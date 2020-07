Gái mại dâm Bolivia mặc đồ bảo hộ trong suốt thời Covid-19

Theo Daily Mail, đồ bảo hộ trong suốt là một trong những quy định bắt buộc do Hiệp hội gái mại dâm của Bolivia (OTN) đề ra.

Hiệp hội cũng mong muốn chính phủ cho phép gái mại dâm có thể hoạt động tự do vào ban ngày ở thủ đô La Paz, trong khi hoạt động về đêm hiện vẫn bị cấm.

Một gái mại dâm tên Antonieta, cho phóng viên Reuters thấy những vật dụng mà cô bắt buộc phải sử dụng, bao gồm găng tay, khẩu trang, tấm che mặt bằng nhựa và đồ bảo hộ trong suốt.

Antonieta cũng mang theo chai thuốc tẩy để khử trùng trong phòng sau mỗi lần tiếp khách. “Những biện pháp bảo vệ này giúp chúng tôi có thể đi làm trở lại mà vẫn đảm bảo an toàn”, cô nói.

Một gái mại dâm khác tên Vanesa, là mẹ đơn thân có hai con nhỏ, nói cô phải đi làm trở lại để có tiền nuôi hai con ăn học.

Cô nói các biện pháp an toàn trên sẽ khiến tất cả mọi người hài lòng. “Chúng tôi tôn trọng sự an toàn của mình và người đối diện. Chúng tôi phải áp dụng các biện pháp này không chỉ để giữ an toàn cho bản thân”, cô nói.

Các nhà thổ tại một số khu vực ở Bolivia đang bắt đầu được phép hoạt động trở lại vào ban ngày. Hiệp hội muốn mô hình này nhân rộng trên khắp toàn quốc vì “càng ngăn cấm, càng khiến gái mại dâm phải ra ngoài đứng đường và càng làm tình hình dịch bệnh trầm trọng hơn”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Covid-19 không lây truyền qua đường tình dục, nhưng tiếp xúc gần luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm.

Bolivia hiện ghi nhận 48.187 ca nhiễm Covid-19 và 1.807 ca tử vong. Các chuyên gia cho rằng, con số thực tế còn lớn hơn nhiều lần.