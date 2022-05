Vụ Bất an với bảo hiểm Vững tâm an plus của PTI: Người mua chưa nhận được bồi thường như hợp đồng

Sau khi đăng tải loạt bài viết về việc nhiều khách hàng đang "bất an vì gói bảo hiểm vững tâm an plus" của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) phóng viên đã đặt lịch, nội dung làm việc và nhiều lần liên hệ với đại diện công ty nhưng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.