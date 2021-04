3 cấm địa bí ẩn nhất Trung Quốc nằm ở những địa điểm nào?

Ngày nay nhờ có sự phát triển của công nghệ viễn thám mà người ta có thể thu nhỏ toàn bộ mọi thứ như sông ngòi, núi đồi, hồ nước, v.v.. trên Trái Đất vào trong tầm mắt. Tuy nhiên, thế giới này không đơn giản như con người vẫn nghĩ, có quá nhiều bí ẩn không thể nào tưởng tượng nổi vẫn luôn xoay quanh chúng ta. Đứng trước những bí ẩn này thì cái mà con người gọi là trình độ công nghệ cao dường như không là gì cả, những thông tin ‘bật mí’ dưới đây mà đến nay con người vẫn chưa giải đáp được chính là minh chứng tốt nhất…



1. Thung lũng chết ở núi Côn Lôn

Đỉnh núi của núi Côn Lôn thẳng đứng, hùng vĩ tráng lệ, là núi Thần của Trung Quốc cổ đại, được cho là lạc thổ mà thần tiên sinh sống, chứa đầy màu sắc thần bí, nào là: “Hằng Nga chạy vào cung trăng”, “Mục Thiên Tử truyện”, “Tây Du Ký”… đều có những tình tiết liên quan đến núi Côn Lôn. Vật đổi sao dời, đến thời đại khoa học công nghệ phát triển, núi Côn Lôn vẫn là một trong những vùng đất bí ẩn nhất Trung Quốc. Mà bí ẩn nhất trong số những bí ẩn phải kể đến “Thung lũng chết” nằm trên núi Côn Lôn được mọi người xem là cấm địa.

Núi Côn Lôn (Ảnh: Shutterstock).

Tương truyền rằng, những người chăn cừu có kinh nghiệm phong phú ở địa phương thà để cho những con cừu của mình chết đói vì không tìm được cỏ để ăn, cũng không cho chúng chạy vào trong “thung lũng chết” ăn cỏ, bởi vì họ biết luôn tồn tại một tin đồn rằng thung lũng này có ma quỷ xuất hiện, một khi đã đi vào thì chắc chắn không thể đi ra…

Vào thập niên 90 của thế kỷ 20, nhóm thám hiểm khoa học của Cục Địa chất Tân Cương đi vào thung lũng tiến hành điều tra, đúng lúc nhìn thấy bầy ngựa của trang trại Aral ở tỉnh Thanh Hải gần sông Naringele lao ra khỏi trang trại, bầy ngựa trong lúc tìm kiếm cỏ đã vô tình chạy vào hẻm núi Naringele có đầy cỏ xanh mơn mởn.

Khi chủ trang trại đang đuổi theo bầy ngựa, tình cờ gặp đám người của nhóm thám hiểm. Nhân viên thám hiểm khuyên ông nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng chủ trang trại không còn cách nào khác, cuối cùng đành phải chạy vào trong thung lũng tìm ngựa. Mấy ngày sau, nhóm thám hiểm phát hiện ra bầy ngựa của trang trại Aral lại xuất hiện ở gần đó, chỉ là không nhìn thấy chủ trang trại đâu. Nhóm thám hiểm vì muốn tìm hiểu rõ chuyện này, nên đã theo dấu chân ngựa đi về phía trước, kết quả tại một nơi cách đó không xa, họ phát hiện ra xác chết của chủ trang trại đang nằm ngước mặt lên trời, toàn bộ khuôn mặt đã biến thành màu đen. Ngoài ra, không biết tại sao ông ta lại ngã xuống trong tư thế cầm súng và chuẩn bị bắn. Nguyên nhân cái chết của chủ trang trại nọ cho đến nay vẫn trở thành một điều bí ẩn.

