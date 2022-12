Chia sẻ với phóng viên Dân Việt về không khí World Cup 2022, anh Nguyễn Văn Thạch, quê ở Hà Tĩnh, hiện đang làm đầu bếp ở Mesaieed, Doha, Qatar cho biết: "Cảm nhận của tôi là không khí World Cup ở Qatar vô cùng tuyệt vời, sôi động, nhộn nhịp và đầy phấn kích. Mọi người ai cũng đều háo hức, nôn nao muốn vào sân để xem trực tiếp các trận thi đấu của các đội tuyển quốc gia trên khắp thế giới".

Anh Thạch tự hào mặc áo đỏ sao vàng, mang cờ Tổ quốc vào khán đài World Cup 2022 ở Qatar khi tới sân xem trực tiếp trận Hàn quốc-Uruguay ngày 24/11. Ảnh NVCC

Theo anh Thạch, người dân Qatar đã chờ đợi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 10 năm nay. Vì thế, họ có lẽ là những người chờ đợi nhất, háo hức nhất. Lượng khách nước ngoài đổ tới Qatar xem World Cup 2022 cũng rất đông. Anh Thạch cũng cho biết, cách tổ chức World Cup 2022 ở Qatar vô cùng ấn tượng. Được đầu tư số tiền khổng lồ, World Cup 2022 ở Qatar hoành tráng từ những chi tiết nhỏ nhất cho đến sân vận động, từ con người cho đến việc bố trí, tổ chức các phương tiện giao thông vận tải...

Tương tự, chị Phan Linh, quê ở Hà Nội, hiện sinh sống cùng gia đình ở Doha cho biết, bình thường Qatar không náo nhiệt như bây giờ. Rõ ràng từ khi có World Cup đã có nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra. "Không khí World Cup mình thấy rất tuyệt vời. Các bạn nhỏ nhà mình rất thích các hoạt động diễn ra trong World Cup", chị Linh nói.

Qatar sôi động, náo nhiệt hơn cả ban ngày lẫn ban đêm nhờ World Cup 2022. Ảnh Phan Linh.

Theo chị Linh, người Qatar hiện cũng khá quan tâm đến bóng đá. Họ đã lập một học viện tên là Aspire chuyên đào tạo các cầu thủ trẻ. Chị cũng rất bất ngờ về độ hoành tráng và tính chuyên nghiệp trong khâu tổ chức World Cup 2022 của Qatar. Cả "công tác an ninh cũng rất tuyệt vời" khi mọi người đều cảm thấy an toàn, thoái mái hòa vào không khí World Cup sôi động, náo nhiệt.

"Cộng đồng người Việt Nam ở Qatar thì rõ ràng rất yêu bóng đá, tình yêu đối với bóng đá đã ngấm vào trong tim", chị Linh nhấn mạnh.

Anh Thạch cho biết, đối với người Việt đang sinh sống và làm việc tại Qatar, khi World Cup diễn ra, những người đam mê môn thể thao vua đều cố gắng sắp xếp thời gian để xem các trận thi đấu của đội bóng mà họ yêu thích. Có nhiều người có điều kiện mua được vé đến sân xem trực tiếp trận đấu, có người thỏa mãn niềm đam mê qua màn hình tivi hoặc qua một chiếc điện cầm tay.

Anh Thạch chụp ảnh kỷ niệm bên cạnh tấm áp phích World Cup 2022 ở Qatar. Ảnh NVCC

"Đối với cộng động người Việt Nam, nói về tinh thần yêu bóng đá thì Việt Nam số 2 không ai số 1 ở châu Á. Đại đa số người Việt đang làm việc ở Qatar được tạo điều kiện xem World Cup qua màn hình LED cỡ lớn. Sau 8 tiếng làm việc, nhiều người rời chỗ làm, ghé qua các điểm đặt màn hình LED cỡ lớn xem bóng đá luôn quên ăn quên tắm! Trong khi đó, một số người sinh sống lâu năm hơn ở Qatar có điều kiện hơn thì mua được vé vào sân xem trực tiếp trận đấu", anh Thạch cũng cho biết và nói thêm rằng, dù công việc bận rộn, nhưng anh đã mua vé vào sân xem trực tiếp trận Hàn quốc-Uruguay ngày 24/11 vừa qua.

