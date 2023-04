Các chương trình thực tế đã trở thành sản phẩm chủ lực của truyền hình nội địa Hàn Quốc trong nhiều năm, với sức hấp dẫn đa thế hệ. Mặc dù phim truyền hình Hàn Quốc từ lâu đã nổi tiếng ở châu Á, nhưng sự phổ biến của các chương trình thực tế đã tăng lên nhiều trong những năm gần đây.

Trong khi những bộ phim truyền hình ăn khách như "Glory" và "Hạ cánh nơi anh" đã lay động trái tim khán giả trên khắp châu Á, thì các chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc lại sở hữu sức hấp dẫn đa thế hệ.

Truyền hình thực tế Hàn Quốc "lấn sân" trên toàn thế giới

"Physical 100" được thế giới đón nhận. (Ảnh: IT).

Các chương trình tạp kỹ, cuộc thi tài năng và chương trình thực tế của Hàn Quốc ngày càng trở nên phổ biến và được quốc tế công nhận ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, Châu Âu và các khu vực khác của Châu Á. Ví dụ, chương trình ăn khách của đài MBC "King of Mask Singer" đã được Fox ở Mỹ chuyển thể thành "The Masked Singer" và trở thành một thành công lớn. Phần ngoại truyện của chương trình, "Masked Dancing King", cũng được đón nhận nồng nhiệt.

Tương tự, "I Can See Your Voice" của CJ ENM và Signal Entertainment hiện đã được chuyển thể ở 27 vùng lãnh thổ khác. Ngoài ra, các chương trình thực tế của Hàn Quốc như: "Running Man", "Infinite Challenge" và "2 Days & 1 Night" đã trở nên vô cùng nổi tiếng và trở thành tiêu chuẩn văn hóa ở Hàn Quốc.

Kỷ nguyên phát trực tuyến toàn cầu đã khiến các chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc trở nên phổ biến hơn. Netflix, công ty phát trực tuyến lớn nhất ở Hàn Quốc và là nhà cung cấp nội dung Hàn Quốc lớn nhất ở nước ngoài, có kế hoạch tăng gấp đôi sản lượng các chương trình Hàn Quốc không có kịch bản gấp đôi vào năm 2023. Prime Video của Amazon cũng đã công bố chương trình thực tế Hàn Quốc đầu tiên của mình mang tên "Jinny's Kitchen", khán giả sẽ sẽ thấy một dàn diễn viên đầy ngôi sao, trong đó có cả V của BTS.

"Single's Inferno" đạt thành công vang dội trên Netflix. (Ảnh: IT).

Thành công của Netflix cũng cho thấy các chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc đang trên đà phát triển. Chương trình hẹn hò "Single's Inferno" ra mắt năm 2020, đã trở thành chương trình không có kịch bản đầu tiên của Hàn Quốc nằm trong danh sách 10 chương trình truyền hình không nói tiếng Anh hàng đầu toàn cầu của Netflix.

Phần 2 của chương trình cũng nằm trong top 10 toàn cầu trong một tháng và thu về số giờ xem cao hơn phần một. Chương trình mới nhất mang tên "Physical: 100", một trò chơi thực tế sinh tồn có 100 người đàn ông và phụ nữ, cùng chịu đựng gian khổ để tìm người chiến thắng cũng nhận được phản hồi tích cực trên toàn thế giới.

Ngoài Netflix, các công ty khác của Hàn Quốc cũng đang ấp ủ dự định sản xuất chương trình thực tế trên thị trường quốc tế. Banijay đã tiết lộ hai chương trình thực tế vào năm ngoái. CJ ENM đã giới thiệu hai chương trình thực tế tại Hong Kong FilMart vào tháng trước mang tên "My Boyfriend Is Better" và "ZeroSum Game".

Với sự gia tăng của các dịch vụ phát trực tuyến và sự quan tâm ngày càng tăng của quốc tế đối với nội dung Hàn Quốc, chắc chắn các chương trình thực tế từ xứ sở kim chi sẽ tiếp tục được đón nhận nồng nhiệt hơn trong các năm tới.