Vén màn cuộc đào thoát ngoạn mục của Marilyn Monroe khỏi Hollywood

Nhắc đến Marilyn Monroe, người ta dễ dàng liên tưởng ngay đến một "quả bom sex", một quý cô dám thách thức chính trường chính trị, một cái chết chấn động thế giới và những lùm xùm đời tư mà người đời thêu dệt.

Tất cả yếu tố ngoại cảnh đó gần như làm lu mờ những gì Marilyn cống hiến cho nghệ thuật. Marilyn ở Manhattan: Một năm hạnh phúc là quyển sách hiếm hoi, đưa cái nhìn trực diện về một Marilyn Monroe tài năng, thông minh, thích đọc sách, bậc thầy trang điểm... đến người đọc. Từ đó, khai thác nhiều bí mật thú vị xoay quanh cuộc sống nữ minh tóc vàng.

Bìa quyển sách "Manhattan: Một năm hạnh phúc". Ảnh: NXB.

Tác phẩm của tác giả Elizabeth Winder đưa chúng ta quay trở lại cột mốc tháng 11 năm 1954 khi Marilyn bước lên chuyến bay đặc biệt để trốn chạy khỏi Hollywood. Đó được xem là thời điểm vàng son của nữ minh tinh khi hai bộ phim Gentlemen Prefer Blondes và How to Marry a Millionaire tạo nên cơn sốt doanh thu phòng vé, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho hãng phim Fox.

Marilyn vụt sáng trở thành minh tinh được truyền thông săn đón nhất. Thay vì vui mừng, nữ minh tinh của chúng ta dần suy sụp bởi Hollywood khắc nghiệt muốn cô mãi mãi là cô búp bê tóc vàng đóng những vai ngớ ngẩn.

Thêm vào đó, cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng thứ hai Joe DiMaggio càng khiến Marilyn cùng quẫn và dĩ nhiên không thể thiếu "mũi dao" sắc lẻm mà báo giới cứa vào tâm hồn mỏng manh của nữ minh tinh. Marilyn đã có quyết định mang tính lịch sử, trốn chạy khỏi Hollywood đến Manhattan để trở thành một nghệ sĩ bằng cách bước chân vào lớp học kịch nghệ Actors Studio.

"Marilyn ở Manhattan: Một năm hạnh phúc" là cuốn sách duy nhất không mổ xẻ cái chết của Marilyn Monroe

Có rất nhiều cuốn sách viết về Marilyn Monroe ở xứ cờ hoa nhưng Marilyn ở Manhattan: Một năm hạnh phúc gần như là tác phẩm duy nhất không mổ xẻ sâu về cái chết nữ minh tinh, lùm xùm tình ái hay xoáy sâu vào quá khứ khốn khổ tột cùng từng bị lạm dụng tình dục.

Marilyn từng vụt sáng, trở thành minh tinh được truyền thông săn đón nhất Hollywood. Ảnh: NXB.

Marilyn ở Manhattan: Một năm hạnh phúc thể hiện rõ hai thái cực của nữ minh tinh: Một Marilyn kiêu sa, say đắm trên màn ảnh đối đầu cùng cô gái nhỏ Norma Jeane mong manh yếu đuối. Hai thái cực đó tạo nên một minh tinh thông minh trong tư duy nhưng đôi lúc rất ngây ngô trong cuộc sống thường nhật.

Dĩ nhiên khi nói đến Marilyn, chúng ta không thể bỏ qua những câu chuyện tình từng tổn hại nhiều giấy mực của báo giới. Độc giả sẽ có cơ hội bước vào thế giới nội tâm phức tạp của nữ minh tinh thông qua cách nàng đối diện cùng mối tình vội vàng với người chồng Joe DiMaggio, mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu cùng nhiếp ảnh gia Milton Greene và câu chuyện tình kịch tính bên cạnh Arthur Miller, cũng là người chồng cuối cùng. Để rồi sau tất cả, cảm thông cho một người tình của cả nước Mỹ nhưng không thể có được hạnh phúc trọn vẹn nhỏ bé cho riêng mình.

Bên cạnh đó, tác phẩm mô tả chi tiết về cuộc chiến chống lại hãng phim Fox của Marilyn giữa lúc bình đẳng giới vẫn đang là vấn nạn ở Hollywood. Một cuộc chiến căng thẳng, khốc liệt và không dành cho những kẻ yếu đuối.

Marilyn và người bạn thân nhiếp ảnh gia Milton Greene. Ảnh: NXB.

Dĩ nhiên, Marilyn Monroe sẽ không vào vai nữ minh tinh ngốc nghếch, yếu đuối trong Marilyn ở Manhattan: Một năm hạnh phúc. Nàng có vai diễn riêng với phần tâm lý xoay chuyển linh hoạt, chắc chắn sẽ tạo sự hào hứng cho độc giả ngay từ những trang đầu tiên.

Tên sách: Marilyn ở Manhattan – Một năm hạnh phúc Tác giả: Elizabeth Winder Khổ sách: 15x23 Số trang: 328 Giá bìa: 179.000đ

Là một bức thư tình gửi đến Marilyn, một bức tranh hạnh phúc về một thành phố sôi động trong nhịp sống và nghệ thuật, Marilyn ở Manhattan được viết bằng những ngôn từ đẹp đẽ, sống động về hai báu vật của nước Mỹ: New York và Marilyn Monroe, mang lại ánh sáng mới về một trong những biểu tượng trường tồn của chúng ta.

Đặc biệt hơn, sách Marilyn ở Manhattan: Một năm hạnh phúc phát hành tại Việt Nam sẽ có soundtrack riêng được phát hành trên các nền tảng nhạc số mang tên Love Me TMR do nữ ca sĩ Audrey Babe (nghệ danh mới của ca sĩ Âu Bảo Ngân - The Voice) sáng tác và trình bày với ngôn ngữ tiếng Anh. Bài hát với giai điệu sôi động gợi nhớ về bản hit cổ điển I Wanna Be Loved By You của Marilyn Monroe.