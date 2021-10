Grab đẩy mạnh dự án GrabConnect nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản và hỗ trợ các đối tác SME

Dự án sẽ kết nối các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, vùng nuôi trồng uy tín đến với các cơ sở kinh doanh, người tiêu dùng tại TP.HCM thông qua nền tảng công nghệ của Grab, từ đó góp phần duy trì chuỗi cung ứng hàng nông sản, hỗ trợ nông dân và đóng góp vào quá trình hồi phục kinh tế - xã hội của đất nước.



Thông qua GrabConnect, người dân tại TP.HCM có thể đặt mua các sản phẩm nông sản, thực phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng do các vùng chăn nuôi, hợp tác xã uy tín tại các tỉnh miền Trung và vùng Đồng bằng sông Cửu Long cung ứng, với thời gian giao hàng nhanh chóng. Các sản phẩm được phân phối thông qua GrabConnect đều được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao, điển hình như rau củ do HTX Nông nghiệp Mỹ Thạnh (Long An) cung ứng, hay hoa quả do HTX Nông nghiệp Mỹ Lợi A, vùng nuôi trồng Tiền Giang cung ứng; các sản phẩm mật ong do HTX Phương Di (Gia Lai) cung ứng đạt tiêu chuẩn OCOP...

Từ nay đến ngày 31/10, người dùng GrabMart tại TP.HCM khi mua các sản phẩm nông sản qua GrabConnect sẽ được miễn phí giao hàng lên đến 22.000 đồng khi nhập mã FREESHIP22, áp dụng cho mọi hình thức thanh toán.



Không chỉ đáp ứng nhu cầu mua hàng hóa nông sản cho người dùng cuối, dự án GrabConnect còn hỗ trợ tích cực cho các đối tác cửa hàng GrabFood và GrabMart trong hệ sinh thái Grab. Các đối tác có thể thông qua GrabConnect để đặt mua nguyên liệu, thực phẩm cho cửa hàng của mình với nguồn cung ổn định, mức giá hợp lý và chất lượng đảm bảo.

Đặc biệt, để hỗ trợ các đối tác GrabFood tại TP.HCM sau giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, từ ngày 25/9, Grab đã triển khai chương trình "Giữ Lửa Bếp Việt" để tặng nhiều ưu đãi khi đặt mua hàng qua GrabConnect.

Đến nay, chương trình "Giữ Lửa Bếp Việt" đã hỗ trợ được gần 600 đối tác GrabFood tại TP.HCM, phần nào san sẻ với đối tác những khó khăn trong quá trình chuẩn bị nguồn nguyên vật liệu trong thời gian đầu mở bán trở lại, đồng thời hỗ trợ đối tác nhanh chóng tiếp cận với người dùng mới tiềm năng bên cạnh việc duy trì lượng người dùng sẵn có.

GrabConnect là dự án được Grab công bố triển khai tại Việt Nam vào tháng 06/2021 dưới dự đồng hành của Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED - thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Agrotrade - thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC-VCA - thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam). Trong hoạt động đầu tiên của mình, GrabConnect đã hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang thông qua hệ sinh thái siêu ứng dụng của Grab.