100 người tiếp xúc với bệnh nhân 416 và 418: Tỉnh Quảng Nam chỉ đạo “khẩn”

Ngày 24/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng đã chính thức cung cấp thông tin bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, bệnh nhân T.V.D (Nam, SN 1963, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Bệnh nhân đang sống chung với vợ và con gái tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Theo thông tin người nhà cung cấp, trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở thành phố Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh.

Ngày 7/7, bệnh nhân T.V.D đến chăm mẹ ruột (trú tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn. Ngày 10/7, mẹ của bệnh nhân T.V.D chuyển Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Ngày 16/7, bệnh nhân T.V.D có đến tầng 5, khoa Can thiệp tim mạch - Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng) để chăm sóc mẹ đang nằm viện. Ngày 17/7, bệnh nhân T.V.D từ bệnh viện Đà Nẵng trở về nhà, lúc này bệnh nhân có dấu hiệu sốt, cảm giác hơi mệt. Tối cùng ngày, đến nhà bà con tại đường Nguyễn Lương, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu để dự tiệc.

Trưa ngày 18/7, bệnh nhân T.V.D đi đám cưới tại Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Palace (Đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Ngày 20/7, bệnh nhân sốt, ho, có đờm nhiều nên đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng lúc 8h25.