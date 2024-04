Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo với tên gọi "dịch vụ tâm linh"

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện không ít những chiêu thức lừa đảo thông qua tên gọi “dịch vụ tâm linh”, Công an tỉnh Hà Nam đã và đang đẩy mạnh điều tra, làm rõ nhiều vụ án lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nhiều vụ án lừa đảo bằng hình thức tâm linh

Ngày 18/7/2023, Công an huyện Lý Nhân (Hà Nam) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, ngày 26/6/2023, Công an huyện Lý Nhân nhận được trình báo của chị L (trú tại xã Hòa Hậu, Lý Nhân) về việc bị đối tượng sử dụng tài khoản facebook xưng danh “Thầy Thế” đăng bài viết có khả năng làm lễ giải hạn, cầu tài lộc... tư vấn mua “lá bùa” và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để thuê làm lễ và đặt dâng tiền lễ giữ lộc.

Vì không hiểu biết, chị L đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng với số tiền lên đến hơn 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền chuyển khoản, đối tượng đã không thực hiện theo yêu cầu mà chặn mọi liên lạc, mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 8 đối tượng là thủ phạm của vụ án trên tại một chung cư thuộc phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Tang vật thu giữ là 230 triệu tiền mặt, 8 máy tính, 15 điện thoại di động mà các đối tượng sử dụng phục vụ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội, do cần tiền tiêu xài nên đã bàn bạc, lên kịch bản, phân công nhiệm vụ cho từng người, sau đó lập các trang mạng xã hội facebook, zalo với tên “Thầy Thế” để đăng quảng cáo và lập các tài khoản facebook ảo vào bình luận công khai nhằm tạo lòng tin cho người truy cập.

Khi có người mắc mưu, các đối tượng này liền tìm cách tiếp cận, nhắn tin, tự giới thiệu có khả năng làm lễ và yêu cầu chuyển khoản, sau đó chặn toàn bộ liên lạc với nạn nhân nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn trên, từ tháng 5 đến tháng 6/2023, nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Tương tự, Công an thị xã Duy Tiên cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Thiện (sinh năm 1995, trú tại thị xã Duy Tiên) để điều tra về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình sự.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2017 đến tháng 8/2021, Trần Thị Thiện đã đưa ra thông tin quen biết “Thầy Năm” rất giỏi xem bói.

Thiện nói với người thân trong gia đình nếu cần xem bói hay cúng lễ với “Thầy Năm” thì nhắn tin qua facebook đệ tử của “Thầy Năm” theo tài khoản facebook tên “Nguyễn Hoàng Quân”, “Nguyễn Ngọc Thương”.

Tiền lễ thì chuyển vào tài khoản mang tên Trần Thị Thiện là người thu ngân của “Thầy Năm”.

Do tin tưởng Thiện, chị T.T.X đã 102 lần chuyển tiền với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng; anh T.V.T chuyển 3 lần với tổng số tiền 101 triệu đồng; bà N.T.Đ chuyển 1 lần với số tiền 99 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thiện đã chiếm đoạt hết số tiền trên.

Người dân cần đề cao cảnh giác

Theo Công an tỉnh Hà Nam, thời gian gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có xu hướng diễn biến phức tạp, khó lường, gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản, khiến người dân bức xúc, lo lắng, trong đó có chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “dịch vụ tâm linh” (bói toán, xem tử vi, giải hạn, cầu tài lộc, tư vấn mua “lá bùa” cầu tài lộc...).

Từ năm 2022 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận, xử lý hàng trăm tin báo, tố giác liên quan đến lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, trong đó không ít vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng chiêu thức “dịch vụ tâm linh”.

Không ít người đã “tiền mất, tật mang” với chiêu thức lừa đảo của nhóm đối tượng này.

Chiêu thức lừa đảo của nhóm đối tượng qua “dịch vụ tâm linh” thường là lập ra nhiều fanpage như xem bói online chuẩn, xem bói miễn phí, se duyên, xem tay biết ngay số mệnh, di cung hoán số, cắt tiền duyên, livestream (phát sóng trực tiếp)...

Bằng hình thức quảng cáo rầm rộ với đủ mọi “dịch vụ tâm linh”, các trang web, tài khoản mạng xã hội về nội dung này đã thu hút hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn lượt người theo dõi.

Một số tài khoản còn tự xưng là “cậu”, “cô”, quảng cáo có năng lực đặc biệt, luận giải được mọi vận hạn của đời người thông qua các đường chỉ tay, tướng mạo.

Điều đáng nói, những “dịch vụ tâm linh” này còn bị một số kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo tiền bạc từ trao đổi, mua bán bùa chú, vật phẩm tâm linh mang màu sắc mê tín dị đoan và đánh cắp thông tin cá nhân.

Và thực tế có rất nhiều người đã bị “sa lưới” vào những lời quảng cáo gắn với “mác tâm linh” cầu an, giải hạn, xua đuổi rủi ro, bệnh tật

Thời gian tới, Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng; chỉ đạo, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, thường xuyên cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng để nhân dân đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, mỗi người dân khi dùng mạng xã hội cần hết sức tỉnh táo, không chia sẻ, tham gia các hội, nhóm liên quan tới mê tín dị đoan, cảnh giác trước những chiêu trò lợi dụng tâm linh, văn hóa bản sắc dân tộc… để trục lợi.