Anh Thạch đánh giá, công tác an ninh trong cũng như ngoài sân bóng khá an toàn và nghiêm ngặt, trước khi vào sân vận động phải trải qua 2 cửa kiểm tra an ninh.

"Tôi thấy không khí trên sân rất náo nhiệt, sôi động. Xem trực tiếp trên sân vô cùng kịch tính, thực sự cảm xúc của tôi khó có thể diễn tả thành lời - vừa hồi hộp vui sướng vừa cảm thấy lạ lẫm khi được nhìn thấy các cầu thủ chơi bóng một cách gần nhất, từng động tác, từng tiếng gọi nhau nghe rất rõ. Rõ ràng khi xem qua truyền hình thì không hấp dẫn, sôi đông, kịch tính bằng xem trực tiếp", anh Thạch chia sẻ.

Về phần mình, chị Linh cho biết, chị và gia đình đã tới sân xem trực tiếp 2 trận bóng. "Không khí trong sân rất tuyệt vời, náo nhiệt, khâu tổ chức rất chuyên nghiệp. Ban đầu mình cũng hơi ngại cho hai bạn nhỏ nhà mình vào sân, nhưng không ngờ sau đó mọi thứ rất dễ dàng, từ việc đi lại đến khâu soát vé. Vào trong sân thì còn có rất nhiều hoạt động nữa, ví dụ như họ sẽ phát cờ các nước miễn phí để cổ động viên cổ vũ nhiệt tình hơn, hoặc bên Qatar Airways cũng có hoạt động vẽ mặt cho mọi người. Thậm chí, các nhà chức trách còn bố trí màn hình lớn ngoài trời chiếu phim về La'eeb - linh vật World Cup 2022 - cho các bạn nhỏ xem", chị Linh chia sẻ.



Chị Phan Linh tranh thủ tới sân xem trực tiếp trận thi đấu của đội bóng chị thích. Ảnh NVCC

Chia sẻ về việc mang theo cờ Tổ quốc vào khán đài World Cup 2022, anh Thạch tự hào nói: "Mình là người Việt đi làm ăn xa, nhưng mang dòng máu đỏ da vàng, nơi nào có người Việt nơi đó có cờ đỏ sao vàng, niềm tự hào của dân tộc. Vì thế, dù đi xa hay gần, người Việt vẫn mang theo cờ đỏ sao vàng. Tinh thần yêu nước cũng như yêu thể thao của người Việt Nam là mãi mãi, nó ăn sâu vào trong trái tim mỗi con người rồi, nên đi đâu cũng mang theo cờ đỏ sao vàng. Tôi cũng mong muốn trong tương lai không xa, đội tuyển quốc gia chúng ta sẽ được đặt chân đến giải bóng đá lớn nhất hành tinh này".





Anh Thạch tự hào mặc áo đỏ sao vàng tới sân cỏ World Cup 2022 ở Qatar. Ảnh NVCC

Cũng có chung suy nghĩ và niềm tự hào dân tộc như anh Thạch, chị Linh chia sẻ: "Dù có đi đâu, mình vẫn là người Việt Nam, vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, cội nguồn".





Tới sân xem World Cup 2022, chị Linh tự hào mang theo cờ Tổ quốc vì tình yêu đối với quê hương, đát nước, cội nguồn luôn cháy trong tim. Ảnh NVCC

Dự đoán đội vô địch ở World Cup 2022, anh Thạch cho biết, anh thích đội Brazil và dự đoán năm nay đội bóng anh yêu thích sẽ lên ngôi vô địch.

"Đội bóng Brazil là một tập thể rất mạnh, đồng đều và có nhiều cầu thủ trẻ tài năng, các lớp đàn anh cũng nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh kinh nghiệm, trong đó phải kể đến cầu thủ ngôi sao Neymar Jr. Tôi rất thích cậu ấy. Đó là nhà ảo thuật cuối cùng của vũ điệu Samba, kế thừa người đàn anh Ronaldinho", anh Thạch cho biết.

Trong khi đó, chị Linh dự đoán đội Tây Ban Nha sẽ vô địch vì phong độ của đội đang rất tốt, những trận vừa qua Tây Ban Nha đá quá hay.