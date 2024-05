Trưởng, Phó công an huyện ở Long An bị kỷ luật, cho nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trước tuổi

Sáng 4/5, Phó giám đốc công an tỉnh Long An, đại tá Nguyễn Văn Hòa đã tổ chức họp cán bộ lãnh đạo chỉ huy đội nghiệp vụ, trưởng công an xã, thị trấn thuộc Công an huyện Châu Thành công bố quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với thượng tá Mai Thành Lục (58 tuổi, Trưởng công an huyện), Lê Văn Gắt (54 tuổi, Phó trưởng công an huyện) kể từ tháng 5/2024.

Công an huyện Châu Thành, Long An cấp căn cước công dân ở xã Thanh Phú Long được chính quyền thăm hỏi. Ảnh: CACC

Ngoài ra, Công an tỉnh cũng đã công bố quyết định kỷ luật một số trường hợp, cụ thể: Khiển trách thượng tá Lê Văn Gắt; cảnh cáo thiếu tá Nguyễn Văn Tài, Đội trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) công an huyện và Trưởng công an huyện Mai Thành Lục do không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo thông tin, 3 cá nhân trên liên quan trách nhiệm trong cấp căn cước công dân trên địa bàn huyện Châu Thành theo đơn phản ánh của cựu thượng úy Nguyễn Lê Hoàng Anh, công tác tại Đội QLHC về TTXH công an huyện này.

Thẻ căn cước công dân được cấp thời điểm 2021-2022. Ảnh: Minh họa

Như Dân Việt đã đã đưa tin, cựu thượng úy công an Hoàng Anh đề nghị Giám đốc Công an Long An chỉ đạo xác minh số người 14 tuổi làm CCCD lần đầu phản ánh: Công an huyện Châu Thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp CCCD đã thu lệ phí không đúng quy định đối với các trường hợp học sinh đủ 14 tuổi được cấp CCCD lần đầu trong nhiều năm, cụ thể từ tháng 2/2021 đến tháng 2/2023.

Công an huyện này đã nhận tiền trích lại qua chuyển phát nhanh CCCD của Bưu điện huyện Châu Thành là 4.000 đồng/1 CCCD. Việc quản lý, sử dụng số tiền trích lại này không rõ ràng, không công khai, minh bạch trong Đội QLHC về TTXH Công an huyện.

Ngoài ra, đơn vị này còn lập khống danh sách cán bộ, chiến sĩ được quyết toán nhận tiền hỗ trợ trưng dụng cấp CCCD. Cụ thể, chỉ có 18 người có quyết định trưng dụng cấp CCCD nhưng khi lập danh sách quyết toán nhận tiền là 34 người...

Cựu thượng úy Hoàng Anh còn cho rằng, số giấy CCCD cấp cho trường hợp 14 tuổi chỉ có 2.900 giấy là chưa đúng thực tế, con số cụ thể phải gần 10.000 giấy đã làm và cấp. Thời gian công tác, thượng úy Anh được phân công làm tổ trưởng một tổ cấp CCCD nên nắm rõ số lượng cấp đã làm cho dân và học sinh.