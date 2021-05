Ngày bầu cử đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân

Tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, đạt 99,16%

Theo báo cáo, sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu, lúc 19 giờ ngày 23/5, các Tổ bầu cử tại các địa phương đã tiến hành mở hòm phiếu và đang thực hiện việc kiểm phiếu, lập biên bản kết quả kiểm phiếu theo quy định.

Người dân xếp hàng chờ bầu cử, bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở Hà Nội. Ảnh: EPA

Báo cáo nhanh của các địa phương cho thấy, kết quả tỷ lệ cử tri đi bầu cử như sau: cả nước có tổng số 69.509.324/70.098.949 cử tri đi bầu (đạt tỷ lệ 99,16%). Các địa phương đều có tỷ lệ đạt từ 97% trở lên; địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất là các tỉnh: Lào Cai, Lạng Sơn, Trà Vinh đạt tỷ lệ 99,98%.

Trong ngày bầu cử, các địa phương đã tổ chức tốt công tác phân luồng điều tiết cử tri đi bầu tại các Tổ bầu cử, bảo đảm nguyên tắc 5K, phân luồng theo giờ, bảo đảm an toàn cho cử tri đi bầu trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Các điểm bỏ phiếu được bố trí đầy đủ tại các Tổ bầu cử, dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang dự phòng, nước rửa tay, sát khuẩn, thành viên Tổ bầu cử tăng cường bổ sung nhân viên y tế, hướng dẫn cử tri mang khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào phòng bỏ phiếu và sát khuẩn sau khi bỏ phiếu xong ra về.

Một số nơi có trường hợp cử tri có triệu chứng ho sốt, thành viên Tổ bầu hướng dẫn đi riêng để cử tri bỏ phiếu vào các thùng phiếu dự phòng theo quy định.

Cử tri được đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào điểm bỏ phiếu. Ảnh: TTXVN

Không khí ngày bầu cử đoàn kết, dân chủ

Tại các địa phương, cử tri phấn khởi, hăng hái, tích cực tham gia bầu cử, thực hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Nhìn chung, không khí ngày bầu cử trong cả nước sôi động, phấn khởi, đoàn kết, dân chủ; cử tri đồng thuận và tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử. Dư luận trong Nhân dân, cử tri đánh giá cao trình độ, năng lực của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Trước khi bỏ phiếu bầu cử, các cử tri đã tìm hiểu, nghiên cứu tiểu sử của từng người ứng cử để quyết định về việc bỏ phiếu cho người ứng cử nào đại diện cho nhân dân cả nước cũng như của từng địa phương.

Cử tri đồng bào Hà Nhì ở Lai Châu phấn khởi đi bầu cử. Ảnh: TTXVN.

Cử tri tại các địa phương đã bày tỏ nhiều tâm tư, nguyện vọng và tin tưởng các ứng cử viên sau khi được bầu trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sẽ truyền tải những đề xuất kiến nghị của cử tri đến cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp như đầu tư xây dựng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đô thị, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, khám chữa bệnh; tạo cơ hội việc làm cho người lao động...

Thực sự là ngày hội của toàn dân

Theo Bộ Nội vụ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đến hết ngày bầu cử ở các địa phương cơ bản tốt, không phát sinh điểm nóng, không có tụ tập đông người gây rối trật tự. Các lực lượng công an, quân sự ở địa phương đã phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát thường xuyên, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, cuộc bầu cử đã được tổ chức thành công.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các cử tri Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. Ảnh: TTXVN

"Cuộc bầu cử diễn ra thực sự dân chủ, khách quan, bình đẳng, đúng pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, an toàn, tiết kiệm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và HĐND các cấp", báo cáo nêu rõ.



Bộ Nội vụ cũng đánh giá, công tác tuyên truyền đã tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, lan tỏa động lực cho cử tri cả nước đi bầu cử với tỷ lệ rất cao (99,16%), ngày bầu cử đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.