Cháy nhà có nhiều căn hộ cho thuê ở Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày 30/9, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, tại địa bàn quận Cầu Giấy vừa qua đã xảy ra một vụ cháy nhà nhiều căn hộ cho thuê.

Cụ thể, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29/9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tầng 7 nhà số 59A, ngõ 2 Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Ngôi nhà có quy mô 8 tầng nổi, diện tích xây dựng khoảng 90m2/1 sàn, với tổng 33 phòng cho thuê trọ, có gần 80 nhân khẩu.

Vị trí xảy ra cháy: khu vực attomat điện, cháy lan sang kệ để giày tại hành lang tầng 7, trước cửa phòng 703.

Hà Nội lại xảy ra một vụ cháy ngôi nhà có nhiều căn hộ cho thuê ở quận Cầu Giấy. Ảnh: TP.HN

Ngay sau khi phát hiện ra cháy, quản lý tòa nhà cùng người dân sinh sống đã hô hoán, gọi điện báo cháy qua số điện thoại 114, đồng thời dùng bình chữa cháy và nước để dập tắt đám cháy. Đến khoảng 17 giờ 50 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Nhận được tin của Trung tâm chỉ huy 114 – Công an TP.Hà Nội về vụ cháy, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy đã xuất 02 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Khi đến nơi, lực lượng chức năng không phải tổ chức chữa cháy, do người dân đã tự dập tắt đám cháy.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy đã cử cán bộ kiểm tra hiện trường phối hợp với Công an phường Mai Dịch xác minh vụ việc.

Quan sát hiện trường nhận thấy, một phần ổ điện bị tác động nhiệt biến dạng, khu vực kệ để giày bị cháy hoàn toàn.

Tại thời điểm làm việc, chủ cơ sở không có mặt để phối hợp với cơ quan công an giải quyết vụ việc theo quy định. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ đã cùng với đại diện Tổ dân phố và người dân sinh sống tại ngôi nhà, ghi nhận thực trạng và bàn giao hiện trường cho Công an phường bảo vệ theo đúng quy định.

Bước đầu xác định không có thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Sau khi xử lý xong sự cố, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân cũng như đánh giá toàn diện nguy cơ có thể xảy ra, chính quyền cơ sở đã yêu cầu người dân tạm thời không ra vào khu vực ngôi nhà này, để lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và xác minh, giải quyết vụ cháy theo quy định.