Tháng 7 năm 1983 có một nhóm địa chất của Tân Cương đến “thung lũng chết” triển khai hoạt động nghiên cứu, bên ngoài thung lũng thời tiết nóng bức, cực kỳ khó chịu, đột nhiên nổi lên một trận bão tuyết ở gần đó. Kèm theo một tiếng sấm lớn, khiến cho một đầu bếp trong nhóm thám hiểm bị hoảng sợ đến mức ngất tại chỗ. Sau chuyện đó người đầu bếp nhớ lại, khi đó vừa nghe thấy tiếng sấm, đột nhiên cảm thấy toàn thân tê dại, hai mắt tối sầm lại, sau đó thì mất hết ý thức. Ngày hôm sau, khi nhóm địa chất ra ngoài làm việc, đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện đất hoàng thổ [đất màu vàng] lúc ban đầu nay đã biến thành màu giống như màu tro bụi. Những sự kiện ly kỳ này, càng khiến “thung lũng chết” thêm phần bí ẩn hơn.

2. Núi Mạc Can tập hợp các loại rắn độc

Tại phía tây huyện Đức Thanh thành phố Hồ Châu tỉnh Chiết Giang, có một địa điểm tham quan du lịch cấp quốc gia – núi Mạc Can, không chỉ có danh xưng là một trong “tứ đại thắng cảnh tránh nóng”, mà còn có truyền thuyết về tướng tài Can Tường Mạc Tà từng đúc kiếm tại nơi này.

Núi Mạc Cao cao khoảng 700 mét đến 750 mét so với mặt nước biển, trong một năm chỉ có khoảng thời gian vào cuối mùa thu bạn mới có cơ hội nhìn thấy được cảnh tượng thần kỳ như vậy thôi. Bạn sẽ không thấy được bất cứ một cây trúc sào nào ở đây, nhưng lại có trên 30 loài rắn các loại, những loài rắn này tập trung lại với nhau, trong đó còn có rất nhiều loài rắn độc. Mông dân địa phương ở núi Mạc Can nói rằng trên đỉnh núi có một con “xà vương” màu đỏ, còn có người kể lại rất sống động rằng, họ đã từng nhìn thấy con “xà vương” đó. Núi Mạc Can còn được mọi người gọi là “Xà Sơn” (Núi Rắn).

Núi Mạc Can (Ảnh: Shutterstock).

Tương truyền rằng chỉ cần có người đi đến nơi đó, trên đỉnh núi sẽ xảy ra hiện tượng mây gió thay đổi, sau đó là có mưa, đặc biệt là đi vào mùa cuối thu, đây là khoảng thời gian trên đỉnh núi có nhiều loài rắn nhất, bởi vì vào thời điểm này các loại rắn muôn màu muôn vẻ bắt đầu tập hợp lại với nhau để ngủ đông, do vậy đi vào mùa này có thể nhìn thấy nhiều loài rắn nhất, cũng có thể sẽ gặp được con “xà vương” đó nữa.

Theo như lời kể của người dân địa phương nơi đây, chỉ cần có người bò lên trên đỉnh núi, đi đến gần chỗ an táng cha mẹ Mạc Can, chắc chắn sẽ có gió to nổi lên, sấm chớp liên hồi, giống như là đang cảnh cáo và ngăn cản con người đến gần, lâu dần đỉnh núi nơi đây được người dân địa phương xem là một cấm địa, không còn ai dám lên trên đó nữa.

3. Hồ Mê Hồn ở Ngõa Ốc Sơn

Trong huyện Hồng Nhã thành phố Mi Sơn cách Thành Đô 180km, có một “hồ Mê Hồn” vừa nghe tên đã khiến người ta khiếp sợ, truyền thuyết kể rằng khi Trương Đạo Lăng – người sáng lập ra “Thiên Sư Đạo” [Ngũ Đấu Mễ Đạo] truyền pháp tại Ngõa Ốc Sơn, đã thiết lập một bát quái mê hồn trận tại khu vực này, dùng để bắt nhốt những yêu ma quỷ quái gây hại ở thế gian. Trong núi quanh năm đều có một màn sương mù đen bao phủ, và thường xuyên xảy ra một số thảm kịch kỳ lạ, rất nhiều người đi vào núi hái thuốc, săn bắn hoặc thiện nam tín nữ đều bị đi lạc mất phương hướng tại khu vực này, sau đó họ vô duyên vô cớ chết ở trong núi.

