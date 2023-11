Giá cà phê ngày 29/11: Tiếp tục tăng, trong nước gần mốc 60.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 29/11: Tiếp tục tăng, trong nước gần mốc 60.000 đồng/kg

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động trái chiều. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 1/2024 được ghi nhận tại mức 2.539 USD/tấn sau khi giảm 0,27% (tương đương 7 USD). Giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 3/2024 được ghi nhận tại mức 2.481 USD/tấn sau khi tăng 0,12% (tương đương 3 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 3/2024 tại New York ở mức 173,1 US cent/pound sau khi tăng 2,4% (tương đương 4,05 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h30 (giờ Việt Nam). Cà phê Arabica giao tháng 5/2024 tại New York ở mức 170,5 US cent/pound sau khi tăng 2,53% (tương đương 4,2 US cent).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 29/11/2023 lúc 07:30:01 (delay 10 phút).

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay trong khoảng 57.800 - 58.900 đồng/kg.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 57.800 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 58.900 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 58.800 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 58.800 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 58.700 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 58.700 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 58.600 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 58.700 đồng/kg.

Thị trường cà phê trong nước tăng nhẹ so với cùng thời điểm hôm qua. Giá cà phê tươi vẫn giao dịch quanh mức 12.500 đồng/kg.

Các thị trường cà phê kỳ hạn không có thêm thông tin cơ bản nào mới nên vẫn tập trung vào các dữ liệu báo cáo tồn kho của ICE trên cả hai sàn và báo cáo thời tiết tiếp tục mưa ở miền nam Brazil nên chỉ biến động nhẹ, trong khi báo cáo của FAS – Mỹ vẫn tiếp tục tác động lên các thị trường kỳ hạn.

Theo dữ liệu báo cáo từ the ICE Report Center ngày 27/11, tồn kho cà phê Arabica tiếp tục giảm xuống ở mức 290.734 bao, xấp xỉ mức thấp nhất 24 năm và tồn kho cà phê Robusta giảm nhẹ xuống ở mức 42.540 tấn (tương đương 709.000 bao, bao 60 kg), tiếp tục hỗ trợ giá cà phê kỳ hạn.

Giá dầu thô giảm nhẹ trong khi chờ đợi cuộc họp của OPEC. Tỷ giá đồng Reais giảm đã duy trì giá cà phê ổn định tại các thị trường tiêu thụ chính của Brazil. Các thị trường hàng hóa nói chung đang tập trung sự quan tâm đến việc phục hồi kinh tế ở Trung Quốc và việc kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ ở Mỹ.

Rệp gây hại ở cây cà phê

Các loại rệp gây hại: Tại Tây Nguyên hiện nay phổ biến trên cây cà phê là các loại rệp:

- Rệp vảy xanh (Coccus viridis)

- Rệp vảy nâu (Saissetia hemisphaerica)

- Rệp sáp (Pseudococcus sp)

Đặc điểm gây hại:

Các loại rệp tập trung phá hại mạnh cây cà phê ở nhiều giai đoạn sinh trưởng và trên nhiều bộ phận. Rệp vảy xanh, vảy nâu gây hại trên các chồi lá non. Rệp sáp hại quả, chích hút chất dinh dưỡng ở cuống quả gây rụng quả. Rệp sáp hại rễ chích hút chất dinh dưỡng ở rễ làm rễ phát triển kém, có vết thương tạo điều kiện cho nấm xâm nhập gây triệu chứng vàng lá, thối rễ.

Thời điểm gây hại:

Rệp thường gây hại trong các tháng mùa khô và đầu mùa mưa ( từ tháng 1 đến tháng 6) đặc biệt là thời gian có các giai đoạn nắng mưa xen kẽ nhau.

Thuốc phòng trừ:

- Nitox 30EC (Dimethoate 27%+Cypermethrin 3%) sử dụng ở nồng độ 0,2% - 0,25% (20 - 25ml thuốc+10 lít nước) phun ướt đều toàn cây khi rệp mới xuất hiện.

- Nibas (Fenobucarb 50%) sử dụng ở nồng độ 0,25% - 0,3%(25 - 30ml thuốc + 10 lít nước) phun ướt đều toàn cây khi rệp mới xuất hiện.

- Bini 58 (Dimethoate 40%) sử dụng ở nồng độ 0,2% - 0,3%(20 - 30ml thuốc + 10 lít nước) phun ướt đều toàn cây khi rệp mới xuất hiện.

- Bonus 40EC (Chlorpyrifos Ethyl 40%): Lượng dùng 1 – 1,5lít thuốc/ha; lượng nước thuốc phun: 600 – 1000lít/ha; cách pha: Pha 30 – 40ml thuốc/bình 16lít nước, phun ướt đẫm tán lá khi rệp sáp chớm xuất hiện. Cách 7 – 10 ngày phun lại lần thứ 2 nếu mật độ rệp sáp quá cao.