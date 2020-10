Bà Rịa - Vũng Tàu có 11.000 hội viên tham gia CLB nông dân và pháp luật

Giải quyết kịp thời các mâu thuẫn

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có 514 CLB Nông dân và pháp luật, thu hút hơn 11.000 hội viên tham gia. Định kỳ mỗi tháng một lần, các CLB tổ chức sinh hoạt cùng các hội viên, phổ biến các luật quan trọng, liên quan đến lợi ích thiết thực của người dân.

Bà Cao Minh Hải - Chủ tịch Hội ND phường Long Tâm (TP.Bà Rịa) cho biết, trước đây nhiều hội viên do không am hiểu pháp luật nên khi "vướng" phải vấn đề gì có liên quan đến pháp lý là người nông dân rất lúng túng.

Thậm chí có không ít người vì thiếu hiểu biết đã vi phạm pháp luật, cũng có trường hợp bị xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của mình nhưng không biết cách bảo vệ, không biết kêu ai nên thường xảy ra tình trạng khiếu nại vượt cấp, không đúng nơi, đúng chỗ.

Ban Chủ nhiệm CLB Nông dân với pháp luật xã Long Phước, TP.Bà Rịa hướng dẫn các cán bộ Chi hội nông dân về công tác hòa giải. Ảnh: Văn Minh

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có 514 CLB Nông dân và pháp luật, thu hút hơn 11.000 hội viên tham gia. Định kỳ mỗi tháng một lần, các CLB tổ chức sinh hoạt cùng các hội viên, phổ biến các luật quan trọng, liên quan đến lợi ích thiết thực của người dân.

"Vì vậy, từ khi có các CLB Nông dân với pháp luật, những người nông dân chân lấm tay bùn có cơ hội tìm hiểu pháp luật thì các vấn đề trên đã được cải thiện đáng kể. Những xích mích ở địa phương, tranh chấp đất đai, quyền kế thừa, hôn nhân gia đình... đã được giải quyết kịp thời thấu đáo" - bà Hải cho hay.

Tích cực tham gia xây dựng NTM

Được thành lập từ năm 2015, CLB Nông dân và pháp luật ở xã Long Phước, TP.Bà Rịa đã phát huy hiệu quả và vai trò tuyên truyền pháp luật đến các hội viên trở thành một trong những CLB điển hình của TP.Bà Rịa.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội ND xã Long Phước cho biết: Long Phước là xã vùng ven có gần 60% dân số làm nông nghiệp, trình độ hiểu biết pháp luật của đa số nông dân trong xã còn hạn chế nên tình trạng vi phạm luật an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng, tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân thường xuyên xảy ra.

Bên cạnh đó, do thực hiện nâng cao chất lượng xã nông thôn mới (NTM) nên hạ tầng giao thông tại xã được đầu tư mở rộng, từ đó tình trạng nông dân khiếu nại đòi bồi thường đất bắt đầu xảy ra.

Trước tình hình đó, gắn với thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND xã Long Phước đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã thành lập CLB Nông dân với pháp luật với 34 thành viên tham gia.

Ông Nguyễn Văn Minh cho biết: Tại những buổi sinh hoạt của CLB, các hội viên được tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hội viên nông dân trong thực hiện xây dựng NTM. Từ đó đã tạo ra khí thế mới trong phong trào xây dựng NTM.

Theo đó, trong 2 năm (2013 - 2015) hội viên nông dân xã Long Phước đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động trị giá gần 27 tỷ đồng để nhựa hóa, bêtông hóa gần 30km các tuyến đường liên ấp, đường nội đồng; kiên cố hóa 8 tuyến kênh mương thủy lợi, đảm bảo nhu cầu tưới tiêu…

Đến nay, Hội ND xã đã thành lập 6 CLB Nông dân với pháp luật cho 6 chi hội trực thuộc. CLB của 6 chi hội đã phối hợp Tổ hòa giải ở ấp hòa giải thành 91 vụ tranh chấp, làm giảm bớt số vụ tranh chấp phải chuyển lên hòa giải tại xã. Nhờ các CLB Nông dân với pháp luật làm tốt công tác truyên truyền, giáo dục, tư vấn pháp luật nên từ năm 2018 đến nay không có tình trạng khiếu nại, tố cáo xảy ra tại xã.