, Công an xã đã có mặt, giải quyết làm rõ, hòa giải vụ việc. Đám đông trước cổng trường khẩn trương được giải tán.

Trao đổi với PV Dân Việt qua điện thoại, ông Đinh Cao Tặng, Trưởng Công an xã Cự Đồng cho biết: "Thông tin ban đầu, lúc tan lễ khai giảng, tại cổng Trường THCS Cự Đồng có xảy ra sự việc thanh niên túm cổ áo học sinh. Sự việc nhanh chóng được các phụ huynh có mặt đón con ở cổng trường can ngăn. Ngay sau đó, nam thanh niên đã thả tay túm, nắm cổ áo cháu học sinh ra và hòa giải, đám đông giải tán khỏi khu vực trường học".