Hồ Mê Hồn ở Ngõa Ốc Sơn được mệnh danh là “Tam giác quỷ Bermuda” trên đất liền. Có rất nhiều truyền thuyết ly kỳ liên quan đến ngọn núi này. Trong vòng nhiều năm qua, từng có nhiều người muốn thử vén màn bí mật nơi này. Nhưng mà, nó để lại cho người đời hàng loạt những bí ẩn nan giải. Bí ẩn lớn nhất là hồ Mê Hồn trên đỉnh núi, rất nhiều người từng nhiều lần thử vượt qua khu vực này nhưng đều thất bại. Một khi con người bước vào là sẽ không phân biệt được phương hướng nữa, điện thoại mất hết tín hiệu, kim đồng hồ bị nhiễu bởi một từ tính rất mạnh, không ngừng lắc lư qua lại… Vì thế có người nói rằng, phía dưới lòng đất của hồ Mê Hồn có một mảnh thiên thạch khổng lồ, vì vậy thường xuyên xảy ra trường hợp la bàn mất tác dụng, cộng thêm nơi này xuất hiện rất nhiều ảo ảnh, mới khiến cho con người bị đi lạc, hít phải chướng khí mất mạng tại hồ Mê Hồn.

Ngày 26 tháng 10 năm 2009, xuất hiện thủy quái ở hồ chứa nước trên núi Ngõa Sơn, và còn xuất hiện thường xuyên, rất nhiều người dân đều tận mắt nhìn thấy một con thủy quái rất to đang bơi dưới nước, bơi nhanh như phi thuyền. Cách bốn ngày sau, lại có người dân tận mắt nhìn thấy ở chính giữa hồ chứa nước Ngõa Ốc Sơn, xuất hiện một con “thủy quái” dài khoảng 20m, sau khi tạo ra một ngọn sóng cao khoảng 1m, đã biến mất với tốc độ rất nhanh, tuy rằng toàn bộ cảnh tượng chỉ diễn ra trong vòng mười mấy giây, nhưng vẫn gây ra chấn động rất lớn.

Tin đồn có một con rồng trên núi Ngõa Ốc Sơn được lan truyền nhanh chóng, góp phần làm tăng thêm sự huyền bí của hồ Mê Hồn, cộng thêm phần lớn các chuyên gia, du khách, người dân đi vào hồ Mê Hồn đều mất tích một cách ly kỳ, khiến mọi người cảm thấy địa điểm trên vô cùng quái dị, sởn cả gai ốc. Vĩ độ của hồ Mê Hồn lại nằm trong khoảng từ 29 ° 32′-29 ° 34 ‘vĩ độ bắc, vĩ độ này giống với Tam giác quỷ Bermuda và các kim tự tháp huyền diệu của Ai Cập, vì vậy mới có tên gọi là “Tam giác quỷ Bermuda trên đất liền”, hiện tượng trên ngay cả các nhà khoa học cũng không có cách nào đưa ra lời giải thích hợp lý.

Đương nhiên là vẫn còn rất nhiều những cấm địa trên mảnh đất Thần Châu – Trung Nguyên xưa, ví dụ như biển ma quỷ ở Đài Loan, Lop Nur (La Bố Bạc) ở Tân Cương, vùng nước ở gần đền Laoye của Giang Tây, Thần Nông Giá ở Hồ Bắc v.v… chúng đều có rất nhiều bí ẩn cho đến ngày nay con người vẫn chưa thể giải đáp được, có lẽ đối với thiên nhiên mà nói, sự nhận biết của con người quá ư nhỏ bé, chúng ta cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tương lai, tin rằng sẽ có một ngày khám phá ra chân tướng.