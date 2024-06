Triển lãm ảnh nghệ thuật tại TP.HCM do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang tổ chức, nhằm thực hiện đề án “Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Đây là dịp để giới thiệu đến công chúng trong nước và quốc tế các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật đặc sắc về quê hương, đất nước và con người An Giang. Ảnh: Mạnh Tiến