Top 10 bộ phim có dàn diễn viên đình đám nhưng thất bại thảm hại trong lịch sử

Mặc dù có sự tham gia của những ngôi sao hạng A như Christian Bale, Margot Robbie, Robert De Niro, Rami Malek, Taylor Swift nhưng bộ phim mới nhất của đạo diễn kỳ cựu David O. Russell là "Amsterdam" đã thất bại tại phòng vé khi phát hành vào tháng 10/2022. Theo Number, bộ phim được đầu tư 80 triệu USD nhưng chỉ thu về 27 triệu USD toàn cầu cho thấy rằng, dàn diễn viên toàn sao cũng không thể đảm bảo thành công về mặt tài chính của bộ phim.

Trong quá khứ, không ít tác phẩm điện ảnh phải chịu chung số phận với "Amsterdam" dù sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng nhưng có số phận "hẩm hiu" tại rạp chiếu.

Heaven's Gate (1980)

Heaven's Gate chỉ thu được 3,5 triệu USD. (Ảnh: IT).

Là một trong những "hồi chuông" cảnh báo lớn nhất trong lịch sử Hollywood, "Heaven's Gate" của đạo diễn Michael Cimino gần như đã "đánh chìm" hãng phim United Artists do kinh phí không kiểm soát được và quá trình sản xuất "phình" quá nhiều so với dự kiến. Với những ngôi sao hạng A nổi tiếng, bao gồm: Jeff Bridges, John Hurt, Christopher Walken, Isabelle Huppert, Kris Kristofferson, Mickey Rourke, Willem Dafoe... cũng không thể giúp bộ phim sử thi phương Tây này vượt qua những khó khăn về sản xuất.



Khi câu chuyện về sản xuất lắng xuống, "Heaven's Gate" chỉ thu được 3,5 triệu USD so với kinh phí sản xuất khoảng 44 triệu USD. Bộ phim nhận nhiều đánh giá không mấy lạc quan, không ít trong số đó là sự mệt mỏi mà khán giả có thể cảm thấy đối với thể loại viễn tây vào năm 1980. Khi bộ phim được công chiếu với thời lượng gần bốn tiếng đồng hồ, các nhà phê bình chỉ trích bộ phim quá rườm rà, gây mệt mỏi cho người xem khiến cho doanh thu của tác phẩm thất bại. Chi phí sản xuất tăng cao và sở thích quay nhiều cảnh của Cimino chỉ làm cho hãng sản xuất lỗ nặng hơn.

Bonfire Of The Vanities (1990)

"The Bonfire of the Vanities" thu về con số không mấy ấn tượng 15,4 triệu USD. (Ảnh: IT).

Là một trong những "bom tấn" quy tụ nhiều ngôi sao lớn nhất của Hollywood trong lịch sử, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy "The Bonfire of the Vanities" của Brian De Palma có sự tham gia của Tom Hanks, Bruce Willis, Melanie Griffith, Morgan Freeman, Kim Cattral và một loạt diễn viên xuất sắc khác.



"The Bonfire of the Vanities" thu về con số không mấy ấn tượng 15,4 triệu USD so với kinh phí sản xuất 47 triệu USD gần như chấm dứt triều đại đạo diễn hạng A của Brian De Palma cho đến khi ông thực hiện "Mission: Impossible" năm 1996. Thất bại của bộ phim được cho là bởi nội dung đột ngột thay đổi từ hài kịch đến chính kịch. Khán giả nhận thấy nhân vật chính vô cùng đáng bị chỉ trích, điều này không phù hợp với tạo hình của Tom Hanks trong vai chính. Do đó, những người hâm mộ cuốn tiểu thuyết cảm thấy xa lạ với chuyển thể trên màn ảnh rộng của De Palma và kết quả là bộ phim nhận thất bại cay đắng.

Glengarry Glen Ross (1992)

Bộ phim không thể cạnh tranh với những đối thủ "nặng ký" như: "Batman Returns", "Lethal Weapon 3", "Home Alone 2"... (Ảnh: IT).

