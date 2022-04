Long An: Nhiều bất cập tại bến phà Mỹ An Phú khi đưa khách qua sông

Do cầu treo bắc qua sông Vàm Cỏ Tây xuống cấp, Sở GTVT phối hợp UBND huyện Thủ Thừa thống nhất giao cho UBND xã Mỹ An ký hợp đồng phà phục vụ người dân 24/24, đồng thời niêm yết mức giá thu phí qua phà tại 2 đầu bến. Ảnh: Thiên Long

Do cầu treo xuống cấp, hư hỏng nặng, Sở GTVT Long An đã có phương án sửa chữa cầu treo Mỹ An Phú bắc qua sông Vàm Cỏ Tây nối liền ấp 1, xã Mỹ An với QL62 đi TP.Tân An và các huyện Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An.

Dự án thi công cầu treo Mỹ An Phú trong 2 tháng (từ ngày 8/4 - 8/6) với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Để thuận tiện cho việc đi lại của dân địa phương, Sở GTVT phối hợp UBND huyện Thủ Thừa thống nhất giao cho UBND xã Mỹ An hợp đồng phà phục vụ người dân 24/24, đồng thời niêm yết mức giá thu phí qua phà tại 2 đầu bến.

Bến phà Mỹ An Phú đi vào hoạt động xảy ra nhiều bất cập, có nguy cơ gây tại nạn giao thông cho người dân. Ảnh: Thiên Long

Tuy nhiên, khi phà đi vào hoạt đã xảy ra nhiều bất cập, nhất là việc đảm bảo an toàn giao thông cho khách lên, xuống hàng ngày qua tuyến sông này.

Anh Nguyễn Văn Mân (46 tuổi, ngụ ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa) cho biết, lúc phà cập bến, lưỡi phà không liền với cầu dẫn khiến người điều khiển xe máy rất khó khăn mới lên được phà.

Nguy hiểm hơn, khi thủy triều rút, nước chảy xiết đẩy thân phà chệch sang một bên làm cho lưỡi phà chệch theo gây nguy hiểm cho người và phương tiện lên, xuống phà. Mặt khác, trên phà không trang bị đủ áo phao, dụng cụ nổi… theo quy định, trong khi đoạn sông này nước chảy xiết và xoáy.

Không những vậy, chủ phà cũng không bán vé, không niêm yết giá mà thu tiền trực tiếp đối với hành khách.

"Tại đây, mức thu được ấn định, người và xe gắn máy 4.000đ/1 lượt, người và xe đạp 3.000 đ/1 lượt, người đi bộ 2.000 đ/1 lượt. Mức này chủ phà áp dụng cho tất cả học sinh, không miễn phí trường hợp nào", anh Mân nói.

Ông Nguyễn Thế Sơn (53 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa) bày tỏ lo lắng: "Nguy cơ gặp tai nạn khi lên, xuống phà ở đây rất cao bởi lượng người đông, không áo phao xen với phương tiện đi lại có sự cố chẳng biết làm thế nào".

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Minh Hậu, Giám đốc BQLDA công trình giao thông Long An cho biết: Học sinh hàng ngày qua lại nơi đây rất nhiều, mỗi ngày có em đi và về 4 lượt nên chi phí rất lớn, trong khi đây là vùng sâu của huyện Thủ Thừa, đa số là dân nghèo và làm ruộng.

"Tôi đã nắm được thông tin, cử cán bộ xuống phối hợp với địa phương kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục những bất cập trên", ông Hậu khẳng định.