Dựa trên vở kịch đoạt giải Pulitzer của David Mamet, "Glengarry Glen Ross" có sự tham gia của tất cả các ngôi sao từ Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin và Alan Arkin đến Kevin Spacey, Ed Harris và Jonathan Pryce. Tuy nhiên, sau khi trình chiếu, bộ phim không hòa vốn khi được ra mắt vào năm 1992.

"Glengarry Glen Ross" thu về 10,7 triệu USD so với kinh phí 12,5 triệu USD. Mặc dù số tiền lỗ không quá lớn nhưng thực tế là bộ phim đã thất bại trong khi nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình cùng với một trong những dàn diễn viên hạng A. Nguyên nhân được cho là địa điểm chiếu hạn chế, bộ phim không thể cạnh tranh với những đối thủ "nặng ký" như: "Batman Returns", "Lethal Weapon 3", "Home Alone 2",...

Sphere (1998)

"Sphere" có kinh phí sản xuất 80 triệu USD nhưng chỉ thu về 50 triệu USD. (Ảnh: IT).

Bộ phim có sự tham gia của những diễn viên từng đoạt giải Oscar như Dustin Hoffman và Queen Latifah cùng với những "thỏi nam châm" hút tiền của khán giả như Samuel L. Jackson và Sharon Stone. Chưa kể dàn diễn viên đầy sáng tạo của Liev Schreiber và ngôi sao nhạc rock Huey Lewis, "Sphere" của Barry Levinson vẫn thất bại tại phòng vé vào tháng 2/1998. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của Michael Crichton. Nhiều người cho rằng, nếu có một "bom tấn" khoa học viễn tưởng xứng đáng để làm lại thì đó chính là "Sphere".



"Sphere" có kinh phí sản xuất 80 triệu USD nhưng chỉ thu về 50 triệu USD, lỗ 30 triệu USD bất chấp dàn diễn viên tham gia phim vô cùng tài năng. Kịch bản tẻ nhạt, kém hấp dẫn của bộ phim và cái kết "lửng lơ" khiến nhiều nhà phê bình hoang mang, từ đó có nhiều nhận định tiêu cực làm tổn hại đến hiệu suất của bộ phim. Ngay cả những diễn viên nổi tiếng hút doanh thu phòng vé như Samuel L. Jackson cũng không thể giải cứu "Sphere" khỏi vực sâu.

Ali (2001)

"Ali" không phải là đối thủ của "Harry Potter và Hòn đá phù thủy". (Ảnh: IT).

Mặc dù đã giành được hai đề cử Oscar nhưng đội hình toàn sao trong tác phẩm điện ảnh của nhà làm phim bậc thầy Michael Mann vẫn nhận thất bại tại rạp chiếu. Bộ phim tiểu sử về tay đấm huyền thoại Ali sở hữu dàn diễn viên hạng A với Will Smith trong vai chính, Jamie Foxx, Jon Voight, Jeffrey Wright, Jada Pinkett Smith, Giancarlo Esposito và vô số gương mặt quen thuộc khác.

Tuy nhiên, kết quả là "Ali" đã không hòa vốn tại phòng vé quốc tế, thu về 87,8 triệu USD trên kinh phí 107 triệu USD. Điều đáng ngạc nhiên là bộ phim ra mắt ở thời điểm Will Smith kiếm được nhiều tiền nhất, đồng thời thể hiện màn trình diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của mình, tính tới thời điểm đó.

Thật không may, "Ali" không phải là đối thủ của một ứng cử viên "nặng ký" mang tên "Harry Potter và Hòn đá phù thủy", tác phẩm ra mắt một tháng trước đó và giành lấy tất cả vinh quang.

Rock Of Ages (2012)

Bộ phim tiêu tốn khoảng 75 triệu USD. (Ảnh: IT).

Với sức mạnh ngôi sao của Tom Cruise dẫn đầu dàn diễn viên Catherine Zeta-Jones, Bryan Cranston, Alec Baldwin, Julianne Hough, Russell Brand, Paul Giamatti, Diego Boneta... thật ngạc nhiên khi "Rock of Ages" thua lỗ tại phòng vé . Nguyên nhân bởi các bài phê bình nhận định, bộ phim chỉ ở mức trung bình đã khiến khán giả không muốn xem "Rock of Ages" trong mùa hè năm 2012.

Bộ phim tiêu tốn khoảng 75 triệu USD để sản xuất nhưng cuối cùng lại lỗ khi thu về 59 triệu USD tại phòng vé quốc tế. Vũ đạo tẻ nhạt và thiếu năng lượng cũng là nguyên nhân thất bại của bộ phim này. Ngoài ra, bộ phim phải đối đầu với "The Avengers" - tác phẩm thống trị phòng vé vào mùa hè năm 2012.

Deepwater Horizon (2016)

"Deepwater Horizon" được sản xuất với kinh phí 156 triệu USD. (Ảnh: IT).

Dựa trên câu chuyện bi thảm có thật, bộ phim về thảm họa "Deepwater Horizon" của Peter Berg có dàn diễn viên toàn sao bao gồm Mark Wahlberg, Kurt Russell, John Malkovich, Gina Rodriguez, Kate Hudson, Dylan O'Brien... Bất chấp dàn diễn viên hàng đầu và những đánh giá tích cực, bộ phim chìm sâu hơn cả giàn khoan dầu trong phim.



Theo Deadline, "Deepwater Horizon" được sản xuất với kinh phí 156 triệu USD. Theo Box Office Mojo, bộ phim đã thu về 122 triệu USD trên toàn thế giới, bao gồm cả 61 triệu USD ở Bắc Mỹ. Trong bối cảnh Hollywood đang thay đổi hướng đến đám đông trẻ hơn, câu chuyện bi thảm không thu hút được người xem lớn tuổi cần thiết để bù đắp cho kinh phí tăng vọt.

Knight Of Cups (2015)

Phim có sự tham gia của những ngôi sao như: Christian Bale, Cate Blanchett, Natalie Portman... (Ảnh: IT).

Mặc dù phim của Terrence Malick luôn hướng đến khán giả thích xem phim nghệ thuật nhưng anh không thể lường trước được bộ phim "Knight of Cups" thất bại vào năm 2015. Ngay cả với chi phí đầu tư thấp, tài năng tầm cỡ Oscar cũng không thể thu hút sự chú ý với đông đảo khán giả xem phim.

"Knight of Cups" có sự tham gia của những ngôi sao như: Christian Bale, Cate Blanchett, Natalie Portman, Antonio Banderas, Imogen Poots, Freida Pinto, Brian Dennehy... thu về chưa đến 1,1 triệu USD. Nhiều nhà phê bình khẳng định, Malick quá xa cách và lạc lõng với câu chuyện của mình với khán giả. Tuy nhiên, "Knight of Cups" chỉ được chiếu ở bốn rạp, đó là lý do chính khiến bộ phim này không đạt được thành công như mong đợi.

Aloha (2015)

Bộ phim đã thu về 26 triệu USD ít hơn so với kinh phí sản xuất 37 triệu USD. (Ảnh: IT).

Với sự chỉ đạo của Cameron Crowe cùng sự tham gia của dàn diễn viên hạng A như: Emma Stone, Bradley Cooper, Rachel McAdams, Bill Murray, John Krasinski, Danny McBride, Alec Baldwin... bộ phim "Aloha" vẫn nhận kết "đắng" vì không hòa vốn. Bộ phim đã thu về 26 triệu USD ít hơn so với kinh phí sản xuất 37 triệu USD.

The Last Duel (2021)

Có chi phí ước tính 100 triệu USD nhưng "The Last Duel" chỉ kiếm được 30 triệu USD trên toàn thế giới. (Ảnh: IT).

Mặc dù có các ngôi sao như: Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver và Jodie Comer nhưng "The Last Duel" của Ridley Scott vẫn là một trong những bộ phim thất bại tại phòng vé trong năm 2021. Bộ phim này nhận được nhiều đánh giá tích cực nhưng được phát hành vào thời kỳ đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến tác phẩm nhận thất bại về mặt doanh thu. Cụ thể, "The Last Duel" chỉ kiếm được 30 triệu USD trên toàn thế giới dù chi phí cho bộ phim ước tính 100 triệu USD.